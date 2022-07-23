Токаев совершил малый хадж в Мекке и удостоился честь войти внутрь Каабы

22:59 25.07.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил малый хадж в Мекке и удостоился честь войти внутрь Каабы, сообщает пресс-служба Акорды.



"24 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке. Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях", - говорится в сообщении в понедельник.



Как отметили в Акорде, это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана.