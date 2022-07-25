Скончался Народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов

13:02 26.07.2022

Некролог - Вячеслав Шаповалов



"Культура" (АКИpress) - 23 июля ушел из жизни народный поэт Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор, переводчик, литературовед, этнокультуролог Вячеслав Иванович Шаповалов.



Вячеслав Иванович Шаповалов родился 28 октября 1947 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек).



В 1966 году поступил в Киргизский государственный университет на факультет русской филологии, который успешно окончил.



В 1971 году был принят на работу преподавателем Пржевальского педагогического института.



Затем был аспирантом, доцентом, профессором, директором ряда центров и институтов, проректором по науке и новым технологиям, начальником управления научной политики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.



Автор 12 поэтических книг, 5 монографий, более 30 книг переводов киргизской поэзии. Стихи публиковались в России, на Западе, а также на киргизском, казахском, украинском, осетинском и других языках. Поэма "Рождение манасчи", первое значительное произведение об эпосе "Манас" в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык.



Вячеслав Иванович Шаповалов был членом Союза писателей СССР, общественным советником спикера Жогорку Кенеша Киргизской Республики.



За выдающиеся заслуги перед страной Вячеславу Ивановичу Шаповалову присвоены почетные звания: "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" (1993 год), "Народный поэт Кыргызской Республики" (2006 год), награжден орденом "Данакер" (2000 год), орденом Дружбы (2003 год, Российская Федерация), орденом "Манас" III степени (2017 год), золотой медалью Президента Туркменистана (2002 год), медалью Пушкина (2007 год, Российская Федерация), медалью "Российско-кыргызская дружба" (2012 год). Был лауреатом международной Русской Премии-201 2 в номинации "Поэзия".



Память о Вячеславе Ивановиче Шаповалове, внесшем неоценимый вклад в развитие кыргызского общества, навсегда останется в наших сердцах.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.



С.Н.Жапаров, Т.Т.Мамытов, А.У.Жапаров, З.К.Базарбеков, С.С.Касмамбетов, А.А.Касымалиев, Э.Ж.Байсалов, Д.А.Ашимбаева, А.Дж.Джунушалиев, А.К.Жаманкулов, А.Б.Бейшеналиев, С.А.Раев, С.А.Аманова, Ч.Эсенгул уулу, М.А.Бектеналиев, М.Шеримкулов, Т.Т.Казаков, К.О.Иманалиев, М.А.Бегалиев, А.Абдыкалыков, Н.О.Калыбеков, К.Жусупов, Т.Мамеев, М.Абакиров, С.Станалиев, А.Омурканов, Ш.Дуйшеев, М.Ааматов, К.Бакиров, Садык Шер-Нияз, К.Ж.Садыков, Г.Базаров, М.Мусаев, М.Абдиев, С.Ишенов, А. Суйундуков, Ж. Сооданбек, М. Сарулу, А.А.Кубат, С.Суслова, Э.Абдыжапаров, Н.Калыбеков и др.