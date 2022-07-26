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В Ташкенте решали вопросы будущего Афганистана, - Виктория Панфилова
00:39 27.07.2022

Кабул обещает безопасность иностранным инвестициям
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
26.07.2022

В Ташкенте российская делегация обсудила с правительством Афганистана вопросы экономического сотрудничества. Фото со страницы помощника пресс-секретаря МИД Афганистана Хафиза Зия Ахмада в Twitter.

Афганистан может стать привлекательной страной для иностранных инвестиций. Россия, Китай, США, а также страны Центральной и Юго-Восточной Азии заявили 26 июля в ходе состоявшейся в Ташкенте конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" о своей заинтересованности развивать экономическое сотрудничество с Кабулом. И.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхан Муттаки обещал безопасность и выполнение всех международных обязательств.

Узбекистан инициировал проведение очередной, уже третьей конференции по Афганистану. В мероприятии приняли участие представители более 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, специалисты международных и региональных организаций. Принципиальное отличие нынешней конференции от предыдущих в том, что ее повестка полностью построена на экономике. Вопросы безопасности если упоминаются, то вторым порядком. Все предыдущие конференции, в том числе московские, были сосредоточены на вопросах безопасности, политического устройства, инклюзивности правительства и правах женщин.

"Это позитивный сигнал, потому что ситуация в Афганистане начинает рассматриваться в другом ключе, с точки зрения экономического развития и исправления гуманитарного кризиса. Для тех стран и бизнес-компаний, которые настроены на конструктивную работу – России, Китая, Ирана, Пакистана, Туркмении и Узбекистана, создается более благоприятный фон сотрудничества и реализации экономических проектов", – сказал "НГ" профессор Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

В частности, Россия, как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, обнулила таможенные пошлины для товаров из Исламской Республики и готова поставлять в эту страну свою продукцию. "Россия готова к переговорам по поставкам в Афганистан зерна и нефтепродуктов", – сказал на конференции в Ташкенте Кабулов. По его словам, Россия намерена развивать связи с афганскими партнерами и на прошлой неделе уже доставила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

Китай рассматривает Афганистан в качестве "связующего моста между Центральной и Южной Азией". Об этом заявил спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяйон. Он отметил, что более 23 млн афганцев не обеспечены продовольствием, большинство из них голодают. По его мнению, нищета и голод вынуждают людей вступать в ряды террористических структур. Поэтому, убежден Юэ Сяйон, международному сообществу необходимо принимать меры по содействию Афганистану в преодолении гуманитарного кризиса. Он также сообщил, что китайское руководство готово поддерживать реализацию трансрегиональных проектов, которые предлагает Узбекистан. В частности, строительство железных дорог Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и Западный Китай – Центральная Азия. "Осуществление таких мегапроектов будет способствовать установлению прочного мира на афганской земле, а также усилению региональной взаимосвязанности", – подчеркнул китайский дипломат.

Впрочем, Александр Князев не уверен, что прямо сейчас существуют условия для реализации мегапроектов, в том числе строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Но тем не менее, по его мнению, ситуация меняется в лучшую сторону и для них. "Фактически все – и доброжелатели, и недоброжелатели Афганистана сегодня признают, что уровень безопасности по сравнению с тем, что было год назад, значительно вырос. Уровень насилия в стране резко снизился. Попытки выступления против талибов, которые существуют сегодня, носят преимущественно виртуальный характер. Террористические группировки, укрепившиеся в Афганистане, находятся в поиске внешних спонсоров и апеллируют к западным странам, чтобы вывести нестабильность на более высокий уровень. Но пока безуспешно. Есть ощущение, что Запад держит афганскую ситуацию про запас. Сейчас все заняты проблемами вокруг Украины и взаимоотношениями России с европейскими странами и США. Однако ситуация может измениться уже осенью, после выборов в Конгресс США", – полагает эксперт.

Тем временем правительство талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) обещает, что территория Афганистана не будет использована террористическими организациями. По словам и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхана Муттаки, Кабул намерен установить дипломатические отношения со всеми странами мира на основе взаимного уважения. Он отметил, что основным ориентиром страны является "экономическое развитие, а также превращение Афганистана в хаб по развитию Центральной и Южной Азии". Он дал понять, что ответный шаг за международным сообществом, которое должно наконец разморозить финансовые активы Афганистана и признать правительство талибов.

По мнению Александра Князева, афганские активы – это важнейший ресурс для США в оказании влияния на афганскую ситуацию. "Я допускаю, что с имиджевой точки зрения американцы начнут размораживать афганские счета, но в виде неких подачек, чтобы успокоить общественное мнение ряда западных стран", – отметил эксперт.

Кстати, присутствовавший на конференции спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест заявил, что "США готовы содействовать стабилизации афганской экономики, с правительством страны идет проработка вопроса разморозки государственных счетов".

Что же касается признания правительства движения "Талибан", то, по словам Князева, это уже происходит, хотя определенной юридической процедуры не существует. "Если мы работаем с правительством той или иной страны, то мы априори его признаем. Более того, ряд стран аккредитовали у себя дипломатов правительства талибов – это Россия, Китай, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан и Иран", – отметил Князев. По его мнению, эта тема будет иметь продолжение на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Самарканде в сентябре. Там соберется кворум тех стран, которые заинтересованы в конструктивной работе с Кабулом. Афганистан имеет статус наблюдателя в ШОС. "Будет ли представлена на заседании ШОС делегация действующего афганского правительства или не будет, узнаем в сентябре. Если они приедут, то это элемент общего коллективного признания. Не полного, но де-факто состоявшегося", – подчеркнул Князев.

Источник - НГ
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