Зацепиться за христианские корни Европы, - НГ

23:22 25.07.2022

Зацепиться за христианские корни Европы



Поможет ли России "консервативный реванш" западных политиков



В Европе оформились политические силы, которые провозглашают своей целью поддержку традиционных, в частности религиозных ценностей. На первый взгляд, такая тенденция может послужить на пользу России, руководство которой в обоснование своего противостояния с Западом приводит аргумент защиты традиционализма, причем в интересах самой Европы.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС, в том числе за "гендерное безумие". Эти слова прозвучали в контексте утверждений политика об ошибочности непримиримой позиции Брюсселя в отношении России. Ранее венгерский парламент принял обращенную к Евросоюзу резолюцию, в которой предложил в документах объединения стран Старого Света зафиксировать понятие "христианских корней и культуры" как основу интеграции.



Орбан упомянул о падении нескольких европейских правительств в результате экономической войны с Россией, в том числе итальянского. В этой стране после отставки Марио Драги предстоят парламентские выборы, и подняли голову правые, даже крайне правые партии и движения. Казалось бы, уже забытый экс-премьер Сильвио Берлускони заявил о себе обещанием, что его партия "гарантирует защиту либеральных и христианских ценностей". В Соединенных Штатах, несмотря на правление Демпартии, недавно консерваторы совершили серьезный прорыв: Верховный суд признал неконституционным юридический прецедент, 49 лет назад давший американкам право на аборт.



Даже известный своими почти революционными инициативами папа Римский Франциск обеспокоился теми процессами в католическом сообществе, которые идут сейчас в Германии. Ватикан выпустил заявление об опасности раскола из-за резкой либерализации в области канонов в немецких общинах.



Казалось бы, определенные и вполне влиятельные круги в западном мире осознали опасности, о которых постоянно говорит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К примеру, 21 июля он заявил в проповеди: "Вера везде исчезает – я имею в виду христианский мир – или деформируется так, что от нее уже ничего не остается". При этом глава РПЦ противопоставил русский другим народам, допустившим "упадок нравственной, духовной жизни в странах, которые считались христианскими".



Однако консервативные силы на Западе вовсе не торопятся объявлять о поддержке России. Тот же Берлускони обещал ориентацию на США, а защищать христианские ценности намерен наряду с либеральными. Отношения с папой Римским у Московского патриарха, может быть, и лучше, чем с другими христианскими духовными лидерами, но Франциск довольно жестко критиковал Кирилла именно с евангельских позиций. По всему видно, что Ватикан считает не РПЦ, но только Кремль достойным собеседником. Вряд ли кто-то из духовных лидеров западного христианства сомневается в несамостоятельности позиции церкви в России. Даже призывы вводить санкции против патриарха Кирилла встречают весьма вялый энтузиазм. Они лишь служат на пользу Виктору Орбану, который, прикрывая главу РПЦ, обретает имидж защитника свободы религии.



Все понимают, что в России истинный источник политической инициативы – руководители государства. А в этой плоскости понятно, что на первый план выходит национальный интерес, а не абстрактная христианская мораль. Поэтому и контакты России и Запада следует искать в практической сфере.



Есть еще одно немаловажное обстоятельство. "Консервативный реванш" на Западе затеяли политики весьма почтенного возраста. Скажем, Берлускони – 85 лет. Если визуально поставить его в один ряд с такими либеральными лидерами, как премьер-министр Финляндии Санна Марин или глава МИД Германии Анналена Бербок, возникает определенная эмоциональная реакция. Остается вопрос, надолго ли хватит пороху у вершителей моральной контрреволюции, не заглохнет ли движок на полпути.



24.07.22