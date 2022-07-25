За коррупцию задержан глава КыргызКадастра Сулайманбеков

09:14 26.07.2022

ГКНБ задержал директора ГУ "Кадастр" Эрнеста Сулайманбекова

ГКНБ 25 июля 2022 года задержал директора Государственного учреждения "Кадастр" Службы земельных ресурсов.



По данным ГКНБ, установлено, что руководство государственного органа наладило устойчивую коррупционную схему поборов денежных средств у подчиненных.



"В ходе расследования уголовного дела был задокументирован факт очередного незаконного удержания с заработной платы у работников ГУ "Кадастр" по 3-6 тысяч сомов под предлогом передачи проверяющим органам", - говорится в сообщении.



На основании добытых доказательств директор ГУ "Кадастр" "С.Э.К." в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.



Ведется следствие.



Справка:



Директором ГУ "Кадастр" является Сулайманбеков Эрнест Кубанычбекович



В мае 2021 года сообщалось, что Прокуратура Иссык-Атинского района возбудила уголовное дело в отношении директора ГУ "Кадастр" Эрнеста Сулайманбекова. Тогда речь шла о подозрении в получении взятки.



Дело было передано для следствия в ГКНБ по Чуйской области.



По данным источников, он получил $2 тыс. за выдачу госакта на землю, когда он был начальником отдела регистрации Иссык-Атинского районного филиала.