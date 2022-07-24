 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Во время отдыха на Иссык-Куле погиб замглавы Ошского управления архитектуры Айбек ЖетимишовВо время отдыха на Иссык-Куле погиб замглавы Ошского управления архитектуры Айбек Жетимишов
00:35 26.07.2022

Во время отдыха на побережье озера Иссык-Куль погиб заместитель начальника Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры Айбек Жетимишов.

Несчастный случай произошел 24 июля на пляже центра отдыха «Кейсар» в городе Чолпон-Ата.

Примерно в 14:10 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что на пляже ЦО «Кейсар» утонул житель города Ош Ж.А., 1971 года рождения.

Мужчина был доставлен в реанимационное отделение территориальной больницы, но скончался, не приходя в сознание. Материалы зарегистрированы в ОВД, назначены экспертизы и проводится проверка.

Информацию о смерти Айбека Жетимишова распространила пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров.

Похороны прошли в селе Корул Алайского района

Родился 3 декабря 1971 года.

Имя Айбека Жетимишова упоминалось в истории по строительству ресторана «Манас-Ата» в городе Ош.

Подробнее читайте https://www.turmush.kg/ru/news:1791406

Источник - turmush.kg
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