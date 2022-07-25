Россия анонсировала отсоединение от МКС до 2024 года. Чубакки заскучали

23:10 26.07.2022

Госдепартамент назвал печальным сюрпризом решение России уйти с МКС



В Госдепартаменте США прокомментировали сообщения о планах России после 2024 года выйти из проекта Международной космической станции. Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, эти новости в Вашингтоне оценивают как "печальные".



"Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, - сказал он, - ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств..."



Прайс также напомнил об обновлении соглашения о сотрудничестве в пилотируемых программах.



Новости из Москвы стали "сюрпризом", ведутся ли какие-то переговоры по данной теме, пока не известно, заключил представитель Госдепа. В NASA ранее заявили, что еще не получали официальных уведомлений от Роскосмоса.



Марта Петрова