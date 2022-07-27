Советско-финская война 1939-40 гг. и специальная военная операция на Украине. Сходное и отличное, - В.Катасонов

09:26 27.07.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 27.07.2022 |



В своей статье о книге американских авторов М. Сейерса и А. Кана "Тайная война против Советской России" (1946) я отмечал, что оба автора принадлежали к той части американских патриотов и интеллектуалов, которые понимали, что условием сохранения суверенитета Америки является сохранение сильной и независимой России. Увы, сегодня такие американские интеллектуалы – крайняя редкость.



В этой книге я обратил внимание на некоторые детали подготовки тогдашнего коллективного Запада к большой войне против Советского Союза. Авторы неоднократно упоминают Финляндию как страну, входившую в блок враждебных Советскому Союзу государств. Можно заметить определенное сходство между Финляндией 1930-х годов и современной Украиной.



Оба государства пограничные. Финляндия – сосед СССР, Украины – сосед Российской Федерации.



Оба были до обретения своей независимости в составе соответственно Российской империи и Советского Союза.



Оба через некоторое время стали демонстрировать свою враждебность соответственно Советскому Союзу и Российской Федерации.



Оба стали использоваться коллективным Западом как плацдармы для войны с Россией – соответственно советской и постсоветской.



Москва вела переговоры об урегулировании спорных вопросов и восстановлении добрососедских отношений соответственно с Хельсинки и Киевом. И в обоих случаях партнеры по переговорам лишь имитировали переговорный процесс.



И тогдашняя Финляндия, и постсоветская Украина стали получателями масштабной военной помощи коллективного Запада.



Оба государства спровоцировали превентивные военные действия со стороны Москвы.



Военная помощь обоим государствам после развязывания войны со стороны коллективного Запада резко возросла. Она стала дополняться помощью в виде иностранных "добровольцев", а также активной международной пропагандой против России.



Одно из отличий этих похожих историй заключается в том, что тогда главным инициатором и "дирижером" антироссийской политики был Берлин; сейчас инициатором и "дирижером" антироссийской политики выступает Вашингтон. Ссылаясь на книгу "Тайная война против Советской России", напомню о некоторых известных сведениях.



Итак, о роли Берлина в направлении Хельсинки в русло антисоветской политики: "Между немецким и финским верховным командованием существовал полный контакт. Финский военный руководитель барон Карл Густав фон Маннергейм находился в постоянном и тесном общении с немецким верховным командованием. Часто устраивались объединенные штабные совещания, немецкие офицеры периодически руководили маневрами финской армии. Начальник финского генерального штаба генерал Карл Эш получил военное образование в Германии, как и его главный адъютант генерал Гуго Остерман, служивший в первую мировую войну в немецкой армии. В 1939 г. правительство "третьей империи" удостоило генерала Эша одной из своих самых высоких военных наград...



Политические отношения между Финляндией и нацистской Германией были также чрезвычайно близки. Премьер финского правительства Ристо Рюти был убежден в "гениальности" Гитлера; крупнейшим закулисным политическим заправилой в Финляндии являлся Пер Свинхувуд, богатый германофил, награжденный немецким Железным крестом".



Теперь о том, как Третий рейх готовил Финляндию к войне с СССР: "С помощью немецких офицеров и инженеров Финляндия была превращена в мощную крепость, предназначенную служить базой для вторжения в Советский Союз. На финской земле были построены двадцать три военных аэродрома, достаточных для того, чтобы вместить в десять раз больше самолетов, чем когда-либо имелось в воздушных силах Финляндии. Под наблюдением нацистских техников велось сооружение линии Маннергейма, системы сложнейших, великолепно оборудованных укреплений, тянувшихся на расстоянии нескольких миль в глубину вдоль советской границы; одна из тяжелых батарей этой системы находилась всего в двадцати одной миле от Ленинграда. В отличие от линии Мажино, линия Маннергейма предназначалась не только для целей обороны, но и для размещения большого числа войск, готовых к наступательным операциям. Летом 1939 г., когда сооружение линии Маннергейма близилось к концу, из Германии приехал начальник гитлеровского генерального штаба генерал Гальдер для заключительной проверки мощной фортификационной системы..."



А что на Украине? Сегодня российские военные сообщают о большом количестве на Украине оборонительных сооружений, которые начали создаваться с 2014 года. Еще восемь лет назад Петр Порошенко сообщил о строительстве трех линий обороны. Первая – на линии соприкосновения. Вторая – на 15–20 км дальше от передовой. Работы по третьей линии, предполагаемой глубиной 25–50 км, в тот момент еще не начинались. И первая, и вторая линии состоят из взводных опорных пунктов. Их примерно около 200 на двух линиях. Это оборонительные фортификационные сооружения с блокпостами, окопами, местами для зенитно-ракетных комплексов и танков. Кроме того, это еще и ряд траншей, перекрытых щелей, блиндажей. Длина каждой линии примерно 410 км. Эти опорные пункты находятся на расстоянии от 5 до 20 км друг от друга. Летом 2015 года Министерство обороны Украины заявило о почти полной готовности трех линий обороны. Общее количество фортификационных сооружений – 268, их протяженность составляет 600 км. Одним из наиболее значимых пунктов обороны ВСУ являлся Мариуполь. К войне с Россией готовились основательно и заблаговременно.



