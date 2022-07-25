Казахстан в очередной раз не станет туристической страной, - Алма Бектенова

08:59 26.07.2022 Казахстан в очередной раз не станет туристической страной

Кризис предоставил нашей стране уникальный шанс побороться за внутренних туристов и привлечь весьма платежеспособных россиян, но, как всегда, туротрасль не готова. Мы по-прежнему рассуждаем о том, нужны ли нам туалеты, дороги и приличный сервис.



Пандемия, война, неразбериха в транспортной сфере, повсеместный рост цен – эти факторы должны были бы сыграть на руку туристической отрасли РК. Как только карантинные ограничения ослабли, люди ринулись отдыхать, причем все большему числу казахстанцев заграница уже не по карману. С огромными проблемами выездного отдыха столкнулись и россияне. Но многочисленные программы развития туризма не дали нужного эффекта, инфраструктура не налажена, цены не соответствуют качеству – словом, в наших краях, как и много лет подряд, властвует показуха, а бодрые рапорты заменяют реальный успех.



Желаемое за действительное



В июле вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев сообщил, что в Казахстане ждут около 700 тысяч иностранных туристов до конца года. "Восстановлено международное сообщение с 28 странами по 107 маршрутам, также восстановлен безвизовый режим для граждан 77 стран. Выросла и посещаемость национальных парков, которая составляет 1,5 миллиона человек по итогам 2021 года", – заявил вице-министр.



Кроме того, по данным ведомства, в прошлом году цифры внутреннего туризма побили рекорд – 6,9 миллиона человек. Также весной министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что количество внутренних туристов в 2021 году увеличилось на 50%. Отмечен кратный рост посетителей Иле-Алатауского, Кольсайского, Чарынского национальных парков.



Собственные данные озвучили и в нацкомпании "Kazakh Tourism". Например, в 2021 году объем оказанных услуг в отечественных местах размещения практически восстановился до 90% к показателю доковидного 2019 года и составил 109 млрд. тенге. Это стало возможным благодаря существенному росту внутреннего турпотока, указали в компании. В прошлом году нас также посетили 330 тыс. иностранных туристов, что на 31% больше по сравнению с 2020 годом, но на 33,7% меньше показателя 2019 года. Полное восстановление въездного туризма ожидается в 2024 году.



Бюро национальной статистики также отметило, что расходы домохозяйств на внутренний туризм за год выросли на 26,2%, до 367,2 млрд. тенге. По сравнению с 2019 годом также произошел рост - на 18,6%.



Суммы, выделяемые на поддержку этого великолепия, астрономические. Уже за первые четыре месяца текущего года в отрасль привлечено 75,6 млрд. тенге, плановый показатель на 2022 год – 1 трлн, тенге. При этом очевидно, что надлежащий контроль за осваиванием средств отсутствует. В Казахстане разрабатывались госпрограммы развития туризма, страну делили на перспективные кластеры, но как 10 лет назад с самых высоких трибун говорилось об элементарных просчетах, так и сегодня мы не можем забыть, например, "туалетную беду".



Напомним, что о необходимости строить туалеты вдоль трасс и в местах отдыха твердил президент Токаев, что само по себе показатель актуальности проблемы. Нельзя развить туризм в стране, в которой нет возможности быстро, безопасно и дешево добраться до достопримечательностей, где люди до сих пор массово "ходят в кустики", где на отдыхе каждый день тонут пачками, и где возведение дорогих отелей заменяет комплексные программы.



Отрадно сознавать, что тенденции отмечают в правительстве. В частности, весной премьер-министр Алихан Смаилов заявил о важности создания "мягкой" инфраструктуры экотуризма, о сохранение экосистемы особо охраняемых природных территорий. Хорошо бы еще эти принципы применялись на практике, так как в последние годы скандалы, связанные со строительством элитных отелей и прочих деньговыжималок на уникальных природных объектах, следуют один за другим.



Кроме того, по мнению Смаилова, одним из сдерживающих факторов развития индустрии является ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туробъектов в сезон отпусков. Также премьер заявил об острой нехватке специалистов туристской отрасли. "Существующие программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма. Необходимо усилить работу в данном направлении", – сказал Алихан Смаилов. Добавим, что недостаток кадров сказывается на функционировании курортов, давно включенных в списки самых перспективных для развития, к чему мы вернемся позже.



"Особое внимание должно быть уделено качеству обслуживания туристов, в том числе наличию биотуалетов. Это важные факторы роста туристических потоков. Именно на сервис больше всего жалуются туристы как наши, так и зарубежные. Поэтому здесь нужно проработать конкретные меры", – заключил глава правительства. К сожалению, конкретные меры нужно было применять гораздо раньше, а не тогда, когда кризис принес к нам вал туристов.



