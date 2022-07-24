Центральная Азия: сотрудничество и соперничество, - Данияр Ашимбаев

08:38 26.07.2022

Центральная Азия: сотрудничество и соперничество

Данияр Ашимбаев: Саммит лидеров пяти республик Центральной Азии выявил ряд интересных моментов. Помимо экологии, туризма, водных проблем и приграничной торговли все обеспокоены негативным внешним информационным влиянием на регион. Эта тема четко видна в выступлениях всех пяти президентов



Данияр Ашимбаев, 25 июля 22



Саммит лидеров пяти республик Центральной Азии выявил ряд интересных моментов. Помимо экологии, туризма, водных проблем и приграничной торговли все обеспокоены негативным внешним информационным влиянием на регион. Эта тема четко видна в выступлениях всех пяти президентов. Речь, понятно, идет прежде всего о прозападной, либеральной, панисламистской и пантюркистской пропаганде, которые ставят регион под влияние Запада или Турции.

Второе – существуют разные позиции по развитию логистических коридоров. Казахстан продвигает тему Транскаспийского направления (что поддерживает Туркменистан) и коридора Север-Юг в направлении Ирана (что поддерживает тот же Ашгабад).

В последнее время активизировались разговоры о проектах транскаспийских нефте- и газопроводов на бакинском направлении. Тему поддерживают США и Турция и не поддерживают Россия и Иран. Рисковать пока никто не хочет в силу сложных экологических, финансовых и геополитических проблем. На недавнем Каспийском саммите Токаев о трубопроводах и не говорил (а на недавнем совещании по логистике на фоне проблем с КТК президент Казахстана поручил расширить нефтепроводы на китайское направление). Но тема, хоть речь о ней на саммитах не шла, является весьма перспективной.

Зато в Чолпон-Ате Казахстан заявил о поддержке трансафганского коридора, который продвигает Ташкент как до прихода к власти талибов, так и после. Маршрутом заинтересованы Казахстан и Россия, но он не вызывает энтузиазма в Туркменистане, поскольку является альтернативой иранскому направлению. Ну и не стоит забывать о том, что талибы – сами по себе сложный партнер, а маршрут должен пройти через весьма непростой рельеф.

Токаев, говоря о новых маршрутах, не стал упоминать железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, о которой прямо сказал Жапаров и – косвенно – Мирзиеев. Этот проект в обход Казахстана не слишком нравится Астане. Еще больше он не нравится Западу, поскольку приведет к росту китайского присутствия в регионе.

Ни в одном из выступлений Токаев политкорректно не упомянул российский и китайский факторы, хотя очевидно, что направление Север-Юг является коридором между Россией и Ираном, а Восток-Запад – между Китаем и Турцией. Запад, конечно, заинтересован в том, чтобы транспортные маршруты обходили Россию, но этот подход остался отчасти в 90-х. На сегодня и Китай, и Турция с ее политико-экономическими амбициями на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии, Северной Африке и Балканах являются точками "нежелательного роста". Про Иран вообще промолчим. А развитие транспортных коридоров в Азии еще крепче свяжет страны, которые представляют явно антизападные проекты, к тому же втягивая в свою орбиту Афганистан.

Помнится, как только казахстанская часть проекта "Один пояс – один путь" начала набирать силу, западные СМИ изо всех начали играть на казахском национализме, противопоставляя его Китаю. Какие конфликты начнут разжигаться в недалеком будущем, пока представить сложно, но все республики Центральной Азии за последние годы вдруг утратили стратегическую стабильность (или точнее ее иллюзию).

Тематика саммита, о которой речь шла выше, подталкивает пять столиц к активному взаимодействию, но об интеграции речи быть не может. И уж тем более проблемным вопросом является тема лидерства.

Казахстан – вне формата саммитов – называет себя лидером Центральной Азии. Аналогичного мнения о себе придерживается Ташкент, оживляя данную традицию соперничества между Кунаевым и Рашидовым, Назарбаевым и Каримовым и которая уходит корнями вглубь веков. С другой стороны, Токаев и Мирзиеев рассчитывают закрепить свои достижения в не соперничестве, а в сотрудничестве. Казахстан, как известно, начал активную работу по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, Россией, Китаем, Ираном и Турцией, планируя, в том числе, продвигать совместные с ними проекты на весь регион. География и экономика дают ему определенные преимущества, но и Ташкент никогда не будет считать себя "младшим братом".

Кыргызстан как обычно рассматривает это соперничество в контексте своих интересов, а остальные предпочитают держать дистанцию.

Тот факт, что "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке" подписали Токаев, Мирзиеев и Жапаров, а Рахмон и Бердымухамедов воздержались "до завершения внутригосударственных процедур в их странах", очень показателен.