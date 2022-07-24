Во время отдыха на Иссык-Куле погиб замглавы Ошского управления архитектуры Айбек Жетимишов

00:35 26.07.2022

Во время отдыха на побережье озера Иссык-Куль погиб заместитель начальника Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры Айбек Жетимишов.



Несчастный случай произошел 24 июля на пляже центра отдыха «Кейсар» в городе Чолпон-Ата.



Примерно в 14:10 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что на пляже ЦО «Кейсар» утонул житель города Ош Ж.А., 1971 года рождения.



Мужчина был доставлен в реанимационное отделение территориальной больницы, но скончался, не приходя в сознание. Материалы зарегистрированы в ОВД, назначены экспертизы и проводится проверка.



Информацию о смерти Айбека Жетимишова распространила пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров.



Похороны прошли в селе Корул Алайского района



Родился 3 декабря 1971 года.



Имя Айбека Жетимишова упоминалось в истории по строительству ресторана «Манас-Ата» в городе Ош.



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