О так называемых переговорах между Москвой и Киевом в рамках Минского формата знают все. Фактически это была имитация переговоров. А вот что мы читаем о переговорах между Хельсинки и Москвой осенью 1939 года: "В первые дни октября 1939 г., находясь в стадии переговоров с Прибалтийскими государствами, советское правительство предложило Финляндии также заключить пакт о взаимопомощи. Москва выражала готовность уступить Финляндии несколько тысяч квадратных миль советской территории в Центральной Карелии в обмен на некоторые островные стратегические пункты близ Ленинграда, часть Карельского перешейка и арендный договор сроком на 30 лет на порт Ханко для строительства там советской военно-морской базы. Все эти территории советские руководители считали весьма существенными для обороны военно-морской базы Красного флота в Кронштадте и города Ленинграда. Переговоры между Советским Союзом и Финляндией тянулись до середины ноября без всяких результатов. Стремясь достигнуть соглашения, советское правительство шло на целый ряд уступок. "Сталин учил меня мудрости компромисса одновременно в финских и в советских интересах", - заявил представитель Финляндии Юхо Паасикиви по возвращении в Хельсинки. Но про-нацистская клика, господствовавшая в финском правительстве, отказалась идти на уступки и прекратила переговоры". В конце ноября 1939 года Советский Союз и Финляндия находились уже в состоянии войны.



В той главе книги двух американцев, где речь идет о масштабах военной помощи, которой коллективный Запад накачивал Финляндию, нельзя не обратить внимания на заявление тогдашнего финского правительства: "Как форпост западной цивилизации наша страна имеет право ожидать помощи от других цивилизованных стран". Как это напоминает регулярные заявления Владимира Зеленского!



Факты военной помощи Финляндии со стороны Германии не удивляют, но, оказывается, огромную помощь финнам оказывала и Великобритания, которая числится в союзниках Советского Союза по Второй мировой войне. Великобритания к моменту, когда началась советско-финская война, уже два месяца находилась в состоянии войны с Германией. И при этом Лондон изъявил готовность помогать одному из близких союзников Третьего рейха – Финляндии. Читаем в книге "Тайная война против Советской России": "Премьер-министр Чемберлен, совсем еще недавно утверждавший, что его стране не хватает вооружения для борьбы с нацистами, принял срочные меры к отправке в Финляндию 144 английских самолетов, 114 тяжелых орудий, 185 тыс. снарядов, 50 тыс. гранат, 15700 авиабомб, 100 тыс. шинелей и 48 санитарных машин".



От Лондона в деле помощи Финляндии старался не отставать и Париж: "В момент, когда французской армии был необходим каждый предмет военного снаряжения для отпора неизбежному наступлению немцев, французское правительство нашло возможным передать финской армии 179 самолетов, 472 орудия, 795 тыс. снарядов, 5100 пулеметов, 200 тыс. ручных гранат".



Хотя Вашингтон пытался занимать позицию политического нейтралитета в вопросе советско-финской войны, ему это не удалось. В январе 1940 года Конгресс США одобрил продажу Финляндии 10 тыс. винтовок и 44 истребителей Brewster F2A Buffalo. В поставках оружия в Финляндию участвовали также Бельгия, Италия, Дания, Швеция. Вот он, коллективный Запад! Не остался в стороне даже Южно-Африканский союз, который передал безвозмездно Финляндии 22 истребителя Gloster Gauntlet II.



Гитлер двигался на Запад и планировал захватить без боя сначала Париж, а потом Лондон. Никаких явных признаков сопротивления на западном фронте наступлению Гитлера не было. Вместо этого прогитлеровские политики и вояки в Великобритании и Франции хотели послать в Финляндию воинские контингенты для того, чтобы нанести смертельные удары ненавистной им России. Читаем: "На Западном фронте продолжалось затишье, а между тем английское верховное командование, все еще находившееся под влиянием антисоветских милитаристов вроде генерала Айронсайда, разрабатывало план посылки стотысячной армии через Скандинавию в Финляндию". План этот не был осуществлен. А вот добровольцев из разных стран на стороне Финляндии воевало предостаточно (по разным оценкам, от 11 до 12 тысяч человек). Уже не приходится говорить, какую политическую и пропагандистскую поддержку оказывал коллективный Запад Финляндии в ходе войны: "Изо дня в день английские, французские, американские газеты в кричащих заголовках возвещали блистательные победы финнов и катастрофические потери советских войск".



Можно отметить и некоторые отличия нынешней войны на Украине от тогдашней войны с Финляндией. Нынешняя война сопровождается введением все новых экономических санкций коллективного Запада против Российской Федерации. А вот после начала войны с Финляндией никаких санкций не последовало. По той простой причине, что СССР уже завершал индустриализацию, стал самодостаточной экономикой и обладал хорошим иммунитетом против любых санкций. Еще одно отличие: советская армия сумела в кратчайшие сроки прорвать все "железные" линии обороны Финляндии и завершить войну в начале марта 1940 года, за три с небольшим месяца. Нынешней войне на Украине, увы, уже пошел шестой месяц.