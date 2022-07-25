Глава Венгрии Орбан заговорил об опасности "смешения рас"

08:01 26.07.2022

Премьер-министр Венгрии решил шокировать Европу

Геннадий Петров

25.07.2022



Виктор Орбан намекает, что альтернатива Брюсселю у него имеется.

Вялотекущий конфликт Виктора Орбана с руководством ЕС приобретает новый характер. Сразу же после того, как Венгрии был определен последний срок для приведения своего законодательства в соответствие с нормами Евросоюза, премьер-министр страны сделал ряд эпатирующих заявлений, призванных показать, что с "диктатом Брюсселя" он считаться не намерен.



В ЕС продолжается скандал, вызванный заявлениями, которые сделал Орбан в своей речи перед студентами в летнем лагере в Беилэ-Тушнаде. Этот город находится в Румынии, в районе компактного проживания венгерского меньшинства. Здесь уже не раз Орбан делал программные заявления, но теперь он будто задался целью дать пощечину европейскому общественному мнению. Его задели не столько даже слова премьер-министра о необходимости новой стратегии в отношении конфликта РФ и Украины. Орбан, заявив, что антироссийские санкции "пошатнули не столько Россию, сколько Запад" и что теперь нужны российско-американские переговоры, в сущности, лишь более четко и в более концентрированном виде повторил свои прежние заявления. Новой оказалась апелляция к расизму. Во всяком случае, так оппоненты Орбана расценили один пассаж из его речи.



Обличая своих противников-социалистов, он говорил о необходимости не допустить их к власти. По словам Орбана, "мы должны быть очень осторожны с венгерскими левыми, потому они, если они попадут в правительство, будут реализовывать идеи гендера, иммиграции, национализации". То есть, как поэтично выразился Орбан, социалисты начнут "отрезать живительные ветви корневой системы" венгерского народа. Одной из этих живительных ветвей он назвал то, что венгры "не смешанная раса" и не хочет ею становиться.



Речь Орбана была растиражирована канцелярией премьера. Все, мягко говоря, спорные ее части в ней были аккуратно отображены.



Премьер подвергся критике. Депутат Европарламента Каталин Чех, входящая в венгерскую оппозиционную партию Mementum, заявила, что поражена речью Орбана, напоминающей "времена, о которых мы все, я думаю, хотели бы забыть". Имеется в виду период, когда Венгрия была на стороне нацистской Германии. Чех извинилась перед венграми не белой расы. "Цвет вашей кожи может быть другим, вы можете происходить из Европы или из других стран, но вы одни из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее", – сказала она.



Другие комментаторы обращают внимание на любопытное совпадение. Со своей скандальной речью Орбан выступил на следующий день после заявления Еврокомиссии, которая сообщила, что комиссару по евробюджету Йоханнесу Хану дано поручение проинформировать венгерское правительство о том, что оно может лишиться 21 млрд евро из бюджета ЕС. Это произойдет в случае, если Венгрия не предпримет меры по борьбе с коррупцией в части расходования средств Евросоюза. В частности, правительство должно сократить число тендеров, в которых есть только один участник. Кроме того, Венгрия должна реформировать свое законодательство в сторону увеличения полномочий судов и сокращения полномочий прокуратуры. Суды должны иметь право возбуждать дела, даже если прокуроры против этого возражают. Прокуратуру оппоненты Орбана считают его инструментом для борьбы с оппозицией и независимыми СМИ. Венгерскому правительству дан месяц на то, чтобы фактически проинформировать Еврокомиссию о том, какие меры оно предпримет для исправления ситуации. Именно после этого Орбан выступил со своей речью.



Премьер не только просигнализировал, что не будет считаться с ЕС. Он в очередной раз дал понять, что в конфликте с РФ его страна занимает особую позицию. На прошлой неделе Москву посетил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Там он попросил Россию увеличить объемы поставок газа в страну. Но и без этого первый визит политика страны ЕС в РФ после 24 февраля производил впечатление демонстративного антизападного жеста. Кроме того, в своей речи в Беилэ-Тушнаде Орбан намекнул, что его страна может при определенных обстоятельствах и не ратифицировать соглашение о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Он, буквально, сказал, что "опасения Турции" в том, что обе страны поддерживают терроризм, еще должным образом не расследованы. Орбан подчеркнул, что вопрос о ратификации соглашения по Швеции и Финляндии венгерский парламент рассмотрит осенью.