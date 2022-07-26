Война в Европе за сохранение религии и семьи еще не окончена, - А.Кренгель

07:57 26.07.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 26.07.2022



Проповедники "новой нормальности" рвутся избавить мир от "старых предрассудков", начиная с веры в Бога



"Ценности" ЛГБТ+ (читай: пропаганда и легализация половых извращений), которые продвигаются по странам Западной Европы семимильными шагами, распространяются и в Восточной Европе, принимаются населением отнюдь не безоговорочно. Опросы общественного мнения разнятся, но на 2020 год показывают, что на западе и востоке Европы отношение к пропаганде половых извращений было заметно разным. Так, в Нидерландах к однополым "бракам" положительно относятся 82% опрошенных, в Швеции – 71%, Дании – 69%, Бельгии – 62%, Испании – 56%, Германии – 52%. На востоке Европы соотношения другие: в поддержку однополых "браков" высказываются: лишь 11% жителей Румынии, 12% – Латвии, 15% – Греции, 17% – Польши и 18% – Венгрии. Усыновление детей однополыми сожителями поддерживают 69% голландцев, 51% шведов и только 7% поляков.



23 июля депутаты сербского "Патриотического блока" в Белграде потребовали от мэра Александра Шапича запретить ЛГБТ-шествие в городе. Шествие было запланировано на период между 12 и 18 сентября, но политики заявили, что 97% жителей сербской столицы против проведения мероприятия. "По причинам безопасности и в связи с геополитической ситуацией", – отметили депутаты в своем запросе. Правда, их аргументация выглядела трусливой: мол, еще ковид гуляет, а тут оспа обезьян появилась (эту новоявленную заразу называют также оспой педерастов): мол, ЛГБТ-шествие ухудшит обстановку в сфере здравоохранения и отразится на бюджете города, так как обойдется Белграду в 40 млн евро…



Незадолго до того, 21 июля, в Польше молодежь вышла протестовать против украинских флагов, которые были размещены на общественном транспорте во Вроцлаве. "Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству", – заявили молодые активисты из партии "Конфедерация польской короны". Одновременно протестующие потребовали, чтобы "Польша была польской", а не "радужной". Западные СМИ польский протест против "радужной" идеологии не заметили, а зря: Польша уже не первый раз выступает в этих вопросах против диктатуры Брюсселя.



Примечательный факт: в 2020 году молодые поляки назвали главной угрозой XXI века "движения в поддержку ЛГБТ и гендерную идеологию"; на второй план в списке угроз отошли "российская экспансия", климатические изменения и экономический кризис. Когда Польша начала сопротивляться "прогрессорам", депутаты Европарламента большинством голосов приняли декларацию, объявляющую Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИ". Решение стало реакцией на отказ поляков от неолиберального засилья, когда польские власти на местах объявили ряд воеводств страны "зонами, свободными от идеологии ЛГБТИ". Ярослав Качиньский сказал тогда, что навязываемая Польше извне неолиберальная идеология является угрозой польской идентичности и самому существованию польского государства



То же происходит в других восточноевропейских странах, причем в довольно жесткой форме. В Венгрии спикер парламента Ласло Кевер заявил, что усыновление детей геями равносильно "педофилии в моральном смысле". Венгрия отказалась от участия в Евровидении-20 в Амстердаме, сочтя этот конкурс "слишком голубым". Даже в Чехии, где к ЛГБТ относятся более терпимо, не удалось протолкнуть закон об однополых "браках".



Агрессивное требование быть терпимым ("толерантным") по отношению к извращениям возмущает самых обычных (нормальных) людей. "Будь нетерпимым, будь нормальным!" – гласит надпись на одном из плакатов в Болгарии.



В 2019 году 15-летний подросток с распятием в руках заблокировал марш за равенство ЛГБТ+ в польском городе Плоцк. Он заявил, что сделал это, дабы "противодействовать злодеяниям". Несовершеннолетний Якуб Барила назвал себя католиком, традиционалистом, консерватором и патриотом. Вот его рассказ: "Я попросил крест у священника из Плоцкого прихода. Священник боялся, что атеисты осквернят святой крест, но он дал мне распятие. Я хотел, чтобы как можно больше людей увидели мой жест. Я хотел заставить их задуматься". Якуб Барила сел на асфальт перед участниками акции и начал молиться. К нему подошли полицейские и попросили отойти. "Я сказал, что не могу этого сделать, потому что участники марша разрушают мою католическую веру и оскверняют польский флаг, возлагая на него радугу", – сказал подросток.



Католический диакон Ник Доннелли назвал Барила "католическим героем". Зато Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Варшаве заявил нечто противоположное: "Это еще один пример того, как националисты используют детей в политической борьбе".



Между тем все лучше видно: сторонники так называемого "разнообразия интимной жизни" давно перешли от разговоров о "возможности распоряжаться всеми частями своего тела" (выражение Игоря Кочеткова, основателя нежелательной в России "Российской ЛГБТ-Сети"*) к провокационным политическим играм. Сейчас Российская ЛГБТ-Сеть" внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, Кочетков признан иноагентом. Его слова: "Я считаю, что ЛГБТ-движение в России – это самое успешное общественное движение последних 20 лет".



Еврокомиссия тем временем наступает. Там протест против "новой нормальности" в отношениях меду полами обозначили термином "гомонегативность" (homonegativity). Причину "гомонегативности" восточных европейцев западные аналитики видят в их экономической и образовательной отсталости и "чрезмерной" (???) религиозности. Дескать, демократия стала для них культурным шоком, они не выдержали ее ослепительных перспектив.



Жителям Восточной Европы, этим "младоевропейцам", еще предстоит открыть для себя, что они были и останутся для Западной Европы людьми второго сорта, в том числе по признаку своей неготовности отказаться от "старых предрассудков" (веры в Бога и института семьи) и войти в зону "свободы от гомофобии и гомонегативности".