Открытые и скрытые цели "устойчивого развития", - В.Инюшин

Валерий Инюшин



"Есть лишь одна проблема - одна-единственная в мире – вернуть людям духовное содержание, духовные заботы…"

Антуан де Сент-Экзюпери



Преамбула



Активизация внедрения концепции "устойчивого развития" ("sustainable development") с "пандемией" коронавируса далеко не случайно. Мировые элиты давно озабочены проблемами обеспечения ресурсами растущего населения Земли. Их на душу населения становится все меньше, экологическая ситуация в связи с повышенной нагрузкой антропогенной деятельности на биосферу продолжает ухудшаться, а среднегодовая температура на планете - расти. Данная концепция стала оформляться еще в 1960-х годах, когда создавался Римский Клуб – сообщество интеллектуалов и ученых озабоченных глобальными вызовами в долгосрочной перспективе. Удивительно, Советский Союз и мировая социалистическая система были практически на пике своей мощи, а такие люди как Аурелио Печчеи, Ян Тинберген и Александрос Христакис уже задумались об общемировой социально-экономической модели развития человечества без особых поправок на геополитику. В 1972 году был опубликован первый доклад клуба с весьма недвусмысленным названием "Пределы роста". Основными авторами доклада стали Донелла Медоуз, Денниc Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям Беренс.



Уже тогда закладывались предпосылки экологических нормативов, ограничения роста населения и контроля над рождаемостью. В общем-то, вполне мальтузианские идеи о том, что главными виновными в сложившемся положении являются сами люди безотносительно их социального и экономического статуса в силу самого факта своего физического существования. Хотя в дальнейшем, концепция "устойчивого развития" стала больше мимикрировать под экологичность и энергетику. В любом случае следует вывод о том, что человечество должно уменьшить нагрузку на природу, снизить потребление, сделать его более "чистым", да и самим размножаться не так стремительно, как это происходит сейчас.



К середине 2010-х годов концепция оформляется в полноценную доктрину с кучей прогнозов и программ в рамках структур ООН и других влиятельных международных организаций. Позволим себе заметить, что несмотря на то, что официальной концепция руководствуется 17-тью благородными целями, основной задачей, указываемой прямо или косвенно в большинстве документов является стабилизация численности населения в мире в диапазоне 9,0-9,5 млрд. человек к 2050 г. В принципе вполне нормальная научная идея регулирования размеров популяции, в том числе с точки зрения планирования производства и потребления ресурсов и продукции. Мы позволили обобщить эти 17 целей в три большие группы, чтобы не выстроить логику их анализа и загружать читателя с самого начала перечислением того, что и так выложено на многочисленных глобалистских интернет-ресурсах:



- Социально-экономический и инфраструктурный блок: ликвидация нищеты, голода и неравенства внутри стран и между ними, экономический рост и полная занятость, доступ к пресной воде и энергии, рационализация потребления и производства, индустриальная инфраструктура 4-ой промышленной революции, "умные города".



- Поведенческо-нормативный блок: здоровый образ жизни для большинства (включая дальнейшее развитие медицины), полное гендерное равенство, обеспечение качественного образования, доступ к справедливому правосудию и демократическим институтам.



- Экологический блок: борьба с изменением климата и его последствиям, рациональное и бережливое использование ресурсов мирового океана, сохранение и восстановление экосистем суши.



Любой прочитавший их неофит поразится гуманности и одухотворенности этих целей. Однако не будем спешить принимать за чистую монету то, что у мировой элиты вдруг внезапно проснулись совесть и человеколюбие. Взглянем как на сами цели, так и на инструменты их достижения с рациональной, критической стороны.



В этом списке, помимо стабилизации численности населения, также отсутствуют следующие четыре важнейшие задачи, подразумеваемые архитекторами глобальной повестки по умолчанию:



- Удержание роста среднегодовой температуры на Земле в пределах 1.5 градусов цельсия к 2050 г.



- Снижение выбросов СО2 в атмосферу к 2050 году в полтора-два раза (что, собственно, и подразумевают различные прикладные "дорожные карты" к "устойчивому развитию"), включая сведение их к нулю (сценарий "net zero emission").



- Цифровая трансформация экономики, включая алгоритмизацию принятия решений (например, на основе систем искусственного интеллекта) и повсеместную роботизацию производства товаров и услуг.



- Внедрение системы гарантированного дохода (для всех, кто "не хочет работать").



Некоторые функциональные и логические противоречия внутри 17-ти официальных целей



Попробуем разобраться, насколько эти задачи сочетаются с заявленными 17-тью целями "катехизиса", да и вообще, насколько они бьются между собой.



Начнем с совсем простых и очевидных вещей. Зачем в этой парадигме вообще присутствует цель экономического роста? Концептуально экономический рост, особенно в развитых и индустриальных странах, исчерпал себя еще в начале 2000-х годов. Глобальное общество потребления достигло пика использования ресурсов и производимой при их помощи продукции в большинстве стран Северного полушария, показатели роста ВВП колебались в пределах 1-3%, что в принципе, учитывая весомую составляющую сферы услуг и различные методологические манипуляции, вообще можно считать статистической погрешностью или около того. Уже тогда было понятно, что проблема дальнейшего обеспечения ресурсами решается при помощи механизма более справедливого распределения и минимизацией неэквивалентного обмена между геоэкономическими зонами и различными секторами экономики, включая социальные слои сверхбогатых и бедных. То же самое касается проблемы голода и улучшения питания.



Кроме того, экономический рост не является такой уж большой необходимостью при рационализации и фактическом нормировании потребления, если воспользоваться вышеупомянутым инструментарием, даже несмотря на рост численности населения, который, кстати, согласно прогнозам ООН, составит не более 0.7% ежегодно с 2020 по 2050 гг. при целевом "конечном" значении в 9.5 млрд. человек. Здоровый образ жизни и рациональное использование ресурсов также не слишком "способствуют" экономическому росту. И, наконец, как можно стремиться обеспечить полную занятость и достойную работу для всех в случае массовой цифровизации и роботизации производства и сферы услуг? Другим инструментом, работающим в том же направлении, является введение гарантированного минимального дохода (ГМД). (Протасов напротив предлагает тему "гарантированного дохода выделить в отдельную тему:



Энергетика



В двух базовых сценариях Международного Энергетического Агентства (МЭА/IEA), - "взятые обещания"/ "announced pledges" и "устойчивое развитие", - делается сильный акцент на нормирование, вторичное использование, снижение выбросов углекислого газа и, соответственно, на ускоренный переход энергетики на новые технологии, в т.ч. посредством интенсивного развития "зеленой энергетики", в которую по приблизительным оценкам потребуется вкладывать порядка 4 трлн. долл. ежегодно с 2021 по 2030 годы (!) При этом, в этих сценариях парадоксальным образом ускоряется производство электроэнергии относительно целей сбалансированного потребления. Зачем тогда так радикально увеличивать производство электроэнергии на душу населения к 2050 г. (на 73%!) при том, что само население увеличится только на 25%?



