"Бомба" от депутата Балбака Тулобаева. Запрещены ли бани на пирсах на Иссык-Куле?

00:42 26.07.2022

В соцсетях обсуждают видео, на котором депутат Балбак Тулобаев собирается прыгнуть в озеро Иссык-Куль после бани, которая расположена на пирсе.



"Бомба... Не снимай", - говорит он, заметив снимающего его человека.



Пользователи соцсетей считают, что бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области сам нарушает запрет, наложенный на установку парилок и бань на пирсах в целях защиты озера.



Другие пишут, что запрет был временным, поэтому парилки продолжают работать.



Накануне общественность обсуждала другой случай - девушка мыла голову шампунем во время купания на Иссык-Куле.



