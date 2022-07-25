Мирзиеев поставил талибам жесткий ультиматум

14:00 26.07.2022

Глава государства рассказал, какие действия временных афганских властей помогут повысить к ним доверие мирового сообщества

ДУШАНБЕ, 26 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал временное правительство Афганистана разорвать все связи с международными террористическими организациями.

"Мы призываем нынешнее правительство Афганистана продемонстрировать твердую волю и принять решительные меры для предотвращения и противодействия терроризму, во всех его формах и проявлениях разорвать связи со всеми террористическими организациями", - подчеркнул глава государства.



Он отметил, что подобные меры помогут укрепить доверие к властям соседней республики.

С таким посланием узбекский лидер обратился к участникам международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", которая проходит с 25-26 июля в Ташкенте.

Мирзиеев призвал присутствующих направить усилия на создание реальных предпосылок для становления соседней республики как мирного, стабильного и процветающего государства, свободного от терроризма и наркотиков.

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"Нашим приоритетом должно стать восстановление экономики, что является важным условием достижения прочного мира в этой многострадальной стране", - заключил президент Узбекистана.

Напомним, с приходом талибов к власти Афганистан накрыл серьезный гуманитарный кризис. Из-за заморозки зарубежных активов страна осталась почти без денег, а массовый отъезд специалистов привел к упадку медицины.



В Афганистане происходит стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, а финансовая активность в стране резко снизилась.

Неблагоприятные условия способствуют росту преступности, терроризма и наркотрафика, которые создают угрозу безопасности другим странам.