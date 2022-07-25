Процесс, растянувшийся на три десятилетия. Почему затягивается вступление Узбекистана в ВТО?

14:29 26.07.2022 В настоящее время членами ВТО являются 164 государства, на долю которых приходится около 98 % мировой торговли и мирового ВВП. Узбекистан также подал заявку на членство еще в 1994 году, но до сих пор не принят. На это повлиял ряд факторов.



21 июня в Женеве состоялось 5-е заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Так что же это за организация ВТО и что означает вступление в нее для Узбекистана?



О ВТО



Всемирная торговая организация (ВТО) - межправительственная организация, занимающаяся вопросами либерализации международной торговли, регулирования торгово-политических отношений и действующая на основании соглашения, подписанного 1 января 1995 года. Сегодня крупнейшая в мире международная экономическая организация насчитывает 164 государства-члена и обеспечивает 98% мировой торговли и мирового ВВП.



ВТО является правопреемником международного соглашения GATT от 1947 года. Существуют принципы и правила, обязательные для исполнения странами-членами и странами-участницами.



Основной задачей ВТО является обеспечение согласованности и прозрачности международной торговли путем мониторинга мировой экономики. Еще одним приоритетом организации является содействие соблюдению правил и норм ВТО посредством сотрудничества с развивающимися, менее развитыми странами и странами с низким уровнем дохода.



На сегодняшний день существует 5 основных принципов ВТО:



1. Равные права. Все члены ВТО обязаны предоставлять всем другим членам режим наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ). Принцип РНБ означает, что преференции, предоставленные одному из членов ВТО, автоматически распространяются и на всех остальных членов организации в любом случае.



2. Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних торговых ограничений должны быть взаимными.



3. Прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые правила и иметь органы, отвечающие за предоставление информации другим членам ВТО.



4. Создание действующих обязательств. Обязательства по торговым тарифам стран регулируются в основном органами ВТО, а не взаимоотношениями между странами. А в случае ухудшения условий торговли в какой-нибудь стране в конкретном секторе, ущемленная сторона может требовать компенсаций в других секторах.



5. Защитные клапаны. В некоторых случаях правительство вправе вводить торговые ограничения. Соглашение ВТО позволяет членам принимать меры не только для защиты окружающей среды, но и для поддержки здравоохранения, здоровья животных и растений.



Почему Узбекистан до сих пор не принят в организацию?



Процесс вступления в ВТО изучается отдельно для каждой страны-заявителя, а условия членства зависят от стадии экономического развития страны и действующего торгового режима. Предусмотрено, что этот процесс занимает в среднем 5 лет, но может занять и больше времени, если страна не полностью соответствует требованиям организации или если этому мешают политические проблемы. Самые короткие переговоры о вступлении в ВТО были с Кыргызстаном (2 года и 10 месяцев), а самые долгие – с Россией (19 лет и 2 месяца).



Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО 21 декабря 1994 года, была создана рабочая группа. По мнению некоторых экспертов, приоритетом внешнеторговой политики Узбекистана со второй половины 1990-х годов стал протекционизм. В основном, это объясняется снижением цен на основные экспортные товары страны на мировом рынке. Правительство начало сокращать импорт за счет валютного контроля. Экономический кризис 1998 г. в странах Азии еще больше укрепил тенденцию к протекционизму.



В 2003 году были сняты валютные ограничения и предприняты шаги по либерализации торговли. В результате реформ значительно вырасли торговля и экономика в целом. Однако мировой экономический кризис 2008 года оказал серьезное влияние на Узбекистан. Правительство восстановило контроль над иностранной валютой и вернулось к торговому протекционизму. Существовала большая разница между официальным обменным курсом валют и неофициальным рыночным курсом. Именно ограниченная конвертация валюты много лет служила основным препятствием для вступления Узбекистана в ВТО. Таможенные барьеры и высокий уровень государственного вмешательства в экономику сохранялись годами.



