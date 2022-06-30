РосГосДума и содомиты: кто кого? - Андрей Сошенко

12:57 26.07.2022

Идет борьба с содомией или изображение процесса?

Государственная Дума все же планирует принять закон о запрете гей-пропаганды

Андрей Сошенко



ЛГБТ-лобби очень могущественно. А потому неудивительно, что в стране до сих пор "толерантное" отношение к одному из главных факторов разложения общества. За 30 лет "реформ" вместе с политическими извращенцами во власть (впрочем, как и в СМИ, и крупные коммерческие структуры) массово поперли и сексуальные извращенцы, всякого рода содомиты. Часто политические извращенцы и сексуальные – одни и те же лица.



Структура ЛГБТ подобна масонской (у них тоже – часто одни и те же лица). Есть видимая часть айсберга ЛГБТ, которая показным образом "пропагандирует" свои извращения, пытаясь нормальных людей показать в виде "шовинистов", "ретроградов", "мракобесов", "фашистов" и т.д., а самих себя и свой содомский грех представить в качестве "прогрессивности" и нормальности. Но основная часть ЛГБТ-айсберга скрыта. Извращенцы во власти никогда не представятся публично, скрывают свою "особенность". Причем, чем выше уровень власти, тем больше в процентном соотношении содомитов, потому как они друг друга туда, во власть, активнейшим образом тянут, стремясь к абсолютной власти врага рода человеческого. Наибольший процент их, думается, в среде либеральных "политиков". В свете этого становится понятным, почему в государстве не удается категоричным образом запретить ЛГБТ. Этому мешало до недавнего времени и участие России во всевозможных западнических организациях, таких как – Совет Европы, базовые документы и принципы которых всенепременно предусматривают защиту прав "сексуальных меньшинств".



Кстати, статья 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) появилась в КоАП в 2013 году после долгих попыток невидимого ЛГБТ-лобби спустить на тормозах соответствующий законопроект об установлении ответственности. В 2014 году "гей-активисты" пытались ее оспорить. Но Конституционный суд признал эту статью КоАП конституционной.



А об этом писал в материале от 30.06.2022. В недрах Государственной Думы недавно находился законопроект, предусматривающий запрет пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" не только для несовершеннолетних (что отражено в действующем законодательстве), но для всех соотечественников любого возраста, который подразумевал ощутимые, миллионные, штрафы за его нарушение. Но проект был снят с дальнейшего прохождения усилиями Комитета ГД по государственному строительству и законодательству (председатель комитета – Павел Крашенинников) на основании отсутствия заключения правительства и некоторых мелких недоработок. То есть в указанном комитете явно нашли формальный повод для "тормоза" нужного стране закона.



И задавался вопросами. Что мешало Крашенинникову в рабочем порядке помочь в устранении процедурных ошибок инициаторам внесения закона о наказании за пропаганду нетрадиционных отношений? Почему не подсказал, как преодолеть формальные нарушения? Может он не ведает о тлетворном воздействии на культуру и духовные основы государства ЛГБТ-сообщества? А может, он сочувствует ЛГБТ-сообществу? А может, еще какая причина?



После таких действий комитета Крашенинникова и обращения внимания на это патриотических СМИ и общественности, 8 июля, в день Петра и Февронии, Председатель ГД Вячеслав Володин предложил полностью запретить гей-пропаганду. Сейчас ее нельзя вести только среди детей, но этого недостаточно, справедливо полагает спикер Госдумы. Вячеслав Володин также сообщил, что ГД в осеннюю сессию может вернуться к обсуждению запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. По его словам, "с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки".



Дальше – 11 июля комитет Госдумы по информационной политике (Александр Хинштейн) высказался за запрет пропаганды нетрадиционных отношений безотносительно возраста.



Комитет по информполитике предлагает: распространить запрет на ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах); установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП; запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения; ужесточить ответственность за пропаганду педофилии.



Весьма дельные и насущные предложения. Только почему столь высокие лица в ГД (Володин и Хинштейн) ранее пропустили снятие с рассмотрения прежнего закона на данную тему? Почему затягивается весьма простой процесс (с точки зрения изложения и доработки текста законопроекта) принятия запрета на пропаганду ЛГБТ? А то и дальше обсуждать очевидные вещи можно еще сколь угодно долго. И почему на осеннюю сессию предлагается законопроект? Почему бы его не принять сейчас, летом, на внеочередном заседании Государственной Думы? Тем более, что недавно рядом депутатов ГД вновь внесен на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений" и чуждых семейных ценностей. Но перспективы его принятия на данный момент неизвестны. Настораживает то, что среди авторов законопроекта члены партий КПРФ, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и ЛДПР, а представители партии "Единая Россия" отсутствуют. Значит, нет пока и большинства для принятия.



Идет борьба с ЛГБТ и содомией или изображение процесса?



Даже в условиях действующего запрета на пропаганду ЛГБТ только среди несовершеннолетних органы власти могли бы сделать многое. Но не делают. Как пишут в СМИ, статистика судебного департамента Верховного суда свидетельствует, что применяется действующая статья 6.21 КоАП крайне редко: за весь 2021 год в суды поступило 16 возбужденных дел против 17 человек, наказаны были в итоге всего шестеро.



Но возьмем, например, только "свободный доступ" в Интернете… ЛГБТ-салоны, клубы, бары, сайты, гей-знакомств и т.д. и т.п. Заходи, кто хочешь! И любой подросток – тоже. Во-первых, непонятно почему данные объявления и информация не отслеживаются и не блокируются техническим образом? Во-вторых, "накрыть" все эти "салуны" не представляет большого труда. Достаточно для начала прикрыть наиболее распиаренные из них и привлечь к ответственности соответствующих лиц. Остальные "салуны" попрячутся сами. Хоть это не искоренение проблемы, но очень весомые меры в борьбе с ЛГБТ. Но ведь практически ничего не делается! Почему? В надежде на то, что в Государственной Думе и компетентных органах наравне с законодательным запретом на ЛГБТ-пропаганду всех возрастов, наметят скорейшие меры и в практических вопросах решения проблемы.