Или эта "избыточная зеленая энергия" потребуется для каких-то новых супертехнологий? Но ведь супертехнологии (4-5-ая промышленная революция) и так имеют цель оптимизацию удельного энергопотребления в сфере производства и услуг. Хотя, безусловно, не стоит забывать о колоссальной динамике развития цифровизации и автоматизации, а также проникновении достижений цивилизации в развивающиеся страны. Но и они представляются недостаточными, если не вести речь о каком-то совсем уж революционном скачке.



Допустим, вместо наращивания выбросов CO2 человечество собирается восстанавливать и улучшать экосистемы Земли. Однако, в качестве основного рычага для достижения этой цели декларируется регламентация потребления, более рациональное использование ресурсов, включая цифровую трансформацию и переход на белковую пищу вначале немясного, а затем и искусственного происхождения. Корреляция между динамикой производства и потреблением энергии, с одной стороны, и использование этих инструментов, с другой, мало прозрачна.



Единственное более или менее разумное объяснение такого чудовищного роста потребности в электроэнергии я вижу как раз в революционном изменении самой сферы цифровизации, связанной с переносом реальной человеческой личности на искусственные носители. Современные нейронауки, естественно, не принимают во внимание существование души или иных метафизических сущностей у человека. В настоящее время нейропсихология вплотную придвинулось к созданию прикладной концепции человеческого сознания, а, следовательно, и индивидуальной психики, основываясь на рационально-механистическом подходе.



Так, американский нейропсихолог Майкл Грациано в своей работе "Наука сознания" выводит появление человеческого сознания на базе гипотезы "схемы внимания". Не вдаваясь в подробности, он описывает процесс оцифровки мозга и взаимосвязей внутри него и ведет речь о том, что перенос индивидуальной психики на искусственные носители потребует колоссальных компьютерных мощностей. Ведь человеческий мозг содержит (86 млрд. нейронов и 100 триллионов связей! И это только "hard". А еще есть "soft", описывающий алгоритмы работы этих взаимосвязей. Пока технологически это невозможно, поскольку нет ни приемлемых по точности (наноуровень) сканирующих устройств, ни адекватных компьютерных мощностей. Однако, судя по темпам развития технологий, эти задачи могут быть решены в перспективе 30-40 лет.



Таким образом, "метавселенная" сможет быть "населена" копиями личностей, которые будут "жить" в виртуальной реальности. Она будет нуждаться в таких вычислительных мощностях, какие нам сейчас и не снились. И расплачиваться "жители" этой "реальности" будут естественно цифровыми криптовалютами. Чем не идеал вечной жизни для сверхбогатой элиты? Понятно, что для строительства этой метавселенной и может потребоваться такое невероятное увеличение выработки электроэнергии.



Согласно МЭА подспорьем для "зеленой энергетики" будет увеличение генерирующих мощностей в атомной энергетике составит 10% к 2030 г. и вырастет более, чем в полтора раза к 2050 г. Одновременно закрываются АЭС в Западной Европе, хотя, справедливости ради, надо признать, что происходит это, во многом, в силу растущей популярности "зеленой" политической повестки, часто базирующейся на научно не обоснованном подходе. При этом делается оговорка, что главными драйверами роста выработки электроэнергии на базе атомных станций будут Россия, Китай и Корея. Атом, возможно, и будет той самой подстраховкой на случай недостаточности мощностей возобновляемой "зеленой" энергетики.



Рост биоэнергетики на 30-70% к 2030 г. должен обеспечить вытеснение транспортного топлива на основе природных ископаемых биотопливом. Однако активное использование продукции растениеводства (даже генно модифицированного) в целях получения топлива и энергии может спровоцировать дополнительный рост цен и издержек в агроиндустрии.



Экология



Предполагаемый переход к "зеленой энергетике" потребует создания гигантской инфраструктуры для новых солнечных электростанций, ветрогенераторов и нового поколения гидроэлектростанций. Это те самые 40 трлн. долларов к 2030 г.



Использование солнечных панелей пока еще связано с воздействием на окружающую среду в течение всего жизненного цикла. Производство фотоэлектрических модулей, используемых для преобразования солнечного света в электричество, требует значительных затрат "традиционной" энергии, затрачиваемой на обработку материалов горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Не менее серьезной выглядит проблема их утилизации, поскольку сами фотоэлементы содержат ядовитые вещества, например, свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т.д.



Ожидается, что накопленным итогом к 2050 г. в мире образуется 5-8 млн тонн отходов солнечных панелей. Такое количество "солнечного мусора" соответствует 10-15% сегодняшнего годового объема электронных отходов. МЭА прогнозирует, что солнечная электроэнергия составит около 25-27% к 2050 г. при актуальных 2-3%. То есть, потенциально вредный эффект от фотоэлектрических модулей станет ключевой проблемой в масштабах "зеленой энергетики".



Не менее серьезной выглядит проблема утилизация лития в составе аккумуляторов и батарей большого уровня емкости, используемых в транспорте. Стоимость переработки в настоящее время настолько высока, что заводам проще закупать природное сырье, чем перерабатывать отслужившие батареи. А это, в свою очередь, провоцирует ускоренную добычу лития из этих природных месторождений. Существующие сейчас приемы переработки никак нельзя назвать экологически чистыми. Оказалось, что литиевые аккумуляторы и батареи проще всего подвергнуть сжиганию, во время которого вырабатывается большой объем токсичных газов, что приводит к восстановлению части металлов. Непереработанные части превращаются в шлак. В этом шлаке, используемом в т.ч. для производства бетона, литий, алюминий, кальций и другие элементы остаются навсегда. В общем, о том, что все эти металлы все равно рано или поздно попадут в природу, никто особо не задумывается.



Еще одной проблемой "зеленого" перехода стали лопасти ветрогенераторов, которые практически не поддаются вторичному использованию из-за того, что сделаны они из композитных материалов. В Америке каждый год выбрасывают более 8 тыс. лопастей. В Европе в ближайшие восемь лет выведут из эксплуатации около 5.7 тыс. ветряков, а это более 17 тыс. лопастей. И это только цветочки.



Не будем также забывать и о гигантских отходах, связанных с выбыванием, главным образом из-за морального, а не физического износа, компьютеров, серверов, смартфонов и прочих гаджетов, чье производство и использование будет нарастать крайне интенсивно в связи с ускоренной цифровизацией. Утилизация мобильных устройств уже стала серьезной проблемой в Северной Америке, Австралии и Великобритании.



