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Американцы об ЛГБТ: нужно отправить "воинов радуги" на украинский фронт
00:02 26.07.2022

Breitbart
США

ЛГБТК – НАТО: отправьте оружие на Украину, чтобы сделать возможными гей-парады в Мариуполе

Автор статьи Breitbart с сарказмом сообщает о новом лозунге мирового ЛГБТ: "Вооружим Украину, чтобы проводить гей-парады в Мариуполе". Этот призыв привел читателей в ярость. В ответ они предложили отправить всех "воинов радуги" на украинский фронт - для встречи с русскими.

Участники ЛГБТК-мероприятия в Берлине потребовали продолжить вооружать Украину, чтобы позволить Мариуполю провести гей-парад Pride ("Гордости").

Демонстранты, выступающие за ЛГБТКИА2С (LGBTQIA2S - новое расширенное обозначение ЛГБТ-сообщества, в которое теперь включаются еще извращенцы, сомневающиеся, асексуалы, аромантики, двухдуховные и т.п. - Прим. ИноСМИ) на мероприятии Pride в Берлине потребовали отправлять на Украину оружие, чтобы позволить властям страны освободить портовый город Мариуполь и провести там гей-парад Pride.

Мероприятие в Берлине, которое состоялось в субботу, стало одной из многих демонстраций в честь Дня Кристофер-Стрит (Christopher Street Day) в Европе, общеевропейское празднование которого проводится ежегодно в память о беспорядках в городе Стоунволл (Стоунволлские бунты - серия беспорядков и спонтанных демонстраций против полицейского рейда, которые начались в ночь на 28 июня 1969 года в гей-баре Стоунволл-инн на Кристофер-стрит (Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк). Эти столкновения часто приводятся в качестве первого случая в истории, когда представители ЛГБТ-сообщества оказали сопротивление узаконенной государством системе преследования сексуальных меньшинств. - Прим. ИноСМИ.).

Согласно сообщению радиостанции Rundfunk Berlin-Brandenburg, немецкая полиция считает, что в акции приняли участие около 350 000 человек. Как сообщается, в этом году акция была сосредоточена вокруг "мощного сигнала в пользу разнообразия, свободы и уважения, а также против ненависти, войны и дискриминации".

Однако по крайней мере для некоторых протестующих на мероприятии в немецкой столице подача "сильного сигнала" против военного конфликта включала также требование направить на Украину больше оружия.

В частности, протестующие держали плакаты с требованием отправить в страну западное оружие, чтобы позволить Мариуполю провести гей-парад.

"ARM UKRAINE (Вооружайте Украину)", - гласил баннер, написанный на английском языке, с добавлением: "MAKE PRIDE IN MARIUPOL POSSIBLE (Сделайте парад Pride возможным в Мариуполе)".

Другие участники протеста размахивали украинскими флагами и использовали в одежде и украшениях украинские цвета, хотя многие предпочли вместо этого надеть собачьи маски, цепи и различные другие сравнительно аполитичные атрибуты.

Пока официальные лица в Германии подвергаются резкой критике за то, как именно они поддерживают Украину в ее продолжающемся конфликте с Россией, в субботу стало совершенно ясно, что немецкий политический класс готов прислушаться к требованиями ЛГБТКИА2S-активистов, принимавших участие в событиях этого дня.

СМИ сообщают, например, что в день марша радужный флаг ЛГБТ-сообщества впервые развевался над Бундестагом, федеральным парламентом Германии.

Другие федеральные ведомства также решили вывесить этот флаг на своих зданиях: министерство внутренних дел и сообществ страны, которым руководит предположительно связанная с движением "Антифа" политик Нэнси Фезер, министерство обороны и Рейхстаг.

Тем временем левый мэр Берлина Франциска Гиффи заявила, что ее город "есть и останется радужной столицей", потребовав, чтобы все граждане Германии "решительно выступили против" того, что она назвала "ненавистью и изоляцией".

Будет ли столица Германии "радужной столицей" или нет, еще неизвестно. Пока кажется неясным, останется ли город или Германия в целом под контролем левой Социал-демократической партии (СДПГ) Гиффи и Фезер.

