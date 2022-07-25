Минобороны Китая: армия не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань

15:01 26.07.2022

Ксения Аскерова



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Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия страны не будет сидеть сложа руки в случае, если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань. По словам господина Кэфэя, Пекин примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.



"Если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности",- сказал господин Кэфэй журналистам (цитата по "РИА Новости"). Он призвал, чтобы "США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать независимость Тайваня и не организовывали поездку Пелоси на Тайвань".



24 июля Financial Times сообщила, что Китай направил в адрес администрации президента США Джо Байдена предупреждения в связи с предстоящим визитом спикера палаты представителей госпожи Пелоси на Тайвань, не исключая и военный ответ.



Как сообщал Bloomberg, сотрудники аппарата спикера Палаты представителей и службы безопасности не исключают планов посещения ею Тайваня в начале августа. Окончательное решение пока не принято, однако визит могут согласовать в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпин. 21 июля господин Байден заявил, что намерен провести беседу с председателем КНР в ближайшие десять дней.