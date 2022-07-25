Резкое сокращение поставок российского газа разделило Европу на два лагеря, - МК

12:35 26.07.2022

Страны ЕС поспорили по поводу 15-процентной экономии



Российская государственная энергетическая компания "Газпром" объявила о резком сокращении поставок газа по своему магистральному газопроводу в Европу со среды, что в очередной раз побудило президента Украины Владимира Зеленского обвинить Москву во всех грехах, включая использование "голубого топлива" в качестве оружия. А входящие в ЕС страны продемонстрировали строптивость и возражают против единых стандартов экономии энергоресурсов.



Страны ЕС поспорили по поводу 15-процентной экономии

ФОТО: PIXABAY.COM

Российская монополия по экспорту газа заявила, что останавливает работу одной из двух последних работающих турбин из-за "технического состояния двигателя", сообщает The Guardian.



"Мы очень внимательно следим за ситуацией в тесном контакте с федеральным сетевым агентством и командой по газовому кризису, - говорится в заявлении министерства экономики Германии в понедельник после сообщения от "Газпрома". – По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет".



А украинский президент Зеленский в своем ночном видеообращении в понедельник заявил, что этот шаг был преднамеренным, и призвал Европейский союз согласиться на ужесточение санкций против России. "Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было как можно сложнее подготовиться к зиме", - сказал глава киевских властей. По его словам, "газовый шантаж Европы" Москвой представляет собой "стимул для значительного усиления восьмого пакета санкций ЕС".



Трубопровод "Северный поток-1" возобновил прокачку на прошлой неделе после 10-дневного перерыва на техническое обслуживание, но Европейская комиссия предупредила, что Россия, вероятно, полностью отключит подачу газа.



Это заявление было сделано в то время, когда правительства ЕС обсуждали план по 15-процентной экономии газа, призванный избежать зимнего кризиса, если Москва перекроет краны в Европе. Цель ЕС - использовать меньше газа для создания зимних хранилищ.



На прошлой неделе исполнительный директор ЕС обвинил Москву в использовании энергии в качестве "оружия" и призвал 27 стран-членов согласиться на добровольную цель экономии газа на 15%, которая может стать обязательной, если Брюссель объявит чрезвычайную ситуацию с поставками.



Чиновники ЕС надеялись, что встреча 27 министров энергетики блока в Брюсселе во вторник утвердит план экономии газа на 15%. Вместо этого страны со всех уголков Европы выдвинули возражения, во главе с Испанией и Португалией, которые относительно изолированы от сети газопроводов ЕС.



Предложения были расценены как предназначенные для Германии, которая сталкивается с нормированием энергии, пытаясь избавиться от многолетней зависимости от российского газа, отмечает The Guardian. В ответ на болезненные дебаты о кризисе еврозоны десять лет назад, когда бушевали споры о помощи, долгах и обвинениях, южные страны предложили своим гражданам не приносить жертвы в пользу прошлой политики других входящих в Евросоюз стран.



Заместитель премьер-министра Испании Тереза ​​Рибера заявила на прошлой неделе, что ее страну просят принести "непропорциональную жертву". Она указала на инвестиции, которые ее страна сделала в инфраструктуру сжиженного природного газа, расходы, которые легли на испанские компании и потребителей, сказала она. "В отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения", - необычайно резко прокомментировала ситуацию Рибера.



Португалия "полностью против" предложений, которые, как заявил местным СМИ на прошлой неделе ее министр энергетики Жоан Галамба, не учитывают потребности Испании или Португалии, у которых мало газовых соединений с остальной Европой. Иберийские страны также используют больше газа для производства электроэнергии, потому что жестокая засуха сократила производство гидроэлектроэнергии.



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Греция также выступает против целевого показателя в 15% для всего ЕС, который, как утверждают в Афинах, ложится тяжелым бременем на греческую экономику и потребителей.



Тем временем Польша выразила обеспокоенность по поводу своей энергетической безопасности. Польский чиновник заявил, что Варшава "не согласится ни на какие решения, которые могут привести к использованию польских запасов природного газа для нужд других государств-членов".



Франция, Италия, Дания, Нидерланды и Польша оказались среди стран, которые выступили против предоставления комиссии права объявлять чрезвычайное положение с поставками газа. Вместо этого предлагается, чтобы государства-члены ЕС сами приняли это важное решение.



В соответствии с пересмотренными предложениями, которые все еще обсуждались заместителями послов ЕС в понедельник, страны могут получить освобождение от целевого показателя в 15%, если они не подключены к газовой соединительной системе каких-либо других государств-членов. Цель также может быть облегчена, если страны предложат отправить газ нуждающемуся государству-члену.



Источники в ЕС отвергли предположения, что план был разработан для Германии, утверждая, что все государства-члены почувствуют экономическую боль от отключения российского газа.



"Я не разделяю логики, что все это делается ради Германии, - утверждает один из высокопоставленных чиновников ЕС. – Речь идет не о том, кто пострадает первым, потому что, если случится шок предложения, я думаю, что проблема будет немедленно разделена другими. Мы находимся на внутреннем рынке, и… боль будет существенной для всех государств-членов".



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что Кремль, вероятно, отдаст приказ о полном прекращении поставок российского газа в ЕС, чем нанесет сокрушительный удар по единому европейскому рынку. Официальные лица ЕС предложили странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии, но также заявили, что государства могут рассмотреть возможность отсрочки отказа от угля и атомной энергетики.



Правительство Бельгии объявило на прошлой неделе, что достигло политического соглашения о продлении срока службы двух атомных электростанций на 10 лет, сославшись на национальную безопасность. Реакторы Doel 4 и Tihange 3 будут перезапущены в 2026 году, поскольку бельгийское правительство пересмотрело план по полному отказу от ядерной энергетики к 2025 году.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