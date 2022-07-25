Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе

01:17 27.07.2022 Что последует за подорожанием голубого топлива до $2000 и решением стран ЕС сократить его потребление на 15%



Ирина Кезик



Последствиями развивающегося в Европе энергокризиса могут быть резкое замедление экономического роста из-за остановки части производств и рекордная инфляция из-за подорожания топлива. Такое мнение выразили опрошенные "Известиями" эксперты. Цена на газ в ЕС пробила отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения о снижении поставок газа по "Северному потоку". С учетом дефицита ресурса и решения сократить потребление голубого топлива на 15% странам Старого Света придется приостанавливать часть фабрик и заводов, считают аналитики. При этом заменить экспорт газа нечем, а сделать ставку на уголь не получится: санкции в отношении этого ресурса вступают в силу в августе, добавили специалисты.



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Дело в трубе



"Газпром" был вынужден сообщить о том, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". Поэтому поставки по "Северному потоку" с 27 июля не будут превышать 33 млн куб. м в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали.



В компании объяснили такую меру тем, что немецкая Siemens не вернула из ремонта турбину. Агрегат планово ремонтировали на заводе в Канаде, но страна ввела санкции против России. Позже Оттава согласилась сделать исключение и передать турбину "Газпрому".



Пока она не возвращена. "Газпром" сообщил: сначала Siemens не отправлял ему нужные документы, а затем, получив их, отметил, что эти бумаги "не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы". В немецкой же компании заявили, что необходимые для ввоза турбины документы не предоставил сам российский монополист. В Кремле подобные сообщения назвали не соответствующими действительности.



Россия не получила от Запада внятных объяснений статуса турбин для "Северного потока", заявил 26 июля глава МИДа Сергей Лавров.



Любопытно: в Siemens отмечали, что не видят связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок газа, которые анонсировал "Газпром".



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- Если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать, как это делают представители Германии, в частности? - прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.



Экономия с акцентом



На фоне новостей о сокращении прокачки по "Северному потоку" биржевая цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м, а министры энергетики стран ЕС собрались на внеочередное заседание. На нем обсуждали сокращение потребления голубого топлива в блоке, чтобы снизить ущерб от якобы возможного прекращения поставок российского газа.



Ранее Еврокомиссия предложила сократить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости снижать потребление принудительно. Однако политики ряда стран, в том числе Венгрии, Португалии, Испании, Греции и Польши, выступили против предложения Брюсселя.



В итоге министры энергетики стран союза достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Как сокращать потребление, в каждом государстве смогут решить сами. Одобренный во вторник проект регулирования спроса на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Тогда сокращение спроса станет обязательным, отмечено в релизе совета ЕС.



- Европейские чиновники еще в марте заявляли о том, что готовы до конца года сократить потребление российского газа на две трети. Их мечты сбываются. И сейчас дело не в том, сколько будет стоить газ - $3000 или $3500, цены фактически регулируемые, по крайней мере для значительной части потребителей. Европейские государства будут брать в свои руки снабжение газом и будет выбирать, кому дать энергоресурс, а кому нет, - заявил "Известиям" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.



Такая ситуация сделает отношения между странами союза еще более напряженными, по крайней мере в вопросах энергобезопасности, заметила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.



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- Сегодня каждая страна самостоятельно борется с энергетическим кризисом и не намерена из солидарности закрывать свои фабрики и заводы, - отметила она.



Но производство в любом случае будет сокращаться, полагает Станислав Митрахович.



За что боролись



Нынешний пик цен на газ совпал еще с началом действия эмбарго на импорт российского угля, который вступает в силу в августе, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Валерий Андрианов.



- Именно уголь - единственная, хотя и нежелательная для нацеленных на "зеленую" повестку европейцев, альтернатива природному газу. А около 65% импорта угля в ЕС обеспечивала Россия. Другие крупнейшие поставщики этого энергоресурса - Индонезия, Австралия и ЮАР - нацелены на азиатские рынки и дополнительных объемов Европе не обещают, - сказал эксперт.



По его словам, нарастить поставки угля в Старый Свет могут только США (по оценкам, на 9 млн т в год) и Колумбия (14 млн т).



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- При этом новый избранный президент Колумбии Густаво Петро, придерживающийся радикальных левых взглядов и являющийся сторонником энергоперехода, уже прозрачно намекнул, что страна хотя и готова помочь углем ЕС, но это обойдется европейцам недешево. Все это будет дополнительно толкать вверх цены как на уголь, так и на природный газ, - считает Валерий Андрианов.



Осенью цены на газ могут вырасти еще, если спрос на СПГ в Азии заставит Европу конкурировать за доступные грузы, добавил глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников.



- У "Газпрома" как минимум есть возможность увеличить поставки через Украину через пункт Суджа - сейчас они идут на уровне 41–42 млн куб. м в сутки, а контрактом предусмотрено 80 млн. Но увеличивать поставки "Газпром" не будет, поскольку, по нашему мнению, идти на встречу европейским странам и способствовать заполнению ПХГ сейчас никто не заинтересован, - считает эксперт.



Подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС сегодня наполнены на две трети, заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В июне союз принял новые правила, по которым ПХГ должны быть заполнены голубым топливом на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90% к той же дате. При этом газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.



По мнению Валерия Андрианова, предстоящая зима будет для европейцев крайне сложной: страны союза ждет резкое замедление экономического роста из-за необходимости жесткой экономии энергоресурсов и рекордная инфляция из-за подорожания энергоносителей. Источник - Известия

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