Институты



Весьма забавно смотрится цель "обеспечения доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях" в условиях деградации государственных институтов и механизмов демократического отбора во всех странах мира. При этом роль глобальных институтов меняется и усиливается в определенных сферах, несмотря выхолащивание ООН в качестве площадки для урегулирования острых международных политических вопросов. Развитие глобальных цифровых платформ придало невероятный вес влиянию транснациональных гигантов IT-индустрии. Они стали диктовать не только формат коммуникации между людьми, но и правила глобального обмена товарами и услугами. Накопив соответствующие "большие данные", эти компании принялись манипулировать психологией клиентов, тем самым программируя спрос и предложение. Фактически речь идет о первом шаге цифрового контроля.



Однако цифровой контроль использую не только международные IT-структуры. Помимо них данными технологиями пользуются финансовые организации, интернет-ритейлеры и государственные институты в конце концов. Масштабная обкатка инструментов цифрового контроля и управления населением началась благодаря "пандемией" ковид-19. Прикрываясь мерами санитарного и медицинского контроля (как необходимых, так и надуманных), федеральные и региональные власти во всем мире стали внедрять такие мероприятия и принимать такие решения, которые практически приводили к поражению в конституционных прав людей и их насильственной сегрегации, в т.ч. в зависимости от наличия цифрового подтверждения проведенных или непроведенных медицинских процедур. Государства также не брезговали фактическим введением цензуры на иные оценки ситуации, включая научно обоснованные. Все это в совокупности явилось мощнейшим ударом по остаткам демократического устройства тех стран, где они еще сохранялись. Говорить о правах человека и доступности справедливого суда в этой ситуации просто смешно и абсурдно…



Что удивительно во всей этой истории так это то, что роль Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), формально не обладающей никакими прямыми властными рычагами влияния на политику тех или иных стран, возросла многократно. Как будто бы ВОЗ в одночасье стала этаким мировым Минздравом, диктующим нормативы порядок действий всем национальным правительствам. По идее то же самое можно сказать и о МЭА в контексте климатической повестки, Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (FAO) в деле перехода на "искусственную пищу", Международной Организации Труда (МОТ) касательно гендерного равенства и безусловного базового дохода и т.д. и т.п.



В декабре 2020 года была создана суперструктура под названием "Совет по инклюзивному капитализму", в который вошли 207 различных организаций и структур, включая транснациональные корпорации, с общими активами порядка 10.5 трлн. долл. и капитализацией 2.1 трлн. долл. Подчеркивается особая роль Ватикана в его деятельности, возглавляет совет Линн де Ротшильд. В феврале 2021 года Фонд Рокфеллера совместно с Фондом Форда обнародовали концепцию Коалиции за инклюзивный капитал, звучащую как "Новый договор между бизнесом, правительством и американскими рабочими". Декларируемые цели сторонников инклюзивного капитализма в целом совпадают с концепцией устойчивого развития от энергетики до сельского хозяйства, а также относительно социальной модели общества будущего.



Образование, наука и медицина



В качестве плавного перехода к актуальным тенденциям и проблемам вне зависимости от проектов "устойчивого развития" коснемся состояния образования, науки и медицины.



Начнем с того, что реальная цель современной "образовательной" системы в Северной Америке и Северной Евразии как раз прямо противоположная своему названию. В рамках парадигмы 11-12-летнего обучения в средней школе (чтобы не давить на рынок труда) и болонской системы 4+2 речь идет не о просвещении и повышении качества образования, а об оболванивании и лишении учащихся базовых функциональных когнитивных навыков, не говоря уже об академической научной традиции с ее критическим восприятием реальности.



Все отрасли человеческой деятельности, призванные формировать у человека багаж знаний и культуру мышления, являющиеся необходимой основой любой интенсивной внутренней работы и, следовательно, способности к самостоятельной позиции, сознательно и планомерно деградируются, профанируются и расчеловечиваются. Мир цифровой манипуляции сознанием при помощи последних достижений когнитивных наук претендует уже не только на наши души, но и наши мозги. И прежде всего мозги подрастающего поколения, мозги наших детей. Отсюда – утрата органичного мировоззрения, дающего понимание действительности как единого целого.



По сути, для большей части так называемого цивилизованного человечества, включая Россию, культурно-образовательная катастрофа уже произошла, поскольку формальные школьные оценки фактически полностью оторвались от истинного отображения реального уровня знаний учащихся. В чести только бессовестные отчеты вышестоящим инстанциям и электронные дневники. В настоящее время человечество и подрастающее поколение стремительно утрачивают способность к функциональной обработке информации, удовлетворяясь готовыми решениями и шаблонами. Чтобы информацию обработать, ее нужно хотя на некоторое время запомнить и сохранить.



Сейчас же человеческий мозг искусственно лишается тренировки к запоминанию такого количества информации, которая была бы минимально необходима для выработки элементарных мнемонических привычек. Главными их врагами являются: тестовые обучающие методики, основанные на выборе из готовых ответов; уход преподавателей от классической работы с текстом (недостаточное использование учебников или вообще их игнорирование, снижение требований к принципу "наизусть" и т.п.); снижение требований к оценкам знаний учащихся; повсеместное распространение электронных гаджетов, в т. ч. в качестве обучающего инструментария, дистанционные обучение и проверка уровня знаний. Следовательно, для формирования в органике головного мозга нормального уровня пластичности мы должны быть готовы в параллельных образовательных системах (а то и просто полностью альтернативных) поступать ровным счетом наоборот.



Дистанционное обучение 2020-2021 гг. лишь довело эту прискорбную ситуацию до логического конца. Отныне, как в "темные времена" прошлого или некоего будущего, описанного в блестящем романе Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" воспитание и образование молодежи становится общим делом сознательных групп населения, а не частной практикой отдельных семей и уж тем более государственных образовательных систем. Последние, особенно в лице средней школы, теперь уже особо и не скрывая взяли прямой курс на дебилизацию наших детей.



О каком же качественном образовании говорят глобальные элиты в рамках концепции "устойчивого развития", если она похоронила в общем-то хорошие образовательные системы Континентальной Европы и России? А в Америке эта напасть случилась еще 1970-1980-е гг. Отныне вся надежда только на китайских инженеров и индийских программистов…



Обращаясь к теме современной науки, отметим, что любая научная парадигма строится на базе того или иного философского мировоззрения, воплощаемого как в обывательской, так и теоретической картине мира. Собственно, даже европейская рационалистическая традиция никогда не отвергала принцип, согласно которому модель мироздания зиждется не только на эмпирических данных и их интерпретации, но и на базовых космогонических представлениях. В античном мире философское мировоззрение довольно быстро вытеснило чисто религиозную мифологию в качестве базы для научных моделей. При этом подстраивание моделей именно под философскую парадигму главным образом идеалистического толка никогда особо и не скрывалось.



