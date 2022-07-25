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Товарищ Ким отстроит Донбасс и поможет бить нацистов
07:49 26.07.2022

Северная Корея заинтересована в многостороннем сотрудничестве с республиками и не останется в стороне от украинского конфликта
Дмитрий Родионов
25 июля 22
КНДР может оказать помощь в восстановлении республик Донбасса, считает посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

По его словам, высококвалифицированные и трудолюбивые рабочие Северной Кореи смогут решить задачи, связанные с восстановлением гражданской и промышленной инфраструктуры. Он также добавил, что они готовы работать "в самых сложных условиях".

Мацегора также подчеркнул, что некоторые предприятия, появившиеся в КНДР при техническом содействии СССР, все еще находятся в эксплуатации.

"Корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там [в республиках Донбасса] запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы", - заявил посол.

Кроме того, по его мнению, у республик высокий потенциал для обмена широкой номенклатурой товаров.

А что, в России своих строителей мало? Почему нужно кого-то привлекать? Из той же КНДР? Только потому, что та признала республики?

- Главная причина идеи привлечения северокорейских специалистов заключается в том, что в результате нынешней войны будет полностью подорван человеческий ресурс на Украине, - считает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

- Если учесть, что после битвы за Донбасс основной фронт проляжет по очень населенной линии Харьков - экс-Днепропетровск - Запорожье - Кривой Рог - Николаев - Одесса, то в зоне боевых действий окажется никак не менее шести миллионов человек. А так как новый этап начнется никак не раньше сентября, то масштабы грядущей гуманитарной катастрофы очевидны.

Не будем забывать и то, что Киев намерен воевать до последнего украинца, что, по сути, является откровенным геноцидом своих же граждан. Я не говорю уже про украинскую экономику, которой просто не будет. Это к тому, что требовать каких-либо репараций от Украины будет бесполезно.

"СП": - Так ли хороши северокорейские рабочие?

- Дело в том, что в КНДР нет гражданских строительных фирм: все строительное дело там в руках военных, и каждый северокорейский срочник первую половину службы проводит в стройбате. А если учесть тотальную милитаризацию всего остального, то работать они смогут…

"СП": - По словам Мацегоры, "корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых в республиках Донбасса запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы"…

- В Донбассе до сих пор разрабатывается и производится немало всевозможного оборудования для горнодобывающей промышленности, которое вполне себе пользуется спросом на мировом рынке. Тем более для такой находящейся под санкциями страны, как КНДР, новый поставщик в лице ДНР и ЛНР - вообще находка.

- Идея задействовать рабочих из КНДР в восстановлении Донбасса звучит просто отлично, - убежден редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.

- Они действительно весьма дисциплинированы, неприхотливы и трудовая этика у них на большой высоте. У страны чучхе богатый опыт в этом отношении: от послевоенного восстановления 1950-х до преодолений последствий распада соцлагеря и голода в 1990-х и выживания под многолетними западными санкциями сейчас.

Регулярно проводятся разного рода "трудовые вахты", "скоростные бои" и прочие кампании в духе наших стахановцев. В 60-е годы минувшего века в рамках движения Чхоллима пхеньянские строители, как утверждалось, собирали конструкции одной квартиры за 14 минут (правда, иностранцы считали такие темпы фантастическими). В столице и в других городах и сейчас активно идет новое жилищное строительство с опорой исключительно на собственные силы.

"СП:" - В России есть опыт их привлечения?

- В России северокорейцы работали как раз на стройках, а также в артелях на лесозаготовках в Сибири и на Дальнем Востоке, женщины - на швейном производстве. В КНДР использовался механизм, согласно которому уехавшие работяги платили государству определенную сумму за патент на работу за рубежом, а остальное могли тратить на покупку нужных товаров за границей, на содержание своих семей, на собственные нужды.

Эта система функционировала, пока РФ в 2017-ом году не присоединилась к санкциям против КНДР за ракетно-ядерное испытание (как в очередной раз нельзя не отметить - абсолютно абсурдное решение), и северокорейские рабочие были вынуждены были постепенно покинуть Россию. Сегодня самое время их вернуть. Масштаб разрушений в освобожденных городах и поселках Донбасса таков, что дел там - непочатый край и хватит всем. Причем нужно успеть быстро, до наступления холодов отстроить максимальный массив зданий, чтобы оставшимся местным жителям не пришлось зимовать в палатках. Тут как раз дисциплина и трудолюбие корейцев и пригодятся.

Думаю, что сотрудничество можно расширять. Почему бы не пригласить в Донбасс некоторое количество отставных военных КНДР? Вон западные "солдаты удачи" прут и прут на Украину, почему же желающие помочь нам союзники не могут поучаствовать? Им будет интересен опыт реальных боевых действий, а нам - интернациональная поддержка от сильного в военном отношении народа, свидомые же, думаю, будут в шоке. К тому же, это заложено в истории: недаром товарищ Ким Ир Сен во время Великой Отечественной войны носил погоны капитана РККА и писал рапорты с просьбой отправить его на западный фронт бить нацистов.

Впрочем, некоторые эксперты настроены к идее скептически.

Зарубежный опыт показывает, что восстановление возможно собственными силами при умелой организации труда и соответствующем финансировании. Как восстанавливались, к примеру, Советский Союз и Германия после Второй Мировой войны - без всяких корейцев, - считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

В СССР, кстати, активно использовались в строительстве пленные, и сейчас на Украине частично можно использовать пленных.

"СП": - По словам Мацегоры, "корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там [в республиках Донбасса] запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы". Так ли это?

- Корейцы все, что нужно, получают от Китая. И гораздо дешевле.

"СП": - Что на это скажут на Западе? Влепят Пхеньяну очередные санкции? А мы что получим с этого в плане имиджа? Больше желающих признать республики появится?

- Теперь нам уже давно должно быть все равно, что говорят и думают на Западе.

Для восстановления Донбасса надо формировать интернациональные бригады во главе с нашими соотечественниками и поменьше болтать про то, что нас поддерживают северокорейцы, приравнивая весьма неоднозначную по имиджу Северную Корею к России.

Источник - svpressa.ru
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