Находясь во главе правящей коалиции страны, которая до сих пор плохо справляется с газовым, инфляционным и иммиграционным кризисами в стране, СДПГ теперь столкнулась с тем, что ее популярность в Германии резко упала до 18%.

И это в сравнении с 26% голосов на прошлогодних выборах, в результате которых партия пришла к власти вместе с крайне левыми "зелеными" и либеральными свободными демократами.

Между тем, центристский Христианско-демократический союз (ХДС), ранее возглавлявшийся Ангелой Меркель, и правая популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) завоевывают расположение общественности и укрепляют свои позиции: первая набрала 27% голосов, а вторая - 12%.

Автор: Питер Кэддл (Peter Caddle)

Комментарии читателей Breitbart

willyboy
Некоторые люди как будто вовсе и не живут на планете Земля!

I Am Sparticus
Мировое умопомрачение!

EmpireLoyalist
Хотите считайте это пропагандой, хотите - не считайте. Но Путин правильно говорит: "Цель спецоперации на Украине - защитить русскую цивилизацию от цунами калифорнийской педо-марксистской канализационной культуры!

Zenon N
Это событие и глупые требования LGBTQIA2S говорят об одном: Запад мертв. Я предпочитаю Путина. Он, по крайней мере, настоящий мужчина.

veryoldcop
А может, всех этих геев и послать на фронт на Украину? Как они заговорят тогда?

Zenon N
Отличная идея!

MrBigblacksock
В Библии сказано: "Гордость открывает путь к разрушению". И Боже мой, это движение "Гордость" (Pride) как раз и разрушает нашу страну!

Jeffrey Kanicki
Либо мир сошел с ума, либо у меня галлюцинации!

Ordinary American 2014
Какой позор!

Lets’ Go Brandon!
Эй, PRIDE! Держись подальше от Украины!

Ordinary American 2014
Если западные страны воюют с Россией на Украине, чтобы кастрировать детей и превращать их в секс-извращенцев, то все те деньги, которые мы отправляем Украине, и вся та военная техника, которую мы посылаем туда - ЭТО ПУСТОЕ РАЗБАЗАРИВАНИЕ НАШИХ РЕСУРСОВ.

David Hoops
Пошлите всех этих "воинов радуги" воевать на Украину. Русские МУЖИКИ быстренько понаделают пушечного мяса из этих извращенцев!

cheezAbeauty
PRIDE - это страшный рак, который пустил метастазы по всей Планете!

Michael Damiani
Вот оно и случилось. Извращенцы и их союзники хотят подставить весь мир под ядерный Армагеддон. Весь мир превратился в какую-то клоунаду!

FrankTucson
Вот они, настоящие абсолютно полезные идиоты!

Photius Eusebius
Этого достаточно для того, чтобы заставить меня поддерживать Россию!

WheelCrazy
А какое отношение это убогое движение LGBTQ имеет к путинской атаке на коррумпированных украинских олигархов их коррумпированных американских политических спонсоров?

dogtiredofthis
А почему бы всем этим радужным ЛГБТ-шным людям не погрузиться на корабль и не отправиться воевать на Украину? Таким образом можно было бы в одночасье решить множество мировых проблем!

Logical Thinker
Читайте Библию. Гомосексуализм направлен против Бога и является более тяжким грехом, чем многие другие. Бог - это любовь. Но не надо искушать Бога!

mocanic
Интересно, а почему же они не хотят провести парады Pride в Мекке? Москве? Кабуле? Джакарте?

Rough Rider Returns
Милое сборище психопатов!

Bo Gus Nombre
У меня отличная идея. А что, если все это сообщество LGBTQRTWXYXMVB взять да и послать на Украину сражаться с русскими!
Как бы то было хорошо для всех нас!

Anti Social
Так вот она какая, часть глобалистского мира, который ждет Украину, если она сможет устоять против России и исполнит свое желание присоединиться к ЕС. Все это, плюс нехватка энергии и миграция из стран третьего мира. Так что, если хорошенько подумать, то при Путине, украинцам, наверное, было бы лучше.

J. Hank
Почему кто-то должен испытывать ГОРДОСТЬ от того, что является членом сообщества, которое является в нашей культуре самым распутным, самым депрессивным, самым склонным к суициду, самым хищным (особенно по отношению к детям) и самым ненавидимым?!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658782920


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