Европейская наука периода Средневековья не стала исключением. Христианское богословие определяло как методы, так и выводы относительно базовых явлений природы. Даже Эпоха Возрождения не сильно изменила этот общий подход, пусть он и стал ориентироваться на наследие Античности, однако при этом ни Коперник, ни Галилей ни в коей мере не противопоставляли себя христианским идеалам, они оставались глубоко верующими людьми, стоящими на классических идеалистических позициях.



Претензии науки на исключительную ценность эмпирического знания и попытки выдать его интерпретации за объективно существующую реальность начались с Эпохи Просвещения, а материалистическая немецкая философия, позитивизм и махизм практически полностью сформировали релятивистскую парадигму, которая самым спекулятивным образом стала претендовать не некую объективность в отражении и объяснении бытия.



Ныне происходит срывание фигового листка мнимой объективности современной науки, успешно исполняющей роль служанки хозяев мирового порядка, придерживающихся вполне определенного мировоззрения. Это касается современной физики, антропологии, генетики, экономики и т.д. и т.п. Выход за рамки определенных философских моделей даже членами академического сообщества не прощается "тусовкой", распоряжающейся финансами, административными ресурсами и пиаром.



Научный поиск сделался действительно "так называемым", поскольку маргинализация неугодных направлений и экспертов стала настолько обыденным и повсеместным явлением, что сплоченности рядов современного мейнстрима могла бы позавидовать даже пресловутая классовая советская наука. О том, что это действительно так мы теперь можем наглядно судить по событиям 2020-2021 годов, связанных продавливанием единой позиции относительно короновируса и методов борьбы с ним во всемирном масштабе. Почти ни одна крупная страна не смогла воспрепятствовать диктату ВОЗ и мировых фармацевтических гигантов. Не помогли ни собственные школы вирусологии и эпидемиологии, ни традиционные ценности и прочие скрепы, ни принадлежность к разным цивилизациям и этносам. Кроме того, несмотря на образцово показательную популярность термина междисциплинарность по факту все делается для того, чтобы все больше изолировать друг от друга разные дисциплины и научные школы и затруднить реальный обмен мнениями между ними.



Безнравственная позиция большей части современного научного сообщества здесь налицо. Насколько это разнится с реально бескорыстной и стремящейся к справедливости научной элите XIX и даже начала XX века! Физики и химики могли пожертвовать иерархическим положением и финансовой мздой, врачи и биологи жертвовали своими жизнями, испытывая лекарства и вакцины на себе, а не на миллиардах людей, превращенных глобальной пропагандой и постоянным запугиванием в послушное стадо, историки не боялись подлинных сенсаций. Писатель и ученый действительно в свое время заняли роль священников по уровню нравственного камертона и степени влияния на мыслящие круги общества.



Сейчас же все не просто по-другому, а еще хуже. Статус официального ученого все больше уподобляется роли бессовестного апологета существующего миропорядка, меняющегося вовсе не в лучшую сторону. Хотя, будем откровенны, современная наука и большинство ее представителей, являются одними из главных инструментов строительства нового глобального тоталитаризма. Многие продвинутые айтишники, работающие над созданием и совершенствованием систем социальных мониторингов и рейтингов, QR-кодов и прочих элементов контроля могут, конечно, уповать на то, что занимаются созданием эффективного управленческого инструментария. Однако на поверку выходит, что эти цифровые технологии используются главным образом для подавления человеческой личности, причем зачастую в "серой" законодательной зоне. Однако слабо верится, что реальные специалисты в области прикладной математики, программирования и алгоритмизации не понимают, на чью мельницу они льют сейчас воду. Медики и биологи, работавшие в нацистских биолабораториях, пользовавшиеся результатами опытов на людях, тоже пытались оправдываться, что сами непосредственно их не проводили.



Одним из важнейших актуальных научных направлений являются когнитивные технологии, развивающие прикладные знания, связанные с природой человеческого сознания на основе нейро- физиологии, психологии и лингвистики, а также исследований в области искусственного интеллекта. В инструментальном плане все они направлены на улучшение управления и манипуляции человеческим поведением и автоматизации принятия решений, требующих рационально-логических форм мышления. Крайние апологеты когнитивистики вообще считают, что человеческие суждения должны быть по максимуму исключены из рациональной сферы, поскольку "машинный интеллект" якобы с этим справляется гораздо лучше, приводя в качестве доказательств самообучающиеся нейросети, которые научились играть даже в го на уровне лучших мастеров, алгоритмы экосистем наподобие гугла, фейсбука, транспортных навигаторов, систем коммерческого краткосрочного прогнозирования типа амазона и алибабы и т.д.



Однако, во-первых, не будем забывать, что любому машинному алгоритму/интеллекту требуется внешнее целеполагание (больше прибыли, меньше времени, оптимальные нормы и т.п.), которое как раз задается властью в самом что ни на есть человеческом лице. Во-вторых, конечно, машина будет все "лучше соображать", чем обычный человек, если вспомнить о том, что его умственные способности являются продуктом деградирующей системы образования. В качестве примера ограниченной эффективности алгоритмизации можно привести сотрудничество компании Яндекс в лице сервиса "яндекс-навигатор" с ведущими топливными компаниями, присутствующий вполне открыто и легально как функция автоматической заправки в этом приложении. В результате качество маршрутов яндекс-навигатора существенно ухудшилось за последние два года. Среднее количество предлагаемых маршрутов (особенно для таксистов) сократилось с 4-5 до 2-х при этом самые быстрые из них отсекаются системой автоматически. Понятно, что сделано это для того, чтобы водители чаще заправлялись и желательно с более высоким средним чеком. Вот вам и эффективность "искусственного интеллекта". Соответственно это является дополнительным фактором роста стоимости поездок, не говоря уже о квазимонопольном положении яндекс-такси на рынке.



Про оптимизацию медицины согласно либеральным методичкам было уже сказано очень и очень много. Безотносительно в целом абсурдной системы борьбы с ковидом эпидемия выявила крайнюю нехватку больничных коек и квалифицированного медицинского персонала почти во всех развитых странах мира. Плановая помощь людям с серьезными хроническими заболеваниями была серьезно осложнена. Медицинские чиновники, начиная с ВОЗ и заканчивая раскрученными главврачами городских больниц, при выражении своего времени на протяжении относительно коротких промежутков времени "переобувались в воздухе" как искусные акробаты и вертелись как флюгеры при штормовом ветре.



Многие крупные фармакологические компании беспринципно вытесняли с рынка более эффективные, но менее коммерческие продукты, а часто и протаскивали сертификацию препаратов, заведомо умалчивая риски, связанные с их применением. Падение уровня образования, включая медицинское, сопровождалось циничными, но часто достаточно беспомощными пропагандистскими кампаниями. При этом уровень координации действий государственных чиновников и региональных руководителей в сфере запретительных мероприятий был впечатляюще эффективным как будто чья-то невидимая рука заставляла марионетки трястись в едином ритме. Таким образом, медицинское сообщество становится таким же скомпрометированным, как и научная элита. Речь уже не идет об авторитете, но об элементарном доверии.