Чем удержать гостей?



Ограничения, связанные с пандемией и особенно со специальной военной операцией, заставили граждан России путешествовать поближе к дому. Печально, но Казахстан не стал страной первого выбора, однако вошел в топ предпочтений. По сравнению с прошлыми годами мы вправе говорить именно о вале туристов из РФ – другой вопрос, приедут ли они к нам вновь, посоветуют ли наши красоты друзьям и знакомым?



В конце мая директор нацкомпании "Kazakh Tourism" Даниель Сержанулы сообщил, что в республике ожидают существенный прирост внутреннего туризма, возможно до семи миллионов человек. Кроме того, растет и число гостей. "На сегодняшний день по сравнению с прошлым годом в семь раз увеличилось число туристов, прибывающих из России. Этот показатель, возможно, увеличится, поскольку в эти дни в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве проходят презентации казахстанского туризма. Уже сейчас из соседней страны к нам приезжают с шоп-туром", – пояснил Сержанулы. В 2022 году эксперты прогнозируют увеличение притока иностранцев до 500 тыс. человек.



Конечно, в условиях санкций дорог и турист, приезжающий за импортными товарами, однако хотелось бы привлечь россиян на постоянной основе.



По данным аналитиков онлайн-сервиса организации путешествий OneTwoTrip, в этом году Казахстан, Армения и Кыргызстан и вошли в пятерку самых популярных заграничных направлений у российских путешественников. Постсоветские страны опередили Израиль, Грецию и Италию.



Тем не менее, отпуск в Армении предпочли 17,9% граждан РФ, в Кыргызстане – 13,2%, в Казахстане – 4,7%, в Азербайджане – 3,4%. Основная причина выбора соседних стран заключается в высоком риске поездок в дальнее зарубежье, когда судно могут в любой момент арестовать, либо придется совершать облет некоторых территорий. Помимо прочего, ряд государств прекратили выдачу россиянам виз. Эти факторы не могли не сказаться на стоимости путешествий, агентства зафиксировали рост до 30%.



Здесь бы Казахстану и воспользоваться случаем, но при существенно более высоких госдоходах и огромных вкладах в отрасль, мы так и не сумели полноценно завлечь приезжих. Например, по сведениям СМИ, отели на Каспии, которые используют пляжный отдых по системе all inclusive (все включено), буквально наперечет.



Сравнение далеко не в нашу пользу. Согласно данным официальной статистики, в 2021 году крошечную Армению посетили 870 тыс. человек, россиян из них более 40%. Еще обидней проиграть Кыргызстану, так как Армения располагает христианскими древностями, чем ни мы, ни кыргызстанцы похвастаться не можем. Однако же в прошлом году у соседей отдохнули 2,2 млн. человек. Большая часть из них – граждане Узбекистана, но россияне стремятся в страну все активней.



А теперь зададимся вопросом: что есть в Кыргызстане такого, чего нет в Казахстане? Туроператоры поясняют, что к соседям россиян привлекает экстремальный отдых – спуск по горным рекам, дальние походы по диким местностям, скалолазание и т.д. Не будет преувеличением сказать, что подобных радостей в РК раз в десять больше, так как страна гораздо крупнее и имеет существенное разнообразие климатических зон.



Тем не менее, Кыргызстан уже много лет назад озаботился страновой рекламой, а также развивал свои достопримечательности, используя системный подход. Важно помнить, что, вероятно, связанные с войной ограничения не будут сняты и следующем году, а значит, нам нужно придумать способы удержать зарубежных гостей.



Добиться этого с помощью бесконтрольных вложений не получится. В конце июня министр культуры Даурен Абаев рассказал о новых мерах государственной поддержки туризма. В частности, на субсидирование иностранных туристов государство платит туроператорам 15 тыс. тенге за каждого туриста из-за рубежа, возмещает 25% затрат на приобретение техники для горнолыжных курортов. Также возмещается 10% затрат при строительстве туробъектов и объектов придорожного сервиса и 25% затрат на приобретение туравтобусов. Оплачивается покупка детских авиабилетов по программе Kids Go Free. Хотелось бы понять, на что конкретно тратятся указанные суммы, и насколько эти меры реально влияют на посещаемость.



