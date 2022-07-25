Уплыл к Бандере укр-херой обороны Одессы комбриг-28 Гуляев

12:58 26.07.2022

Командир дислоцированной в Одесской области 28-й отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев погиб в Николаевской области Украины. Об этом сообщили экс-президент Петр Порошенко и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность", Одесская область). Минобороны РФ сообщало накануне, 24 июля, об ударах в Николаеве по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.



Господин Гончаренко написал в Telegram, что господин Гуляев участвовал в боях с 2014 года, командиром 28-й бригады стал в сентябре 2021 года. Депутат пообещал проконтролировать появление в Одессе и области улиц, названных в честь господина Гуляева.