Впервые за долгое время выросла глобальная смертность – с 7.6 промилле в 2019 до 7.7 промилле в 2020-м. В 2021 г. данный показатель ожидается на таком же уровне, при этом детская смертность снижается с 28 промилле в 2020 г. до 27.3 промилле в 2021 г.. Вклад новомодного вируса очевиден, причем главным образом среди взрослого населения. Зачем тогда, спрашивается, вакцинировать детей и подростков? Но вот что любопытно. По официальному прогнозу ООН общая глобальная смертность будет продолжать расти, несмотря на "вероятное окончание пандемии" в 2024-2025 гг. (по самым пессимистичным оценкам), и к 2030 г. достигнет 8.1 промилле, а к 2050-му – 9.5 промилле! Такое циничное расхождение между прогнозом и заявленными целями "устойчивого развития" напоминает пропаганду известных одиозных диктаторских режимов середины 20 века.



Всемирная Ассамблея Здравоохранения поставила три важнейшие глобальные цели к 2030 г. На мой взгляд им можно дать следующую интерпретацию:



Сокращение на 50% количества детей в возрасте до пяти лет, отстающих в росте. Добавка гормона роста в "новую" искусственную еду может стать практически гарантированным делом. Не будем забывать, что и само количество детей можно постараться уменьшить.



Снижение на 50% количества женщин репродуктивного возраста, страдающих от анемии. Естественное повышение уровня гемоглобина требует большего потребления красного мяса, но при его замене растительным и искусственным белком вероятнее всего анемия потребует медикаментозного стимулирования. Большие фармацевтические компании, как обычно, могут оказаться в выигрыше.



Сокращение и стабилизация доли детей с избыточным весом на уровне ниже 3%, что, помимо новых стандартов пищевых продуктов, может решаться при помощи старого доброго нормирования.



Не менее любопытен доклад ООН, посвященный антибактериальной резистентности, сделанный совместно с ВОЗ и FAO (Aantimicrobial resistance and the UN sustainable development cooperation framework, 2021), в котором содержится следующий прогноз: "К 2030 г. увеличившиеся смертность и заболеваемость из-за антимикробной резистентности и, как следствие, сократившегося предложения на рынке труда, могут спровоцировать потери мирового выпуска на уровне 1-3% с финансовыми убытками более, чем в 3.4 трлн. долларов.". Вывод - нужно увеличивать покрытие населения вакцинами от таких заболеваний как ротовирусные инфекции, краснуха, корь, свинка и гепатит B.



Уход от реальности в виртуальность с параллельным ухудшением уровня фертильности и желанию иметь детей могут быть стимулированы посредством наркотизации населения, не имеющих под собой ни однозначных медицинских оснований (обезболивание и т.п.), тем более не имеющих отношения к психологическим и духовным практикам, связанными с измененными состояниями сознания. Окна Овертона уже открыты, например, в развитых странах повсеместно открываются центры по предотвращению передозировок. Однако от выделения санкционированного места для употребления тяжелых наркотиков до легализации их продажи в тех же вышеупомянутых центрах остается один шаг.



Продовольствие и сырьевые ресурсы



Актуальные тенденции в области обеспечения населения продовольствием выглядят тоже крайне интересно. Согласно последнему докладу FAO (Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН) по продовольственной безопасности 2021 года, наиболее резкий рост масштабов умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности отмечался в 2020 г. в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Африке. В Северной Америке и Европе масштабы недостаточности продовольственной безопасности выросли впервые с начала сбора соответствующих данных в 2014 г. Из 2.4 млрд. человек, живущих в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности, половина (1.2 миллиарда) приходится на Азию, треть (799 миллионов) – на Африку и 11% (267 миллионов) на Латинскую Америку и Карибский бассейн. В 2020 г. в условиях острого отсутствия продовольственной безопасности находилось почти 12% населения мира, что составляет 928 млн. человек – на 148 млн. больше, чем в 2019 году. Отмечается, что высокая стоимость здоровых рационов питания в сочетании с сохраняющимся высоким уровнем неравенства доходов сделали такое питание недоступным в 2019 г. для порядка трех миллиардов человек во всех регионах мира. Сводный индекс продовольственной инфляции этой организации в 2021 г. вырос на 24.6% относительно базового среднего уровня 2014-2016 годов. Это колоссальный скачок. И опять-таки это никак не вяжется с новой пресловутой глобальной концепцией. Согласно одному из сценариев британского дизайнерско-технологического бюро ARUP, человечество в 2025-2026 гг. столкнется с проблемой настоящего голода, что потребует учитывать уровень карбонизации при составлении ежедневого нормированного рациона каждого человека на Земле, т.к. объем выбросов CO2 в атмосферу зависит в т.ч. от соотношения производства естественной (насколько ее так можно назвать уже сейчас) и "искусственной" пищи.



Ясно, что базовым уровнем жизни людей можно эффективно управлять только при наличии достаточного объема ресурсов (будь они природного или искусственного происхождения) и относительной стабильности цен на них. При этом, с начала 2020 г. сводный индекс цен на металлы, составляемый МВФ, на конец 2021 г. вырос почти в полтора раза, а аналогичный сводный индекс по всем видам сырья – более, чем в 2 раза. Цены на газ в Европе пробили все мыслимые и немыслимые потолки и по прогнозам останутся в районе 2000 долл. и выше за 1000 куб. в 2022 г., что в 6-7 раз выше уровня полуторалетней давности. Энергетический кризис в Европе привел к росту спроса и цен на уголь. В меньших масштабах, если говорить о волатильности, то же самое происходит в Китае. Удобрения, получаемые из природных ископаемых, также ожидает дальнейший рост цен, развитие биоэнергетики и использование биотоплива подхлестнет их еще больше. В таких обстоятельствах проблема голода и достаточного питания скорее усугубится, чем будет решена.



Касаясь проблемы голода, FAO дает следующий прогноз с учетом панденмии коронавируса: "… масштабы голода в мире достигают своего пика в 2020 году (более 760 миллионов человек), количество голодающих в мире будет медленно уменьшаться и составит к 2030 году 660 миллионов. И все же это на 30 миллионов больше прогноза на 2030 год, составленного без учета фактора пандемии, что указывает на долговременные ее последствия для продовольственной безопасности в мире". В общем, глобальные элиты либо собираются потчевать население "новой биомассой", либо реальные вопросы в области достаточного обеспечения продовольствием никто особо решать не собирается.



Также по оценкам ООН в 2020 г. при населении земного шара в 7.8 млрд. жителей совокупные доступные запасы пресной воды составляли около 6.1 млрд. куб. метров. К 2040 году при прогнозируемом населении порядка 9 млрд. эти запасы увеличатся в лучшем случае до 6.2 млрд. куб. метров (UN world water development report, 2021). Разрыв и, следовательно, вывод о необходимости жесткого нормирования более чем прозрачен.



