Трамп возвращается: экс-президент США готовится к решающим битвам

11:37 26.07.2022

Дональд Трамп возвращается в Вашингтон впервые после ухода с поста президента США в январе 2021 года. Экс-президент выступит с программной речью в правом аналитическом центре через несколько дней после того, как спецкомиссия, расследующая беспорядки у Капитолия, разоблачила его бездействие во время нападения толпы на Конгресс.



Бывший президент Соединенных Штатов вернется в столицу страны во вторник, что станет его первым визитом в Вашингтон после ухода с поста в прошлом году, пишет The Guardian.



Дональд Трамп выступит с программной речью на саммите, организованном Институтом политики "Америка прежде всего" (AFPI) - аналитическим центром, созданным некоторыми из его бывших советников в Белом доме.



Руководители AFPI заявили, что мероприятие будет посвящено планам Республиканской партии по борьбе с инфляцией и улучшению иммиграционной системы США, но эта повестка дня вряд ли помешает Трампу распространять свою версию об "украденных" президентских выборах 2020 года.



Консервативное мероприятие проводится менее чем через неделю после того, как специальный комитет Палаты представителей, расследующий восстание 6 января, провел второе слушание, на котором основное внимание было уделено бездействию Трампа во время повлекшего человеческие жертвы нападения сторонников экс-президента на Капитолий. Комитет рассказал, как Трамп часами отказывался вмешиваться в драматические события и вместо этого смотрел телевизионные репортажи о насилии, даже несмотря на то, что некоторые из его ближайших советников умоляли его принять меры.



Еще до выступления Трампа с речью на конференции AFPI было очевидно, что бывший глава государства опровергнет обвинения комитета в своем выступлении, поскольку он по-прежнему полон решимости критиковать тех, кто не поддержал его усилия по отмене результатов выборов-2020.



Выступая в прошлом месяце на конференции "Путь к большинству" в Нэшвилле (штат Теннесси), Трамп снова раскритиковал своего бывшего вице-президента Майка Пенса за отказ помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена 6 января 2021 года.



"У Майка Пенса был шанс стать великим. У него был шанс стать откровенно исторической персоной, - сказал Трамп. – Но так же, как у [бывшего генерального прокурора] Билла Барра и остальных этих слабых людей, у Майка- и я говорю это с грустью, потому что он мне нравится, - но у Майка не хватило смелости действовать".



Специальный комитет показал, как устроенная Трампом кампания давления на Пенса провоцировала его сторонников, которые скандировали "Повесить Майка Пенса!" когда они штурмовали Капитолий. По данным комитета, 6 января Пенс находился всего в дюжине метров от бушующей толпы, когда его эвакуировали из зала Сената из соображений безопасности. Бывший чиновник администрации Трампа сообщил расследователям, что сотрудники службы безопасности Пенса были настолько обеспокоены своей безопасностью, что позвонили членам семьи, чтобы попрощаться.



Речь Трампа прозвучала в тот момент, когда и он, и Пенс рассматривают возможность проведения президентских кампаний в 2024 году, отмечает The Guardian. Трамп в последнее время он все чаще намекает, что объявление о его президентских планах может быть сделано в ближайшее время.



Но согласно опросу New York Times/Siena College, проведенному в этом месяце, почти половина республиканских избирателей на первичных выборах заявили, что поддержат кого-то другого, а не Трампа, если он снова будет баллотироваться в 2024 году. Только 6% этих избирателей заявили, что поддержат Пенса на праймериз.



Рейтинг одобрения Трампа также остается тревожно низким, если республиканцы надеются восстановить контроль над Белым домом в 2024 году. Недавний опрос Университета Квиннипиак показал, что 37% американцев положительно относятся к Трампу, тогда как 55% - неблагоприятно.



Победитель республиканских праймериз в 2024 году (скорее всего) сразится с Байденом, рейтинг одобрения которого в последние месяцы упал, поскольку высокая инфляция и конфликт на Украине испортили настроение американцев. Большинство демократов теперь говорят, что предпочли бы другого кандидата на 2024 год.



В то время, как Трамп пытается извлечь выгоду из уязвимости Байдена, нынешний хозяин Белого дома тоже наносит удары по своему главному противнику. Он раскритиковал своего предшественника за бездействие во время штурма Капитолия, противопоставив его героическим действиям полицейских.



"Каждый день мы полагаемся на правоохранительные органы, чтобы спасать жизни. Затем, 6 января, мы полагались на правоохранительные органы, чтобы спасти нашу демократию" - заявил в виртуальном выступлении Байден. – Мы видели, что произошло: полиция Капитолия, столичная полиция округа Колумбия, другие правоохранительные органы подвергались нападению и атакам на наших глазах... И в течение трех часов поверженный бывший президент Соединенных Штатов наблюдал за всем происходящим, сидя в уютной частной столовой рядом с Овальным кабинетом. Пока он это делал, отважные сотрудники правоохранительных органов подвергались средневековому аду в течение трех часов, залитые кровью, окруженные кровавой бойней".



"Лицом к лицу с обезумевшей толпой, которая поверила лжи побежденного президента, полиция в тот день была героями. Дональду Трампу не хватило смелости действовать", - сказал Байден.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