Третье заседание рабочей группы состоялось в 2005 году, после чего переговорный процесс практически остановился. Это также было связано с охлаждением отношений Узбекистана с международными финансовыми институтами в связи с событиями в Андижане в мае 2005 года.



Восстановление деятельности рабочей группы



В сентябре 2017 года Узбекистан ввел процедуру свободного установления обменного курса на основе спроса и предложения. После этого на повестку дня вернулся вопрос членства в ВТО. В начале 2019 года деятельность рабочей группы была возобновлена правительством. 7 июля 2020 года, после 15-летнего перерыва, возобновятся заседания совместной рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию. 28 мая 2020 года Кабинет Министров принял постановление "О Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией".



В правительстве Узбекистана ответственным за координацию членства в организации назначен вице-премьер Сардор Умурзаков.



Ранее заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Сяньчэн Чжан сообщил, что вопрос о присоединении Узбекистана к ВТО рассматривается.



Что принесет Узбекистану вступление в ВТО?



Главный принцип ВТО – свободная, открытая и прозрачная конкуренция. Если Узбекистан станет членом организации, то в соответствии с "правилами игры" мировой торговли, постепенно откажется от протекционизма.



Это, в первую очередь, обеспечит доступ потребителей к дешевым и качественным товарам и услугам за счет снижения таможенных тарифов. Из-за снижения цен на сырье упадут и цены на отечественную продукцию, повысится конкурентоспособность на международном рынке. Затраты, связанные с логистикой, значительно сокращаются.



Чем дешевле цена импортного сырья, тем ниже цена готовой продукции отечественного производства. Это повышает конкурентоспособность. Хотя в начальный период это может негативно сказаться на национальном производстве, в долгосрочной перспективе это позитивный фактор в создании конкурентной среды.



Будет прекращено засилье отечественных монополий на внутреннем рынке и создана свободная конкурентная среда. В настоящее время уровень протекционизма по импорту в Узбекистане достаточно высок.



Также увеличится приток инвесторов на узбекский рынок. Это создаст новые рабочие места.



Кроме того, в среднесрочной перспективе членство в организации откроет путь к значительному снижению инфляции.



Евразийский экономический союз или Всемирная торговая организация?



Теоретически членство в обеих организациях не отменяет друг друга. По мнению международных экспертов, если правительство намерено вступить и в ВТО, и в ЕАЭС, оно должно сначала вступить в глобальную торговую организацию (на примере членов ВТО - Армении, Казахстана, Кыргызстана и России), а затем в региональную организацию.



Нишонбой Сирожиддинов, профессор Университета мировой экономики и дипломатии, говорит, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) было бы более выгодным, чем присоединение к ЕАЭС, по ряду причин:



· членство в ЕАЭС означает, что организация принимает правила внешней торговли. Это делает нелогичными переговоры о вступлении в ВТО и ведет к отказу от самостоятельного определения внешнеторговой политики;



· Присоединение к ЕАЭС ограничит возможности Узбекистана по созданию зон свободной торговли с третьими странами, включая Турцию, Сингапур и Южную Корею. Как правило, если страна хочет создать свободную экономическую зону, она не должна вступать в другие интеграционные организации, где установлена ​​единая таможенная пошлина;



· Членство в ВТО позволит Узбекистану устанавливать внешнеторговые тарифы исходя из собственных интересов по согласованию с другими участниками. Это позволит сохранить низкие таможенные пошлины на импортную продукцию, как в случае с Казахстаном, который позже присоединится к ЕАЭС.



Следует отметить, что вступление в ВТО является важным шагом для Узбекистана, наименее интегрированного в глобальные торговые блоки. Вопрос присоединения к ЕАЭС может принести больше вреда, чем пользы в контексте сегодняшней глобальной политической нестабильности. Если российско-украинская война затянется, вероятно, будут введены санкции против других членов Таможенного союза, чтобы предотвратить реэкспорт в Россию. Источник - kun.uz

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