Сам министр Абаев еще в феврале говорил о недобросовестных бизнесменах, стремящихся содрать с одного туриста годовой доход, что перечеркивает все усилия государства по увеличению потока. В начале года в Минкульте вообще разразился скандал, связанный с выступлением велопутешественника Дамира Кушеева. Объездивший весь Казахстан Кушеев заявил, что иностранцы по-прежнему выбирают другие страны, так как в РК они не могут получить элементарный сервис. Мы вкладываемся в развитие туризма, но хорошие дороги, оборудованные туалетами и кафе – для нас недоступная роскошь, сказал известный путешественник.



Однако в Минкульте продолжают говорить об имиджевых мероприятиях, запланированных на целых три года. Но сколько бы наши чиновники не рассказывали о великолепии Казахстана на зарубежных выставках, сколько бы иностранцев не возили по элитным отелям, общий уровень туризма от этого не изменится.



Как нам обустроить "М и Ж"



В феврале депутат Мажилиса Альберт Рау обратился к Минкульту с вопросом, почему, несмотря на вкладываемые в сферу туризма средства, тот не дает должной отдачи.



По словам депутата, Казахстан на протяжении 15 лет занимается поддержкой туризма, однако мощной сферой, дающей толчок для развития других отраслей, она так и не стала.



С 2007 по 2011 год мы потратили на отрасль порядка 60 млрд. тенге, а в действующей программе запланировано 1,4 трлн. тенге.



"По глобальному индексу конкурентоспособности в сфере туризма мы находились на 80-й позиции из 140 стран. По мнению экспертов, факторы, которые влияют на такой не очень высокий рейтинг – это невысокое качество туристической инфраструктуры (127-е место из 140 стран мира), сети отелей самого разного уровня комфорта и цен, недостаточная открытость воздушного сообщения (123-е место), низкое качество дорог (106-е место), сложности визового режима, слабое присутствие компаний по аренде автомобилей", – такие причины указал депутат.



Альберт Рау также отметил, что казахстанские туроператоры по-прежнему занимаются выездным туризмом, и проведенная в 2017 году международная выставка "Экспо" никак местный отдых не продвинула.



К слову, наши чиновники очень не любят вопросов о наболевшем – то есть о придорожных туалетах. Например, критику упомянутого выше Дамира Кушеева оборвал министр Абаев. Глава ведомства заявил, что градус обсуждения нужно понизить, мол, потихоньку туризм в стране налаживается, вот на позитив и требуется обращать внимание.



В июне Абаев снова объяснял, почему даже установленные в туристических местах туалеты не работают. По его словам, обслуживание сортиров – прерогатива акиматов.



"К примеру, у нас есть Кайынды – замечательное место, куда огромное количество туристов сейчас приходит. Туалеты построены, но они не работают. Потому что это достаточно дорогое удовольствие – их подключение к системе полного снабжения", – сказал министр.



"Теперь мы находим решение, чтобы акиматы вместе с бизнесом уже нашли другие варианты", – добавил он. Судорожно находить варианты, когда турсезон уже стартовал, вполне в духе правительства.



В марте о проблеме говорила и директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова. "Другая немаловажная сторона: мы из страны отсутствующих туалетов превращаемся в страну неработающих туалетов. Мы видим большое количество туалетов на территории нацпарков, которые не подключены к водоснабжению. Поэтому туалетная тема остается острой, и необходимо эту проблему поднимать и решать. Потребностям человека нужно дать нормальные условия", – отметила Рашида Шайкенова.



Эксперты, кроме того, отметили, что развивать экотуризм мешает общий высокий уровень загрязнения. Довольно трудно заманить людей на озера, если по соседству круглые сутки дымит комбинат. Возросшие темпы посещения нацпарков привели к их усиленному загаживанию – туристы, предпочитающие отдыхать самостоятельно, оставляют там тысячи тонн мусора.



Жалобы внутренних туристов никто не слышит



С началом туристического сезона социальные сети традиционно заполнили сотни жалоб. Например, озеро Камбаш в Кызылординской области вошло в список самых востребованных объектов для отдыха в регионе. За сезон поступления в бюджет превышают 20 млн. тенге, развивается МСБ. Что же видят отдыхающие?



Пресса процитировала весьма неприятные отзывы казахстанцев. "Сюда бы медпункт и урны для мусора поставить. Может, было бы чище. А так везде мусор и грязь". "По сравнению с другими зонами отдыха сервис здесь отвратительный. В помещениях грязно и очень жарко. Кондиционеры есть, но они не справляются с нагрузкой". "Хотелось бы, чтобы для детишек поставили пляжные зонтики на берегу. Построили игровые площадки. Привезли катамараны. Все-таки место отдыха".



