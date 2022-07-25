"Нафтогаз Украины" объявил о дефолте

22:33 26.07.2022

"Нафтогаз Украины" объявил о дефолте по еврооблигациям



26 июля 2022, Ольга Иванова

Украинская компания "Нафтогаз" объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.



"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций", – приводит сообщение компании ТАСС.



Как отмечается, кабмин Украины "не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)". Таким образом, как подчеркивает компания, "правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".



Кроме того, сообщается, что "поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".



Напомним, в середине июля Киев вынудил "Нафтогаз" просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет "практически невозможно" выжить.