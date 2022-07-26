 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Урсула согреет...?". Биржевая цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубов
10:29 27.07.2022

Александр
Комаров
"Урсула согреет с Боррелем" - сети о подорожании газа в Европе

"Закономерный итог ограбления остального мира".
Биржевая цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров. Таковы результаты торгов 26 июля на лондонской бирже ICE.

Это происходит на фоне сокращения поставок голубого топлива из России. Так, серьезно уменьшились объемы транспортировки по газопроводу "Северный поток". По информации Газпрома, с 07:00 мск 27 июля суточная производительность на компрессорной станции "Портовая" не превысит 33 млн кубометров при плановом объеме 167 млн кубометров.

Ситуацию вокруг газа и цен на него активно обсуждают в соцсетях. Свои мнения высказывают и на Урале. Блогер-патриот Сергей Колясников считает, что нас ждет увлекательная осень и не менее веселая зима. "Скучно не будет", - считает активист.

"Урсула согреет с Боррелем", - пошутил в телеграм-обсуждениях некий С. Ш., намекая на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. А некий Coffebrilator написал: "Богатые тоже мерзнут", и призвал жителей стран Евросоюза доставать подгузники и талоны на питание.

"Такими темпами попкорн дороже золота к весне будет", - считает некий Николай. "Шольц уже уписался от смеха?" - интересуется интернет-пользователь Андрей К.

Некоторые другие форумчане полагают, что нынешняя цена еще низкая. "Даешь 3000!" - написал Леонид К. Некий Ярик считает, что стоимость газа может подняться до 4500 за тысячу кубометров. А Olga написала: "5000 - просто красивая цифра".

"Все веселее. Даже не пойму, на какой цифре остановится", - высказал свое мнение Nail K. Также интернет-пользователи делают прогнозы о том, чего России ожидать от газового кризиса в Европе.

"Или сдадутся, или пойдут войной на нас!" - полагает некий Sash St. А.

DeZZterro уверен на 99% в том, что правители Германии все же прогнутся и откроют уже "Северный поток - 2".

"Они идиоты, но иначе их не то что уволят, их в прямом смысле могут убить на улице", - считает гражданин.

Некий Вадим придерживается несколько иной точки зрения. Он отмечает, что современные "политики" в ЕС когда-нибудь уйдут со словами "ну, не получилось у меня", наломавши дров. А простым людям жить. "И мерзнуть будут не урсулы с боррелями", - говорит форумчанин.

"Это закономерный итог ограбления остального мира", - ответил ему пользователь Coffebrilator.

Пользователь Алекс, в свою очередь, считает, что высокая цена на газ не есть хорошо, так как Европа в конечном итоге ужмется и приспособится. По его мнению, в этой ситуации нужно держать приемлемо высокую, но не заоблачную цену, чтобы российский газ был все равно дешевле заокеанского сжиженного. "Конкуренцию никто не отменял", - добавил Алекс.

Источник - Регнум
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