Актуальные экономические тенденции



Некоторые макроэкономические аспекты



Если говорить о сугубо прикладных эконометрических моделях, то базовые среднесрочные сценарии (и соответствующие эконометрические модели) МВФ и Банка Международных Расчетов строятся на предположении, что вирус будет мутировать быстрее увеличения эффективности прививок с точки зрения блокировки распространения (World Economic Outlook of IMF, Oct. 2021; BIS Bulletin N 48, Nov. 2021). То есть вакцины не столько остановят эпидемию (или снизят ее темпы), сколько, по их предположению, смягчат медицинские последствия заражения. Рост мирового ВВП согласно МВФ (WEO Oct. 2021) составит 5.9%, 4.9% и 3.3% в 2021, 2022 и 2026 годах соответственно. Инвестиции в развитых странах составят 6.4% в 2021 г. и 5.8% в 2022 г. Какие-то странные цифры для декларируемого технологического рывка в рамках 4-ой промышленной революции вкупе с целями увеличения уровня жизни и решения продовольственной проблемы на фоне высокой инфляции. При этом МВФ замечает, что если воздействие ковид-19 на экономику продолжится в среднесрочной перспективе, то это будет стоить мировому ВВП 5.3 трлн. долларов в следующие 5 лет. Долгосрочные прогнозы строятся на базе предпосылки, что глобальное потепление не превысит 1.5 градусов Цельсия к 2050 г.



По данным отчета МВФ "Global Financial Stability Report, Oct. 2021", капитализация основных мировых криптовалют выросла со 192 млрд. долларов в начале 2000 г. до 2 028 млрд. долларов к сентябрю 2021 г., т.е. более чем в 10 раз.



Интереснейший вопрос заключается в следующем - существует ли трансмиссионный механизм перетока эмиссии центральных банков в крипту или средства для крипты только майнятся и питаются "честными сбережениями спекулянтов"? Если трансмиссия существует, о чем свидетельствуют действия Банка Китая и ЦБ РФ, то тогда при помощи средств ФРС и ЕЦБ создаются их "цифровые двойники". Европейские страны отстают как в цифровых платформах (нет у них ни гугла, ни яндекса), так и в майнинге цифровых валют. И это очень важно понимать для геоэкономического прогнозирования. Более длинная история у "денег", инвестируемых в фонды, связанных с "устойчивым развитием" (конвенциональные, экологические, климатические и т.п.). По оценкам МВФ они увеличились примерно с 28 трлн. долларов в конце 2014 г. до 50 трлн. долларов в конце 2020 г. Прибавка колоссальная – 22 трлн. за 5 лет. И это при том, что большинство компаний, чьи бумаги находятся в этих портфелях, показывает, мягко говоря, отнюдь не заоблачную прибыль.



Так же при беспрецедентно длинном периоде количественного смягчения, его интенсификации во время пандемии и сохранения статус-кво, несмотря на беспрецедентный рост глобальной инфляции, регулирование при помощи процентных ставок довольно быстро превращается в фикцию. Такой же фикцией все больше становится коммерческое кредитование банков (которое, кстати, интенсивно вытесняется деньгами центральных банков), что свидетельствует о кризисе банковского процента самого по себе. А, например, при сгорающих электронных деньгах к концу отчетного периода процентные ставки как средство извлечения прибыли для финансового сектора и центральных банков как инструмента регулирования денежно-кредитной политики и экономики могут стать, как минимум, бесполезными.



Международная торговля



Пандемийные ограничения и радикальное сокращение спроса пагубно сказались на международной торговле. Согласно Всемирной Торговой Организации по итогам 2020 года мировой импорт упал на 5.6%, а экспорт – на 5.1%. Общее уменьшение объемов составило 5.3%. Наиболее сильно пострадала торговля готовой промышленной продукцией – она сократилась на 6.3%. Торговля сырьем и сельскохозяйственной продукцией в меньшей мере ощутили влияние кризиса, уменьшившись всего на 3.1% и 2.1% соответственно.



В 2021 году восстановление международной торговли происходило быстрее ожиданий и прогнозов. Общий рост номинальных объемов в американских долларах составил 8%. Здесь следует отметить, что в реальном выражении почти все съела инфляция, которая только в США достигла пикового значения в 7% за 2021 год. В последний раз такие значения наблюдались только в начале 1980-х годов. В 2022 году увеличение глобальных торговых объемов прогнозируется на уровне 4% в номинальном выражении. То есть, при сохранении высокой инфляции это скорее свидетельствует о стагнации реальной динамики.



Также на международную торговлю усилилось давление нетарифных ограничений в связи с тем, что страны и транснациональные корпорации, имеющие интересы в конкретных геоэкономических зонах, стали гораздо более активно использовать этот инструмент под прикрытием санитарных и медицинских нужд, а также различных сертификационных процедур. В своего рода фоновом режиме продолжается логистический кризис, выражающийся в удлинении сроков поставок и перестраивании, а то и разрушении транспортных цепочек.



Экосистемы



Цифровые платформы сделали возможным более тесную интеграцию, казалось бы, мало сочетаемых видов бизнеса – финансов, индустрии развлечений, транспорта и логистики, систем безопасности и т.п. Все стало также возможным благодаря стремительному увеличению интернет-пользователей, особенно в сфере онлайн ритейла. С 2014 по 2021 годы общее количество интернет-покупателей выросло с 1.32 до 2.14 млрд. человек. То есть порядка 27% населения Земли покупают онлайн.



Также поколение миллениалов практически постоянно используют свои смартфоны. Например, в период с 2010 года по 2019 год объем покупок в США, совершенных с помощью мобильных устройств увеличился с 1,3% до 44,7%. Учитывая, что пользователей смартфонов в мире насчитывается около 6.4 млрд. человек, а к 2025 году прогнозируется уже 7.3 млрд., то при увеличении процента подобных покупок мощь интернет-торговли еще больше усилится.



При высокой степени лояльности к одной цифровой платформе потребитель оказывается полностью обеспечен фактически полным спектром товаров и услуг, необходимых для жизни, из одного квазимонопольного канала. А, принимая во внимание, что этот человек может также и работать внутри этой системы компаний, то теоретически он может не нуждаться в классических деньгах и получать свой доход в баллах или криптовалюте, контролируемой такой экокосистемой, тратя их почти полностью внутри нее, проводя транзакции и тезаврационные действия и-инвестиционные операции также внутри финтеха или банка. Последние в свою очередь тоже могут находится в собственности соответствующей экосистемы. Кроме того, гигантские экосистемы, развившиеся именно из платформ интернет-торговли, могут являться монопольными каналом продаж для большого пула небольших, средних и даже крупных производителей. По идее, чтобы реально управлять их производственными и финансовыми планами даже не нужно ими владеть, хотя и такой вариант в конечном итоге возможен.



