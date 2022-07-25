 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский посол Розенблюм раскритиковал Узбвласти за "бородатые рейды"
14:31 26.07.2022

Посол США высказался о "бородатых рейдах" в Узбекистане
Чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм высказался о "бородатых рейдах", которые иногда проводят на территории Ташкента. Дипломат подчеркнул, что "в последнее время в Узбекистане наблюдаются случаи, отражающие старые времена".

Фото: Институт стратегических и межрегиональных исследований
Ранее сообщалось, что 16 мая в Ташкенте стартовали научно-практические семинары, организуемые в рамках международного форума "Диалог деклараций".

В ходе своего выступления посол США Дэниел Розенблюм заявил, что в Узбекистане в сфере свободы вероисповедания наблюдаются положительные тенденции, однако существует ряд проблем.

"Сейчас я хочу высказать свое мнение о ситуации в Узбекистане. В последние пять лет в сфере свободы вероисповедания были осуществлены реформы. Надо признать эти достижения. Узбекистан был исключен из списка особого наблюдения для правительств, которые участвуют или терпимо относятся к серьезным нарушениям религиозной свободы. Многих религиозных и политических деятелей освободили. Также прекратились рейды на небольшие религиозные группы. США поддерживают эти шаги", – сказал дипломат.

При этом посол подчеркнул, что "в последнее время в Узбекистане наблюдаются случаи, отражающие старые времена".

"Например, людей заключают под стражу за экстремистские материалы. Недавно блогера Фозилхужу Арифходжаева приговорили к 7,5 годам лишения свободы. У людей должна быть возможность свободно исповедовать свою религию. Еще одна проблема – обязательная регистрация религиозных организаций и сложность данного процесса. Это противоречит международному праву", – отметил он.

Кроме того, Дэниел Розенблюм высказался о "бородатых рейдах", которые иногда проводят в Ташкенте.

"Полицейские насильно заставляют людей бриться. Америка не рада таким действиям", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что с 2016 года Узбекистан добился значительных успехов в сфере свободы религии, но "в настоящее время некоторые вещи возвращаются назад".

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Учтепинском и Чиланзарском районах мужчин с бородой задерживают в общественных местах, приводят в отделы органов внутренних дел и отпускают их после "добровольно-принудительного" бритья.

Источник - kun.uz
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