|США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену, - Игорь Субботин
07:20 27.07.2022
США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену
Эр-Рияду предлагают обдумать продление хрупкого перемирия
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
26.07.2022
Администрация президента США Джозефа Байдена направила своего спецпосланника Тимоти Лендеркинга в Саудовскую Аравию, чтобы добиться продления перемирия в Йемене и обговорить перспективу заключения устойчивого соглашения с повстанцами-хуситами. Поездка следует за ближневосточным турне американского лидера, в повестке которого одним из важнейших вопросов стало прекращение йеменского конфликта, где, как считается, замешан и Иран. В экспертной среде отмечают, что судьба боевых действий во многом будет зависеть от того, какое место будет предложено хуситам в будущем страны.
О том, что Лендеркинг отправился с визитами в Саудовскую Аравию и Иорданию, проинформировал Госдепартамент. Вашингтон, следует из официальных сообщений, хотел бы сосредоточиться на расширении и продлении действующего соглашения о перемирии в Йемене. По мнению администрации Байдена, оно могло бы способствовать "более всеобъемлющему и инклюзивному" процессу урегулирования.
Саудовская Аравия является стороной вооруженного конфликта, которая оказывает активное сопротивление хуситам. Однако потери среди мирного населения и ухудшающийся гуманитарный кризис представляют собой одну из наибольших точек дипломатического давления на королевство.
С 30 марта по 7 апреля в Эр-Рияде без непосредственного участия хуситов прошли так называемые межйеменские переговоры, организованные по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и под покровительством ООН. По итогам встреч было объявлено, что локальные фракции дали согласие на приостановку боевых действий сроком на два месяца. Декларативно хуситы, которые контролируют столицу и северные регионы, выразили поддержку инициативе. На этом фоне 2 июня перемирие было продлено на пару месяцев. Следующим дедлайном становится 2 августа. Если договоренности не дождутся пролонгации, то, по-видимому, у противоборствующих сторон снова будут развязаны руки.
Впрочем, у экспертов и западных официальных лиц все последние месяцы были видны претензии к тому, как хуситские формирования соблюдают условия перемирия. Так, открытие транспортных магистралей вокруг третьего по величине города Йемена – Таиз, а также других стратегически важных районов страны представляло собой один из ключевых элементов договоренностей о прекращении огня, однако мятежники демонстративно отклонили этот пункт сделки, продолжив держать осаду в ряде мест. Более того, боевики по-прежнему ведут обстрелы окруженных ими населенных пунктов, что до сих пор приводит к гибели мирного населения, обращают внимание международные мониторинговые организации.
Тем не менее администрация Байдена прилагает усилия для того, чтобы преподнести нынешнее перемирие как успех дипломатических подходов и признак того, что Саудовская Аравия постепенно отказывается от "ястребиной" политики в отношении Йемена. Как заметил, выступая на проходившем в этом месяце ежегодном форуме Аспенского института, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нынешнее "хрупкое, но продолжительное перемирие – самый долгий период мира, который мы видим в Йемене за 17 лет".
Возможно, такие заявления звучат потому, что именно нестабильность на юге Аравийского полуострова среди прочих вопросов была поводом для демократического лагеря критиковать Байдена, когда тот отправлялся с визитом в Джидду.
Йеменское досье, как неоднократно указывали со ссылкой на инсайдеров арабские издания, является в то же время одной из тем в повестке двусторонних переговоров о нормализации между Саудовской Аравией и Ираном, которого принято считать ключевым внешним покровителем хуситов. Такие консультации, как правило, проходят на иракской территории.
Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что для очередного раунда встреч подготовлена необходимая почва. По его оценкам, переговоры могли бы дать обеим сторонам возможность сделать большой и ощутимый шаг к возобновлению и улучшению двусторонних отношений, учитывая позитивную волю обеих сторон к этой цели.
Впрочем, в экспертной среде обращают внимание на то, что от этого диалога между Эр-Риядом и Тегераном мало что зависит с точки зрения стабилизации ситуации "на земле". "Думаю, переговоры между Саудовской Аравией и Ираном фактически никак не влияют на йеменский кризис, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – У хуситов собственные цели и задачи, которые никак не совпадают с более глобальным видением Ирана и ситуации на Ближнем Востоке, и своей роли".
По словам аналитика, у хуситов гораздо более узкие задачи, связанные исключительно с йеменским досье и их нишей в поствоенном будущем. "Все зависит от того, какое место им будет предложено, какие позиции они смогут сохранить, останутся ли они у власти и с кем они эту власть будут делить, – обращает внимание Семенов. – Переговоры между Саудовской Аравией и Ираном – не совсем об этом. Диалог вокруг йеменского урегулирования надо вести не с Тегераном, а с хуситами и другими внутрийеменскими игроками".