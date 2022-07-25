Амид Комилбек - новый ректор Хорогского госуниверситета и другие кадровые перестановки в Таджикистане

13:57 26.07.2022

Рахмон уволил нескольких чиновников

18:46 25.07.2022 (обновлено: 19:28 25.07.2022)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановления и указы об освобождении от должностей и новых назначениях. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, Мухамадулло Шерализоду освободили от должности председателя Варзобского района в связи с переходом на другую работу. Его место занял Шарифхон Сафарзода. Пока он назначен исполняющим обязанности председателя Варзобского района.

По той же причине Рахмон уволил начальника Службы по государственному надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений Мадамона Замонзоду и директора Центра управления проектом "Развитие животноводства и пастбищ" Абдулахада Ходжазоду.

В связи с переходом на другое место работы от занимаемых должностей освобождены ректор Хорогского государственного университета имени Моеншо Назаршоева Гулзорхон Юсуфзода и директор президентской школы для одаренных учащихся в Хороге Шодигул Конунзода.

Постановлением правительства по неизвестным причинам уволен заместитель министра транспорта Шуджоат Сироджзода. Его место занял Фаррух Неъматзода.



Новым главой Службы по государственному надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений стал Тагоймурод Гафурзода, а директором Центра управления проектом "Развитие животноводства и пастбищ" - Бахром Мирзоализода.

В соответствии с постановлением правительства страны заместителем директора Агентства по обеспечению специальным имуществом назначен Кобил Тохирзода.



Амид Комилбек стал новым ректором Хорогского государственного университета имени Моеншо Назаршоева, а Мавлюда Бойназарзода - директором президентской школы для одаренных учащихся в Хороге.