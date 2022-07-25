Жизнь замечательных ничтожеств. Принц Гарри написал мемуары

14:55 26.07.2022

Принц Гарри дописал мемуары о королевской семье



Принц Гарри закончил работу над книгой мемуаров, в которой отразил подробности жизни королевской семьи. Он поделился воспоминаниями о своей матери Диане, принцессе Уэльской, а также о распаде брака его родителей, передает Zakon.kz.

В книге можно будет прочитать о других членах королевской семьи: отце Чарльзе, его брате принце Уильяме и мачехе Камилле, пишет Daily Mail.



Герцог Сассекский сказал, что хотел отобразить в мемуарах "взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки". Королева Елизавета II была единственным членом семьи, которая знала о книге с самого начала.



Мемуары герцога Сассекского, как заявил источник в издательстве Penguin Random House, "были закончены и прошли все юридические процедуры".



Журналист и литератор Джон Мерингер, в соавторстве с которым написаны воспоминания, завершил работу над текстом в июле.



Есть информация, что только бабушка принца Елизавета II, будет представлена в книге исключительно в положительном свете.



Воспоминания должны появиться на прилавках книжных магазинов в конце 2022 года - ко Дню Благодарения и Рождеству.



Ирина Лукичева