Ограбление Сирии по-американски. США воруют в Сирии и нефть, и зерно, - В.Малышев

07:55 26.07.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 26.07.2022 |



Власти Соединенных Штатов должны немедленно прекратить нелегальный вывоз сельхозпродукции и нефти с территории Сирии, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он указал на то, что американские военные захватили и оккупировали в Сирии важнейшие районы выращивания сельскохозяйственной продукции и нефтяных месторождений. Китайский дипломат назвал это мародерством на государственном уровне и потребовал не только прекратить расхищение сирийских ресурсов, но и компенсировать весь ущерб, нанесенный американцами арабской стране.



Китайский представитель указал, что в руках американцев находятся основные коммуникации Сирии. Как говорят сами сирийцы, отметил Ван Вэньбинь, многие озлоблены действиями американских военных и говорят: американцы здесь не для того, чтобы бороться с терроризмом, а чтобы грабить страну.



Слова об ограблении Сирии американцами подтверждаются многими сирийскими источниками, пишет иранское издание Resalat. Официальные статистические данные, предоставляемые Министерством нефти Сирии, подтверждают, что ежедневно до 70 тысяч баррелей нефти вывозятся из страны американцами и подконтрольными им группировками.



Как отмечало саудовское издание Asharq Al-Awsat, размеры нефтяных запасов Сирии долгое время были засекречены. В 2015 году Министерство обороны США оценивало доходы запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ)* от продажи сирийской нефти в 40 миллионов долларов в месяц. Два года спустя отряды ИГ были изгнаны из районов на востоке Сирии, а поддерживаемые американцами курдские "Сирийские демократические силы" установили контроль над основными месторождениями нефти в стране.



Добыча нефти в Сирии в 2008 году составляла 406 тысяч баррелей в сутки. К 2015 году объем добываемой нефти снизился до 27 тысяч баррелей, в 2018 году добыча составила всего 24 тысячи баррелей в сутки. Затем в 2020 году увеличилась и достигла 89 тыс. баррелей в сутки, но, как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Б. Туоме, практически вся нефть, добываемая сейчас на востоке Сирии, разворовывается.



На разграбление американцами природных ресурсов Сирии давно указывало Министерство обороны России. Еще в 2019 году официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков заявил: "Добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями". А министр обороны России Сергей Шойгу прямо сказал, что американские военные на протяжении длительного времени незаконно находятся на территории Сирии и воруют полезные ископаемые у страны.



Подтверждал факт ограбления Сирии и прежний президент США Дональд Трамп: "Мы удерживаем нефть. Запомните это. Я всегда говорил – держите нефть. И мы хотим удержать нефть – 45 миллионов долларов в месяц".



В 2019 году американское издание Politico сообщило, что некая компания из США подписала контракт с курдскими властями на северо-востоке Сирии на разработку и экспорт сырой нефти из региона в рамках секретной сделки, одобренной американским правительством. "Министр иностранных дел Сирии назвал сделку незаконной и заявил, что это "кража" сирийской нефти", – отмечает Politico.



США грабят не только сирийскую нефть, но и сирийское зерно.



США грабят не только сирийскую нефть, но и сирийское зерно. До начала конфликта Сирия была процветающей аграрной страной и ежегодно производила не менее трех-четырех миллионов тонн пшеницы. Урожая хватало не только на удовлетворение внутреннего спроса, но и на экспорт, в том числе в Евросоюз. Сейчас зерна в Сирии не хватает, и Дамаск вынужден закупать его за границей.



Армия США и подчиненные ей "Сирийские демократические силы" оккупировали и удерживают территории на восточном берегу Евфрата с центром в провинции Эль-Хасака, которая является крупнейшим производителем пшеницы в стране. И производимое там зерно, и добываемая там нефть экспроприируется американцами и их сирийской клиентурой и, минуя Сирию, перемещается в Ирак.



К сожалению, в мире почти нет стран, которые всерьез воспринимали бы эту несправедливость, отмечает Yahoo News. Если бы пшеница и нефть с восточных берегов Евфрата полностью использовались для удовлетворения внутреннего спроса, продовольственные и другие проблемы в страны существенно облегчились бы, а уровень жизни местного населения возрос. "Однако, – пишет японское издание, – затруднительное положение сирийского народа… благополучно игнорируются западными СМИ и правозащитными группами. Эту большую проблему освещают только сирийские правительственные СМИ, а также российские и китайские медиаресурсы, но их сообщения отвергаются на Западе в Японии как пропаганда диктатуры".



21 июля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН еще раз подчеркнул: "Единственными зонами, неподконтрольными правительству Сирии, по-прежнему остаются только Заевфратье, где американские оккупанты на ежедневной основе разграбляют зерновые и углеводородные ресурсы, и Идлибская зона деэскалации на северо-западе страны, оккупированная международно признанными террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"".



На фоне лицемерной озабоченности США украинским зерном наглый американский грабеж в Сирии выглядит особенно цинично.