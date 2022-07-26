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США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену, - Игорь Субботин
07:20 27.07.2022

США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену

Эр-Рияду предлагают обдумать продление хрупкого перемирия
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
26.07.2022

Администрация президента США Джозефа Байдена направила своего спецпосланника Тимоти Лендеркинга в Саудовскую Аравию, чтобы добиться продления перемирия в Йемене и обговорить перспективу заключения устойчивого соглашения с повстанцами-хуситами. Поездка следует за ближневосточным турне американского лидера, в повестке которого одним из важнейших вопросов стало прекращение йеменского конфликта, где, как считается, замешан и Иран. В экспертной среде отмечают, что судьба боевых действий во многом будет зависеть от того, какое место будет предложено хуситам в будущем страны.
О том, что Лендеркинг отправился с визитами в Саудовскую Аравию и Иорданию, проинформировал Госдепартамент. Вашингтон, следует из официальных сообщений, хотел бы сосредоточиться на расширении и продлении действующего соглашения о перемирии в Йемене. По мнению администрации Байдена, оно могло бы способствовать "более всеобъемлющему и инклюзивному" процессу урегулирования.

Саудовская Аравия является стороной вооруженного конфликта, которая оказывает активное сопротивление хуситам. Однако потери среди мирного населения и ухудшающийся гуманитарный кризис представляют собой одну из наибольших точек дипломатического давления на королевство.

С 30 марта по 7 апреля в Эр-Рияде без непосредственного участия хуситов прошли так называемые межйеменские переговоры, организованные по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и под покровительством ООН. По итогам встреч было объявлено, что локальные фракции дали согласие на приостановку боевых действий сроком на два месяца. Декларативно хуситы, которые контролируют столицу и северные регионы, выразили поддержку инициативе. На этом фоне 2 июня перемирие было продлено на пару месяцев. Следующим дедлайном становится 2 августа. Если договоренности не дождутся пролонгации, то, по-видимому, у противоборствующих сторон снова будут развязаны руки.

Впрочем, у экспертов и западных официальных лиц все последние месяцы были видны претензии к тому, как хуситские формирования соблюдают условия перемирия. Так, открытие транспортных магистралей вокруг третьего по величине города Йемена – Таиз, а также других стратегически важных районов страны представляло собой один из ключевых элементов договоренностей о прекращении огня, однако мятежники демонстративно отклонили этот пункт сделки, продолжив держать осаду в ряде мест. Более того, боевики по-прежнему ведут обстрелы окруженных ими населенных пунктов, что до сих пор приводит к гибели мирного населения, обращают внимание международные мониторинговые организации.

Тем не менее администрация Байдена прилагает усилия для того, чтобы преподнести нынешнее перемирие как успех дипломатических подходов и признак того, что Саудовская Аравия постепенно отказывается от "ястребиной" политики в отношении Йемена. Как заметил, выступая на проходившем в этом месяце ежегодном форуме Аспенского института, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нынешнее "хрупкое, но продолжительное перемирие – самый долгий период мира, который мы видим в Йемене за 17 лет".

Возможно, такие заявления звучат потому, что именно нестабильность на юге Аравийского полуострова среди прочих вопросов была поводом для демократического лагеря критиковать Байдена, когда тот отправлялся с визитом в Джидду.

Йеменское досье, как неоднократно указывали со ссылкой на инсайдеров арабские издания, является в то же время одной из тем в повестке двусторонних переговоров о нормализации между Саудовской Аравией и Ираном, которого принято считать ключевым внешним покровителем хуситов. Такие консультации, как правило, проходят на иракской территории.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что для очередного раунда встреч подготовлена необходимая ​​почва. По его оценкам, переговоры могли бы дать обеим сторонам возможность сделать большой и ощутимый шаг к возобновлению и улучшению двусторонних отношений, учитывая позитивную волю обеих сторон к этой цели.

Впрочем, в экспертной среде обращают внимание на то, что от этого диалога между Эр-Риядом и Тегераном мало что зависит с точки зрения стабилизации ситуации "на земле". "Думаю, переговоры между Саудовской Аравией и Ираном фактически никак не влияют на йеменский кризис, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – У хуситов собственные цели и задачи, которые никак не совпадают с более глобальным видением Ирана и ситуации на Ближнем Востоке, и своей роли".

По словам аналитика, у хуситов гораздо более узкие задачи, связанные исключительно с йеменским досье и их нишей в поствоенном будущем. "Все зависит от того, какое место им будет предложено, какие позиции они смогут сохранить, останутся ли они у власти и с кем они эту власть будут делить, – обращает внимание Семенов. – Переговоры между Саудовской Аравией и Ираном – не совсем об этом. Диалог вокруг йеменского урегулирования надо вести не с Тегераном, а с хуситами и другими внутрийеменскими игроками".

Источник - НГ
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