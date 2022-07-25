Чего хотят американцы? И как соотносят внутренние и внешние проблемы?

22:40 26.07.2022

и как соотносят внутренние и внешние проблемы?

Владимир Овчинский Юрий Жданов



25 июля 2022 года в The National Interest опубликованы результаты исследования ученых Университета Западного Кентукки Тимоти С. Рич, Мадленн Эйнхорн, Сидней Виндхорст. Они провели оригинальный национальный веб-опрос в Соединенных Штатах с 29 июня по 11 июля с помощью Qualtrics с квотной выборкой по возрасту, полу и географическому региону, чтобы определить, как американцы относятся к участию США в мировых делах. Они задали 1728 американцам следующий вопрос: что из следующего лучше всего описывает ваше представление о роли США в мировых делах?



Респонденты могли выбрать один из двух вариантов ответов:



(1) Нам следует уделять меньше внимания проблемам за границей и сосредоточиться на проблемах дома;



(2) Для будущего нашей страны лучше всего принимать активное участие в мировых делах.



В целом 55,44% респондентов выступали за меньшее внимание к проблемам за границей и большее внимание домашним делам, а 44,56% хотели бы играть активную роль в мировых делах. Демократы считали активность в мировых делах более благоприятной (56,29%). И наоборот, республиканцы чаще выступали за сосредоточение внимания на домашних проблемах (67,34%). Неудивительно, что независимые от партий респонденты оказались где-то посередине: 59,69% выбрали ориентацию на внутренние проблемы.



Скорее всего, республиканцев по-прежнему привлекает мантра Трампа "Америка превыше всего", в то время как демократы рассматривают такие события, как военная спецоперация России на Украине и изменение климата, как причины для устойчивого участия Америки в глобальном масштабе. Эмпирически республиканцы меньше поддерживали международные обязательства, а прошлые данные общественного мнения показали, что республиканцы менее поддерживают иностранную помощь.



Анализ также показывает, что не только партийная разница сохраняется после учета демографических факторов, но также и то, что женщины чаще сосредотачивались на домашних проблемах, в то время как возраст и доход положительно коррелировали с выбором участия в мировых делах.



По общему признанию, респонденты могут очень по-разному оценивать сосредоточение внимания на домашних проблемах и сосредоточение внимания на глобальных делах, и вопрос вынуждает принять решение, когда некоторые респонденты, вероятно, полагают, что можно решать проблемы на обоих фронтах. Например, некоторые респонденты могут рассматривать участие США в мировых делах в первую очередь с точки зрения военного участия Америки в Ираке и Афганистане, или международной помощи, которую американцы исторически сильно переоценивают, в то время как другие рассматривают это больше с точки зрения дипломатического участия в ответных шагах по проблемам коллективных действий, начиная от изменения климата и заканчивая пандемиями.



Внутренние проблемы, вероятно, более конкретны в сознании респондентов, чем многие проблемы за границей, поскольку внутренние проблемы, особенно такие важные вопросы, как контроль над оружием и противоречивые решения Верховного суда США в большей степени непосредственно влияют на американцев в краткосрочной перспективе, чем абстрактные внешние дела.



Хотя призыв к сосредоточению внимания на домашних проблемах можно понять, это также противоречит давнему представлению об Америке как о "лидере свободного мира".



Отсутствие участия в мировых делах может усугубить падение американской гегемонии. К такому заключению пришли ученые. Они также делают вывод, что "вместо того, чтобы рассматривать эти две сферы как отдельные друг от друга, полезно подумать о нетрадиционных проявлениях международного влияния Америки и о том, как решение внутренних проблем может помочь американскому влиянию за рубежом".



Комментарий:



Зачем мудрить там, где люди высказали четкую позицию – займитесь делами самой Америки, не лезьте туда, где американское влияние никому не нужно!