Таким образом, снимается одна из важнейших экономических черт эпохи неолита – разделения труда – и основанного на нем товаро-денежного обмена. Вдобавок роботизация и цифровизация производства вкупе с технологиями 3D принтеров предоставят еще больше возможностей для концентрации промышленного выпуска для постоянных лояльных потребителей внутри одной экосистемы. А если добавить сюда алгоритмизацию принятия хозяйственных и финансовых решений, в т.ч. на основе искусственного интеллекта, то можно будет говорить о наступлении эры экономического постнеолита.



Безусловный базовый доход (ББД)



В экспертной среде устоялось мнение относительно того, что если безусловный доход достаточен для удовлетворения основных потребностей человека на уровне или выше черты бедности, то он считается полным базовым доходом, а если он меньше этого значения, то его называют частичным. В свете ожидающегося дальнейшего быстрого высвобождения рабочих рук из сфер, в которых производство товаров и услуг будет обеспечено главным образом за счет роботизации и цифровизации становится ясно, что концепция безусловного базового дохода призвана абсорбировать избыточную массу населения, не способную найти другие приносящие доход занятия, включая новые профессии.



Тестирование этой концепции показало очень разные результаты. Проводившиеся эксперименты еще в 1970-1980 годах в США, в которых участвовали малообеспеченные жители разного этнического происхождения, продемонстрировали, что доля людей, бросивших работу составило в среднем 17 % у женщин и 7 % у мужчин. Также увеличилось количество разводов. Канадский эксперимент в провинции Онтарио, организованный в 2018 году, был свернут раньше срока по мнению властей из-за отсутствия результата. Напротив, в странах с крайне низкими доходами населения, такими как Индия, Кения и Намибия, подобные эксперименты показали свою эффективность в уменьшении уровня бедности, да и просто нищеты.



При этом говорить о том, что этот инструмент способен решить проблему экономического неравенства можно с большим трудом, поскольку увеличение доли населения с гарантированно низким пусть и безусловным доходом в условиях трансформационного кризиса при одновременном ускорении роста капиталов сверхбогатых людей, связанных с 4-ой технологической революцией, будет логичным образом увеличивать разрыв в доходах.



Аргументы о том, что гарантированный доход дает больше возможностей человеку для занятия самосовершенствованием в виде повышения уровня образования, творчества, улучшения своего здоровья и т.п. также представляется довольно спорным. Во-первых, для этого в социуме должна быть создана соответствующая атмосфера моральных стимулов при помощи школы и государственных методов воспитания подрастающего поколения. Во-вторых, сами системы образования и медицины, особенно для нижних и средних слоев общества деградируют в ускоренном темпе, как было показано выше. В этих условиях рассчитывать на то, что внедрение ББД само по себе приведет к расцвету человеческого творчества и гуманизма рассчитывать не приходиться. Как раз напротив, может усилится не просто иждивенческое настроение, но и эскапистская тенденция ухода из обычной жизни в некачественную виртуальную реальность типа низкопробных социальные сетей и компьютерных игр. Даже в позднем СССР люди должны были прикладывать хотя бы формальные усилия для получения минимального дохода, числясь и посещая разного рода бесполезные конторы. Кроме того, вполне оправданы опасения, что введение в строй данного социального инструмента будет стимулировать дополнительный поток нетрудовых мигрантов в развитые страны.



Поэтому представляется далеко неслучайным, что такие "неомальтузианцы" ультралиберального толка как Милтон Фридман и Фридрих фон Хайек всячески поддерживали эту концепцию. Не стали бы апологеты жесткого капитализма ратовать за то, что несет угрозу мировому олигархату. Таким образом, инструмент ББД служит не только целям управления людьми, но и их все большего разделения.



Некоторые выводы



Деградация условий для бизнеса, высокая инфляция и закредитованность населения и компаний означают ускоренное разъедание мирового среднего класса и фактическое вымывание малых и средних компаний. В аграрном секторе самой обездоленной и уязвимой категорией становятся мелкие независимые фермерские предприятия.



В 2020-2021 годах быстро рос уровень бедности, усугублялись продовольственные проблемы, ухудшался доступ населения к реальным общественным благам, а также снижалось их качество. В развитые страны стали возвращаться, казалось бы, давно забытые социально-экономические проблемы из времен капитализма 1950-1960-х годов. Многие семьи перешли в режим жесткой экономии, доступ к кредитованию населения сузился. Обострилось психологическое напряжение в обществе в мире. Увеличилось количество неврозов и психологически депрессивных состояний.



Таким образом, становится все более очевидно, что современные тренды, отчасти спровоцированные "пандемией" и ограничительными мерами властей, напрочь противоречат главным целям "устойчивого развития". То ли глобальные элиты сели в лужу. То ли так и было задумано, чтобы потом сказать "так жить нельзя" и ввести новый формат управления человеком и человечеством. Неслучайно суды в ряде западных стран стили принимать иски против национальных правительств и региональных властей за действия противоречащие конституции и базовым правам человека. Вынесение же положительных вердиктов помимо восстановления справедливости еще больше актуализирует вопрос об эффективности и даже нужности государственного аппарата в его нынешнем виде. Кому тогда передавать бразды правления?



Футурологический аспект



На более длительном футурологическом горизонте хотелось бы еще отметить следующие важные моменты.



Главными бенефициарами в случае осуществления плана нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 г. могут стать производители ветрогенераторов, солнечных панелей, литиевых батарей, электролизеров и топливных элементов, чей совокупный рынок достигнет 27 трлн. долларов. Остается не совсем ясным, входят ли в уже упоминавшиеся инвестиции в 40 трлн. долларов, необходимые для энергетического "зеленого" перехода. Что интересно, крупнейшие международные игроки по производству фотоэлементов и панелей для солнечных электростанций и литиевых батарей сосредоточены в Китае, США, Японии и Корее, хотя многие ведущие технологические решения в этой сфере принадлежат европейским компаниям (по тому же водороду, например). Однако в целом Континентальная Европа на рынке представлена довольно слабо, российские компании вообще маргинальны в этих секторах мирового рынка. То есть становится более или менее ясно, какие геоэкономические зоны могут стать основными бенефициарами энергетического перехода.



Завесу тайны образа будущего немного приоткрывают уже упоминавшиеся структуры ARUP, а также вполне официальные прогнозы мировых официальных организаций. Самый радужный сценарий, который рисуют нам эти футурологи, называется "Постантропоцен" (2050 Scenarios, Dec. 2019). Естественно, в нем есть общие фразы относительно жития в гармонии с природой, эффективного управления климатом, доли "зеленой энергии" и достижения полного рециклинга производства и потребления к 2050 г. Соответственно выбросы CO2 предполагаются на нулевом уровне и, конечно же, увеличение температуры на планете ограничится 1.3 градусами Цельсия. Процветает культура шэринга, телемедицины на основе моментальной обратной связи от датчиков, встроенных в человеческое тело. К 2040 годам мировые правительство и парламент будут в целом сформированы и легализованы. Большая часть человечества будет жить в мегаагломерациях, функционирующих в соответствие с принципами "умного города" и максимальной экологичности и "устойчивости". Полное гендерное равенство и всеобщая демократия. Картина, которая, на первый взгляд, выглядит очень заманчиво.



