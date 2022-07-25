Эрдоган предложил "Байрактары" Путину. Вовремя предать - это предвидеть?

23:04 26.07.2022

Эксперт объяснил, почему Эрдоган предложил "Байрактары" Путину

Побоялся конкуренции с иранскими беспилотниками



У Киева, похоже, очередная "зрада". В этот раз подвел турецкий союзник. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность в сотрудничестве России с Турцией по производству ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 ("Байрактар"). Уже сам факт обсуждения беспилотной темы между лидерами Турции и России для президента Зеленского – ночной кошмар, учитывая, что на Украине долгое время на "Байрактары" чуть ли не молились.



Побоялся конкуренции с иранскими беспилотниками



Поставки турецких беспилотников на Украину начались задолго до нашей спецоперации. В общей сложности Анкара поставила несколько десятков ударных беспилотников, которые, кстати, отнюдь не из дешевых. Один комплекс – под $10 млн.



Эти дроны отлично себя показали в Карабахской войне 2020 года. Тогда азербайджанская армия, вооруженная турецкими и израильскими беспилотниками, за 44 дня победила армянскую армию.



Киев и Анкара договорились о совместном производстве "Байрактаров" на Украине и о том, что украинские предприятия поставят для дронов двигатели.



У вооруженных сил Украины на "Байрактары" были большие надежды. Но они не оправдались. Почти все турецкие дроны были уничтожены – частично в воздухе российской ПВО, частично - на земле во время ударов по украинским военным аэродромам. Тем не менее, беспилотники оставались символом "нерушимой украинско-турецкой дружбы". И тут такое…



Оценивая заявления Эрдогана о переговорах с Россией по беспилотной тематике, эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал "МК":



- Реджеп Тайип Эрдоган на фоне слухов о возможной поставке Ираном своих беспилотников России, возможно, решил прощупать возможности поставок турецких систем.



Действительно, в преддверии недавнего визита Путина в Иран многие специалисты предсказывали, что Тегеран, который сильно преуспел в беспилотной авиации, может поставить России несколько сотен дронов. Официально эта информация подтверждения не получила. Но кто знает, нет дыма без огня. Так что Эрдоган в самом деле мог подсуетиться.



Словом, ничего личного – бизнес есть бизнес. Ну, Зеленскому и его окружению урок: не там искали союзников. Впрочем, после того, как обошлось с Украиной НАТО, отказавшее претенденту в членстве, ничему удивляться уже не стоит.



Заявление Эрдогана, кстати, поднимает болезненную для нас тему отставания России в области ударных беспилотников. На этот счет Денис Федутинов отметил:



- Более одиннадцати лет назад началась разработка российского разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец" (заводское название "Орион"), отчасти сравнимого по характеристикам с "Байрактаром". Однако, судя по всему, до сих пор их количество в войсках далеко от потребностей российских Вооруженных сил. Помню, некоторые коллеги шутили, задавая вопрос: будет ли первым построен "Орион" или торговый центр, чья гигантская стройплощадка как раз находилась в центре Москвы, возле офиса компании "Кронштадт" - разработчика "Иноходца". Тогда казалось, что первенство авиационного проекта перед проектом девелоперским не вызывает сомнений. Однако события сложились иначе - самый большой ТЦ Европы построен намного раньше.



Ну, а если говорить всерьез, то стоит отметить, что сложившееся, безусловно - неудовлетворительное положение дел с дронами заставляет задать ряд вопросов. Например, как и почему получилось так, что в некоторых странах, в том числе существующих в условиях санкций, как Иран, за такой же период времени было создано несколько поколений близких по классу беспилотных систем? Почему не были своевременно поставлены задачи создания всей номенклатуры необходимых подсистем для беспилотников? Почему не прорабатывались вопросы импорта на случай неблагоприятного развития событий в геополитической сфере? Почему параллельно разработке не создавалась производственные мощности для последующего максимально быстрого запуска беспилотных систем в серийное производство? Не имело ли смысла передать производство на недозагруженные предприятия "оборонки", вместо строительства с нуля производства в компании "Кронштадт", которая, похоже, никак не выйдет на необходимые темпы работ? К сожалению, большинство этих вопросов остаются без ответа.



Сергей Вальченко