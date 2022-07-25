Новый шелковый путь через Россию уперся в Украину, - Владимир Скосырев

22:41 25.07.2022

Китайские инвестиции в РФ упали до нуля

Владимир Скосырев

25.07.22



В Пекине состоялось торжественное утверждение премий авторам работ о благотворном воздействии "Пояса и пути" на мир. Участники собрания почему-то не упомянули, что вложения Китая на территории РФ резко снизились. По данным исследователей в Шанхае, за первую половину 2022 года не было заключено ни одной сделки по этой программе. Аналитики утверждают, что китайцы не хотят подвергнуться санкциям из-за событий в Украине. Неудачи преследуют и сотрудничество по созданию китайско-российского пассажирского самолета – потенциального конкурента Boeing. Но, по мнению эксперта, большинство экономических сделок между двумя странами заключено за рамками "Пояса и пути".



По данным Financial Times, китайские компании перестали вкладывать деньги в России в проекты Нового шелкового пути впервые. Замедляя инвестиции в России, Китай одновременно углубил взаимодействие с Ближним Востоком, говорит Кристоф Ван, директор Центра зеленого развития в университете Фудань, Шанхай. Если эта информация верна, то это означает, что грандиозные планы инфраструктурного строительства, которые позволят быстро и без проблем доставлять изделия китайской промышленности в Европу через Россию и Центральную Азию, остаются на бумаге. А ведь председатель КНР Си Цзиньпин именно в Центральной Азии, в Казахстане, провозгласил в 2013 году инициативу, которая должна продвигать китайскую продукцию в Европу и на другие континенты.



Конечно, как Китай, так и Россия сегодня подвергаются сильному информационному давлению со стороны Запада. "Пояс и путь" тут не исключение.



Но Кристоф Ван, признавая, что боязнь западных вторичных санкций замедлила инвестиции китайского бизнеса в России, говорит, что это временное явление. Несмотря на боевые действия в Украине, Китай стал закупать больше энергетических продуктов в России. А в рамках "Пояса" в первой половине 2022 года не было сделок. В 2021-м две страны подписали сделок на 2 млрд долл.



Китай зависит от российских поставок нефти на 15%, а от российских поставок газа – на 8%. Новые сделки, расширяющие эти договоренности, были заключены в первых числах февраля, за считаные дни до начала специальной военной операции. После этого Пекин критиковал санкции против России, хотя многие китайские компании старались их не нарушать.



Еще одной жертвой частично нажима со стороны Запада, а частично разногласий между российскими и китайскими участниками соглашения стал пассажирский широкофюзеляжный самолет CR-929, потенциальный конкурент Airbus и Boeing. Он должен был стать плодом крупнейшего российско-китайского совместного предприятия в авиации ценой в 50 млрд долл. Но, как пишет газета South China Morning Post, его будущее выглядит мрачным. Причина – обострившиеся разногласия между сторонами по поводу дележа прибылей и участия западных компаний. Россия якобы недовольна, что Китай хочет пригласить западные компании.



Резоном для приглашения служит то, что самолет CR-929 спроектирован для того, чтобы летать в США и Европу. Он должен соответствовать западным стандартам. Поэтому лучше выбрать некоторые ключевые компоненты в США и Европе. Но это якобы не устраивает российских руководителей проекта. Для них это равносильно поднятию белого флага перед Западом. Другой источник сказал гонконгской газете, что Китай хочет исключить Россию из прибылей на китайском рынке, а вместо этого разделить прибыли от международных рейсов, причем России должно принадлежать 70%. Но ведь китайский рынок обещает быть гораздо прибыльней, чем зарубежный.



Газета цитирует высокопоставленного российского чиновника, который признал, что проект развивается в направлении, которое России не подходит.



В беседе с "НГ" Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "Западные СМИ неправильно подсчитывают китайские инвестиции. Они не равнялись нулю. Дело в том, что Россия официально и неофициально не является частью "Пояса и пути". Нет ни одного проекта, который бы укладывался в китайскую инициативу. У нас есть двусторонние проекты, которые как шли, так и идут. Есть зоны опережающего развития на российском Дальнем Востоке. Но Россия не рассматривает это как "Пояс и путь". Там не прописано четких проектов. Что касается угля, то Китай продолжает закупки из Якутии и Кузбасса. До июня китайские компании в других отраслях уменьшали взаимодействие с Россией, учитывая санкции, и сейчас все возвращается к нормальному уровню. А по самолету контакты конструкторских бюро продолжаются. Для Китая главное – двигатели. Но у России не было способа сохранить технологические секреты, поэтому договориться не удалось".