Однако стоит присмотреться даже в таком приятном сценарии к отдельным моментам и соотнести их с официальными количественными и качественными прогнозами основных международных организаций.



После медицинско-цифрового контроля следующим и более долгоиграющим рычагом изменений для глобальной элиты служит климатическая повестка. Поэтому вполне естественно, что к 2023 г. ожидается создание глобального климатического фонда. По-видимому, с примерно такими же полномочиями, как и у ВОЗ в сфере медицины, но только применительно к экологическим стандартам, условиям добычи полезных ископаемых, классификации технологий на "зеленые" и "незеленые" и т.д. и т.п.



Жизнь общества будет строиться на сугубо научных принципах под именем доктрины SBT (Science Based Targets) – научно обоснованные цели. Впрочем, кому и чему служит современная наука – добру и гуманизму или чему-то совершенно противоположному? По этому вопросу здесь уже были высказаны определенные сомнения.



К 2040-м годам ожидается, что человечество окажется в следующей социально-поведенческой-парадигме:



Управление мегаполисами будет полностью осуществляться на основе научно обоснованного целеполагания (SBT).



Планируется масштабное генетическое переформатирование той части природы, что служит для выживания человеческого вида. Главными направлениями тут являются массовое выведение ГМО растений, животных и насекомых, необходимых не только для искусственного белка и прочей "новой еды", но и управления биосферой и климатом. Планируется также создание искусственных экосистем.



Грядет тотальная информационная прозрачность человека (местонахождение, потребление, род занятий, метаболизм и состояние организма в целом и т.п.) перед системой "умного города", перекладывание большей части личных решений на системы искусственного интеллекта, что объясняется разумной "платой" за (эко)баланс и безопасность.



Логическим продолжением концепции "умного города" касательно системы здравоохранения станет внедрение предиктивной медицины с вмешательством в организм человека безотносительно его мнения.



Человеческие потуги на свободу воли будут перенаправлены в сферу виртуальной реальности (VR) тем более, что большинство населения ждет децентрализованная работа. Все большее распространение получит ситуация, в которой человек не будет занят какой-либо трудовой деятельностью, получать гарантированный минимальный доход и коротать время в очках виртуальной реальности.



Ну, а в отсутствие офисов и торговых центров в их нынешнем виде при тотальном цифровом контроле, логично будет переходить и к существенному ограничению владения личным автотранспортом.



Добить систему обучения призвано обязательное равное гендерное, расовое и этническое представительство в образовательных учреждениях. Уже сейчас в США мы наблюдаем тестирование этой системы.



И это еще самый "невинный" вариант образа будущего, разработанного в алхимических ретортах ультраглобалистов и инклюзинвых капиталистов.



Создается впечатление, что культура общественного и личного лицемерия, пестуемого на Западе не одно столетие, в 2020-х годах достигла совсем уж невиданных высот. Архитекторы этого "устойчивого" проекта явно читали шедевры антиутопической литературы и взяли из нее все "лучшее". Любой официальный текст, выходящий из-под пера мировых организаций, нужно читать не столько между строк, сколько в противоположном значении. Тогда будет более или менее ясен смысл всех этих парижский хартий и прочих деклараций.



Истинные цели "устойчивого развития"



Поэтому, а также на основе проведенного в этом исследовании анализа (и огромной части материалов и статистики не вошедшего в данный текст) я взял на себя смелость "отзеркалить" так называемые 17-ть целей "устойчивого развития" и проявить их истинную сущность:



1. Жестко контролируемая 4-ая технологическая революция на основе развития транснациональных экосистем (фактически упраздняющих разделение труда), цифровой трансформации и виртуальной реальности, энергетического перехода и биотехнологий в самом широком смысле слова, роботизации и 3D принтеров, а также изменения систем принятия решений (алгоритмизация/искусственный интеллект, манипулятивные когнитивные технологии).



2. Резкий рост стоимости реальных природных ресурсов любого рода.



3. Новые формы управления и контроля экономического обмена: блокчейн, контролируемый транснациональными экосистемами и цифровые деньги под эгидой глобального финтеха (которые в перспективе превратятся в технические баллы и цифровые криптовалюты).



4. Резкое сокращение частной и личной собственности для физических лиц и независимых структур (компании, кооперативы и т.п.), особенно в развитых странах.



5. Резкое сокращение среднего класса и малого и среднего бизнеса с перспективой их полного уничтожения.



6. Уничтожение мелких и средних независимых производителей продовольствия. Опережающее производство "новой искусственной пищи".



7. Концентрация подавляющей части мирового населения в мегаагломерациях.



8. Тотальный цифровой контроль над населением. Минимизация самостоятельных решений людей относительно их образа жизни и повседневного поведения посредством систем алгоритмизации (искусственный интеллект) и "умного города" в мегаполисах.



9. Био- и психо- модификация основной массы населения планеты посредством "новой пищи" и "предиктивной медицины", основанной на обязательном вмешательстве в организм человека (мнение личности в расчет не принимается), включая различные виды вакцинации и иных препаратов и процедур.



10. Двойное управление и контроль над населением планеты, в т.ч. при помощи когнитивных технологий: (1) официальная власть мирового правительства и "умных городов", (2) транснациональный "неофеодализм" экосистем.



11. Дальнейшая деградация системы классического образования для всех.



12. Поощрение атомизации и девиантного неестественного поведения, способствующего снижению фертильности мужчин и женщин.



13. Сегрегация человечества на основе социального цифрового классификатора. Нормирование повседневного поведения и потребления в зависимости от категории.



14. Формирование двух антропологических типов: (1) элита, имеющая высокое качество жизни, включая уровень потребления, и использующая по максимуму, в т.ч. во временной протяженности, натуральные ресурсы организма и окружающей среды и лишь при реальном ухудшении общего состояния здоровья, прибегающей к биотехнологиям и искусственной органике, включая продление жизни; (2) масса населения, чья биология максимально встроена в манипулятивную систему био- и цифрового контроля; для нее будет также ограничен доступ к ресурсам, замедляющим старение.



15. Стабилизация и сокращение численности населения планеты. Фактическая депопуляция.



16. Гомеостазис экономики реального сектора при всемерном расширении сферы услуг, основанной на цифре и виртуальной реальности (VR).



17. Перспектива почти "неограниченного" срока жизни представителей глобальной сверхэлиты в биологической и иной форме.



январь 2022 г.

