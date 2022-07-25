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Конференция по Афганистану в Ташкенте завершилась итоговым заявлением
08:33 27.07.2022

В Ташкенте завершилась международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". По ее итогам министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало итоговое заявление.

В заявлении подчеркнуто общее понимание участников конференции того, что афганская экономика должна быть возрождена и укреплена как важный фактор достижения прочного мира в Афганистане.

Отмечена важность содействия интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы и реализации социально значимых и инфраструктурных проектов, включая создание транспортных и энергетических коридоров.

В документе выражено удовлетворение в связи с заявлением заместителя министра иностранных дел администрации талибов Амир Хана Муттаки о разрыве связей с различными террористическими группировками, включая ИГИЛ.

Участники конференции призывают временное правительство Афганистана обеспечить права женщин и доступ афганских девочек к школам, что являются одним из важнейших условий завершения процесса национального примирения в стране.

В итоговом заявление выражается поддержка позиции временного правительства Афганистана в том, что территория страны не будет использоваться против безопасности других стран.

Вместе с этим отмечается глубокая озабоченность по поводу ухудшения социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране. отмечается важность гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, усилий, направленные на оздоровление экономики страны со стороны международного сообщества.

В декларации также подчеркивается необходимость разблокирования замороженных финансовых активов Афганистана за границей, отмечается, что эти ресурсы должны быть направлены на решение социально-экономических, гуманитарных, медицинских и образовательных проблем 35 миллионов афганцев, на удовлетворение потребностей и требования людей, и для реализации важных инвестиционных проектов.

В рамках конференции состоялась презентация региональных экономических проектов, отмечена важность их реализации для обеспечения устойчивого развития Афганистана, стран Центральной и Южной Азии, в том числе строительство железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан, Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также энергетического проекта CASA-1000.

Источник - asiaplustj.info
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