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|Уплыл к Бандере укр-херой обороны Одессы комбриг-28 Гуляев
12:58 26.07.2022
Командир дислоцированной в Одесской области 28-й отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев погиб в Николаевской области Украины. Об этом сообщили экс-президент Петр Порошенко и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность", Одесская область). Минобороны РФ сообщало накануне, 24 июля, об ударах в Николаеве по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.
Господин Гончаренко написал в Telegram, что господин Гуляев участвовал в боях с 2014 года, командиром 28-й бригады стал в сентябре 2021 года. Депутат пообещал проконтролировать появление в Одессе и области улиц, названных в честь господина Гуляева.