Стало известно, когда Таджикистан и Туркменистан подпишут договор о дружбе. "В ближайшее время..."

10:26 27.07.2022

27 июля 2022, Бишкек - , Нуркыз САБЫРОВА

Стало известно, когда Таджикистан и Туркменистан подпишут договор о дружбе



Таджикистан и Туркменистан подпишут договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве стран Центральной Азии в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.



По его словам, договоренность о подписании документа была достигнута на уровне глав МИД.



"Таджикистан и Туркменистан не подписали договор из-за того, что у них не были завершены в срок процедуры подготовки внутри государства. Как только они завершатся, они подпишут документ", - уверен Жээнбек Кулубаев.



Эти процедуры, по оценке главы МИД Кыргызстана, могут занять несколько недель.



Напомним, 4-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Чолпон-Ате 20-21 июля. По ее итогам президенты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Главы Таджикистана и Туркменистана воздержались.



Документ должен положить начало сближению стран региона вне рамок ЕАЭС. Спорные вопросы пять государств региона обязаны будут решать в рамках договора и исключительно путем диалога, в том числе посредством создания соответствующих механизмов взаимодействия в случае необходимости.



Стороны также утвердили дорожную карту по реализации договора сроком на два года - 2022-2024.