"Бомба" от депутата Балбака Тулобаева. Запрещены ли бани на пирсах на Иссык-Куле?

|23:35 Казахского супермарафонца Жыланбаева прессуют за попытку создать оппозиц-партию "Алга, Казахстан!"
23:22 Зацепиться за христианские корни Европы, - НГ
22:59 Токаев совершил малый хадж в Мекке и удостоился честь войти внутрь Каабы
22:44 Птицы высокого пролета. КазПравительство - это секта свидетелей..., - Виктор Верк
22:41 Новый шелковый путь через Россию уперся в Украину, - Владимир Скосырев
21:56 Газпром заявил об остановке еще одной турбины "Северного потока"
21:50 Энергетический кризис в Пакистане и возможности России, - Леонид Савин
21:36 Стали известны коды, которые должны присвоить новым регионам Казахстана
13:23 С начала 2022 года из Кыргызстана уехали более 90 медиков
13:16 В Ошскую область из Афганистана переселят 1,5 тысячи этнических кыргызов. Своих басмачей мало?
13:14 Рамзан Кадыров подарил Шавкату Мирзиееву двух лошадей
13:10 Сотни грузовиков застряли на границе Казахстана с Китаем
13:09 США могут лишиться Аляски из-за антироссийских санкций - Sohu
13:04 Казахам надо гордиться духовным родством с евреями и арабами, а не мнимым "братством" с народностями Алтая и Сибири, - Н.Нуртазина
13:02 Россия, в угоду Западу, угробила свое авиастроение. И получила...
13:00 Ташкент впервые принял официальную делегацию Талибского афганского эмирата
12:56 Битва за Николаев: В бой рвутся русский спецназ и бойцы Одесской бригады
11:06 Союзное государство – самый привлекательный европейский проект, - А.Паулаускас
10:09 На украинском направлении: зерновое соглашение и идея создания интербригад, - Д.Седов
09:45 ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией
08:24 Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина, - Алексей Токарев
08:14 КНР и США на грани войны? - Михаил Морозов
00:56 Тунис достается президенту. В стране референдум по новой конституции
00:18 Токаев наградил короля Саудовской Аравии высшим казорденом "Алтын Кыран"
00:16 Первые предки человека оказались на миллион лет старше, чем считалось ранее
00:05 Мигранты из Центральной Азии займут в Польше места украинских наемных рабочих, - С.Гамова
00:03 Склоняются ли США к признанию Тайваня, - Владимир Скосырев
00:01 Твиксики. Около 40 совместных фотографий с Камчыбеком Ташиевым выложил Садыр Жапаров
|"Бомба" от депутата Балбака Тулобаева. Запрещены ли бани на пирсах на Иссык-Куле?
00:42 26.07.2022
В соцсетях обсуждают видео, на котором депутат Балбак Тулобаев собирается прыгнуть в озеро Иссык-Куль после бани, которая расположена на пирсе.
"Бомба... Не снимай", - говорит он, заметив снимающего его человека.
Пользователи соцсетей считают, что бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области сам нарушает запрет, наложенный на установку парилок и бань на пирсах в целях защиты озера.
Другие пишут, что запрет был временным, поэтому парилки продолжают работать.
Накануне общественность обсуждала другой случай - девушка мыла голову шампунем во время купания на Иссык-Куле.