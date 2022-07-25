Определена тройка самых красивых женщин в мире: №1 - Ким Джису, №2 - Чжоу Цзыюй и №3 - Лалиса Манобан

16:56 26.07.2022

Названа самая красивая женщина в мире

Южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису (Kim Ji-Soo) названа самой красивой женщиной в мире



Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самой красивой женщине в мире. На сайте издания сообщается, что ею была названа южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису.



В голосовании приняли более миллиона человек из 116 стран. Участница герл-группы BLACKPINK Джису набрала 500 тысяч голосов. На втором месте оказалась тайваньская исполнительница и солистка коллектива Twice Чжоу Цзыюй (Chou Tzuyu). Третью строчку заняла Лалиса Манобан (Lalisa Manoban) - тайская певица, танцовщица и рэперша, которая также входит в группу BLACKPINK.







Ранее журнал Nubia также провел голосование о самом красивом мужчине в мире. В нем приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран. Первое место занял китайский актер и певец Сяо Чжань, за него проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.