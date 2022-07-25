Иордания не против разыграть "турецкий сценарий" в Сирии, - Игорь Субботин

00:39 26.07.2022

25.07.2022

Амман обеспокоен ростом военных рисков у своих северных границ

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Иорданским военнослужащим все чаще приходится вступать в боестолкновения с вооруженными формированиями на севере страны.

Иордания в очередной раз обвинила Иран в попытках расшатать ситуацию на ее границе с Сирией. Соответствующее заявление сделал король Абдалла II, который обратил внимание на чрезмерную активность шиитских иррегулярных формирований в южных провинциях Арабской Республики, подпитывающую, по его оценкам, наркотрафик. Ситуация заставила Амман использовать каналы связи с Москвой и официальным Дамаском. Однако у Хашимитского королевства есть и другие варианты урегулирования проблемы, в том числе создание при помощи США буферной зоны безопасности на своих северных рубежах.



О том, что Амман сталкивается с "регулярными нападениями на свои границы со стороны связанных с Ираном ополченцев", монарх заявил в интервью ежедневной газете "Аль-Рай". Абдалла II в связи с этим призвал Тегеран "изменить поведение", заметив, что его страна "не хочет напряженности в регионе". "Иордания, как и остальные арабские страны, стремится к хорошим отношениям с Ираном, взаимному уважению, добрососедству, уважению суверенитета и невмешательству во внутренние дела", – подчеркнул король. Однако, по его словам, в последнее время Хашимитское королевство все чаще становится мишенью для торговцев наркотиками и оружием, которые, по официальным оценкам Аммана, угрожают не только его безопасности.



Как отмечали иорданские официальные лица, чаще всего незаконные грузы, которые двигаются на их территорию из соседней страны, обеспечены сопровождением в виде шиитских боевиков, сражавшихся на стороне Дамаска. Помимо этого, в Аммане уверены, что к транзиту, по-видимому, могут быть причастны и силы правительственной Сирийской арабской армии (САА). Объем изъятых иорданцами наркотических веществ с января превысил все прошлогодние показатели, в то время как боевые столкновения с контрабандистами постепенно превращаются в рутину. Что наиболее опасно, вместе с наркотиками преступники, как обращало внимание командование королевских Вооруженных сил (ВС), пытаются доставить в Иорданию вооружение.



Свою обеспокоенность ситуацией Амман демонстрирует на протяжении всего полугода. Одним из наиболее заметных признаков его недовольства стали ремарки Абдаллы II, сделанные в интервью Гуверовскому институту войны, революции и мира. Правитель заявил, что Иран пытается извлечь выгоду из якобы снизившегося внимания Кремля к сирийской арене на фоне событий в Украине и обвинил Исламскую Республику в стремлении расширить военный плацдарм, особенно в южных провинциях Сирии. Король подчеркивал, что российское присутствие гарантировало спокойствие. "Этот вакуум будет заполнен иранцами и их марионетками, в связи с этим, к сожалению, мы наблюдаем, возможно, эскалацию проблем на наших границах", – заметил Абдалла.



В ходе недавнего общения с племенными лидерами монарх сообщил, что угрозы в сфере безопасности обсуждаются напрямую с властями России и Сирии.



Издание "Аль-Араб" со ссылкой на иорданские политические круги отмечает, что королевство прорабатывает вариант дальнейшего сближения с Москвой и официальным Дамаском для решения пограничных проблем на начальной стадии. Следующие этапы – это решение вопроса с сирийскими беженцами и подготовка к их возвращению. Впрочем, те же высокопоставленные собеседники "Аль-Араб" отмечают, что иорданский правящий дом пока не в состоянии принять однозначное решение. Повторенная не так давно Абдаллой II давняя идея о созыве "ближневосточного НАТО" не получила развития в ходе недавних переговоров между президентом США Джозефом Байденом и арабскими лидерами в Джидде, подчеркивает "Аль-Араб".



Тем не менее в дискуссии о проблемах на границе у Аммана налажена тесная координация с Вашингтоном. Региональные СМИ сообщали, что по военным каналам двое союзников обсуждали различные способы стабилизации, среди которых – создание некой "зоны безопасности", вероятно, по турецкому типу, на сирийско-иорданской границе, а также финансовая и военная подпитка местных оппозиционных формирований, которые бы по этому плану препятствовали контрабандистской деятельности. По словам местных оппозиционных представителей, иорданская сторона откровенно запрашивала администрацию Байдена о предоставлении более широкой поддержки местным повстанческим фракциям, чтобы создать внушительный противовес Ирану.



Прошедшие в начале июля учения на подконтрольной США и международной коалиции базе ат-Танф в юго-восточной Сирии стали свидетельством, что Вашингтон не намерен отказываться от показательных актов запугивания. Красноречивым выглядит то, что в маневрах приняли участие местные вооруженные формирования противников Дамаска. Однако остается под большим вопросом, насколько Пентагон готов дать добро на создание еще одной буферной зоны. Такой сценарий будет означать усиление тенденции на раздел страны и повышение рисков военной эскалации. А как отмечают действующие и отставные дипломаты США, администрация Байдена предпочла бы сохранить статус-кво и ничего не менять на этой арене.