Или возьмем прославленный Алаколь. Собственно, при изучении отзывов складывается впечатление, что те наши граждане, которые не могут позволить себе пятизвездочный отель, по-прежнему вынуждены отдыхать в некомфортных условиях. При этом цена тура приближается к стоимости поездки в Турцию.



Дорога до Алаколя может стать вызовом изобретательности и кошельку. Еще весной владельцы баз отдыха тогдашней ВКО обвиняли нацкомпании в возможном срыве турсезона. Бизнес предъявил массу претензий АО "НК "КазАвтоЖол" за разбитые трассы республиканского значения, поскольку не каждый турист рискнет ехать по колдобинам. "У нас сейчас активный сезон бронирования, что нам людям отвечать: будут ли достроены дороги или им по объездным опять ездить? Брать билеты на поезд, либо ждать, что Урджарский аэропорт откроют? Мы до сих пор не можем людей сориентировать. А потом они начнут делать возвраты", – процитировала местная пресса владельца базы отдыха.



Что касается аэропорта, который значительно облегчил бы путь до озера, то к середине июля, то есть середине туристического сезона, он еще не открылся. Воздушная гавань села Урджар, ныне находящаяся в Абайской области, прошла реконструкцию, но пока не получила сертификат. Работы на объекте стоили около 5 млрд. тенге, но Комитет гражданской авиации выявил недочеты. Акимат считает, что сможет устранить неполадки к концу месяца. По мнению предпринимателей, многие казахстанцы отказываются от поездки на Алаколь именно из-за трудностей с дорогой.



Однако недоступность – далеко не единственная проблема популярного места отдыха. Согласно статистике, на побережье работает 207 баз отдыха, в прошлом году здесь побывали более 100 тысяч человек. В этом году отдыхающие жаловались на плохо оборудованные коттеджи, неработающие кондиционеры, необустроенные пляжи, а главное – непродуманную водную инфраструктуру. Пляжи галечные, на многих их них нет удобных пристаней, из-за чего катающиеся на катерах регулярно подвергаются опасности. К слову, хотя служба ЧС заявляет о снижении случаев гибели на воде в 3,5 раза, каждый день в Казахстане тонет несколько человек, очень часто жертвами становятся дети.



В этом году аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что за последние годы в Алаколь вложили около 17 млрд. тенге. Однако при высоких ценах уровень отдыха на озере не дотягивает до ожиданий туристов, успевших познакомиться с зарубежными аналогами.



Кроме убогой инфраструктуры туристическую отрасль подкашивает и нехватка кадров. Выше мы упоминали о разработанной карте кластеров, которых модернизация должна была коснуться вне очереди. Чуть ли не в первой строке перечня кластеров упоминались курорты Акмолинской области, в частности, знаменитый Бурабай, тем не менее, там до сих пор буквально некому обслуживать приезжающих.



В мае появилась информация о том, что отелям и зонам отдыха Акмолинской области не хватает до 1500 работников. В регионе работает около 400 туробъектов, большинство из них расположено в Щучинско-Боровской курортной зоне. И хотя цены там достаточно "кусачие", работников в сектор завлечь трудно, поскольку, как считают некоторые эксперты, владельцы экономят на зарплатах. Положение не спасают местные колледжи и вузы, так как они готовят в 10–15 раз меньше сотрудников, чем требуется региону.



Разумеется, из-за нехватки персонала значительно снижается уровень сервиса. Сейчас довольно сложно понять, почему развитие этого перспективнейшего кластера не начали с решения основной задачи – обучения и привлечения специалистов.



В целом же можно с грустью констатировать, полагают аналитики, что Казахстан упустил шанс превратиться в туристическую державу. Такой рывок должен "вызревать" десятки лет, но мы вновь потратили миллиарды в никуда. Вложения не принесли отдачи, поскольку в них отсутствовала структурность, кроме того, не поменялось мировоззрение чиновников и бизнесменов.



Первые, помимо коррупционности и непрофессионализма, свято верят в то, что развивать туризм – это означает кататься по заграничным конференциям и закатывать грандиозные выставки дома. Но средства, потраченные на раскрутку достопримечательностей, можно смело списать, так как иностранные туристы едва ли приедут к нам повторно в массовом порядке. Предприниматели же до сих пор сдирают с отдыхающих три шкуры за покосившиеся домишки и грязные пляжи. Именно поэтому внутренние туристы в основном ограничиваются турами выходного дня, а те же россияне выбирают Армению и Кыргызстан.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

25.07.2022 Источник - turanpress.kz

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