Газ рубят - турбины летят. Поставки по "Северному потоку" снова упадут, - Къ

10:33 27.07.2022

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"Газпром" оказался в шаге от полной остановки поставок газа по "Северному потоку". С 27 июля прокачка снизится до 20% от проектной мощности магистрали из-за остановки еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". До сих пор больше месяца газопровод работал на мощности в 40%, существенно влияя на закачку газа в европейские ПХГ. Выход из ситуации пока не просматривается, так как "Газпром" требует гарантий полного снятия санкций с оборудования для "Портовой", в том числе официального разъяснения Еврокомиссии.



"Газпром" с 27 июля сократит прокачку газа по "Северному потоку" до 20% от его номинальной мощности, или до 33 млн кубометров газа в сутки, из-за остановки еще одной турбины на плановый ремонт. Таким образом, объемы поставок по традиционно наиболее загружаемому маршруту в Европу станут теперь ниже, чем по украинскому направлению, где сейчас транспортируется около 41,7 млн кубометров в сутки. После заявления "Газпрома" спотовые цены на газ на нидерландском хабе TTF выросли более чем на 12%, до €179 за МВт•ч (или около $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров).



"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"",- говорится в заявлении "Газпрома". С середины июня из-за остановки двух газовых турбин на компрессорной станции "Портовая", нагнетающей газ в "Северный поток", экспорт по трубе снизился до 40% от ее номинальной мощности.



Одна из турбин для "Портовой", находившаяся на ремонте в Канаде, уже возвращается в РФ. Но немецкая Siemens, проводившая ремонт, не может ее ввезти, поскольку "Газпром" требует дополнительные документы, гарантирующие, что возврат турбины не нарушит санкции Канады, ЕС и Великобритании. Монополия 25 июля подтвердила, что получила экспортную лицензию от Siemens Energy, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать из Канады еще пять турбин для "Портовой" до конца 2024 года. Но документ не устроил "Газпром", поскольку "не снял ранее обозначенные риски и вызывал дополнительные вопросы", например, по поводу "санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в РФ".



Как поясняют собеседники "Ъ", знакомые с позицией "Газпрома", компания требует полностью исключить санкционные риски, которые могут повлиять на поставку двигателей в РФ.



Для этого "Газпром" хочет получить официальное разъяснение Еврокомиссии, что транспортировка газовых турбин в Россию через страны ЕС не запрещена. Сейчас лицензия Канады позволяет доставлять турбину только в Германию, но для доставки в РФ требуется транзит через Финляндию. Помимо этого, компанию беспокоит, что лицензия Канады может быть отозвана в любой момент. В "Газпроме" дополнительных комментариев не предоставили.



Пятый пакет санкций ЕС, которым в апреле были впервые введены прямые санкции против российской газовой отрасли, запрещал только поставку ключевого оборудования для производства СПГ, но не касался газовых турбин, для которых отдельно оговаривалось исключение. О том, что санкции не распространяются на оборудование для транспортировки газа, неоднократно заявляли и представители ЕС.



В Siemens Energy сообщили, что транспортировку турбины в РФ можно начать немедленно: "Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели. "Газпром" об этом знает".



По данным немецкой компании, им не хватает таможенных документов для ввоза в Россию, их обязан предоставить "Газпром". "Правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживает Siemens Energy в Монреале, можно транспортировать из Канады в Германию. Таким образом, на данный момент времени мы не видим связи между турбиной и реализованными или объявленными сокращениями поставок газа",- следует из сообщения компании.



Остановка "Северного потока" не мешает ЕС готовиться к зиме

Всего на компрессорной станции "Портовая" работает девять газоперекачивающих агрегатов (состоят из турбины и компрессора). Из них шесть газовых турбин Siemens SGT-A65 (произведены на базе авиационных двигателей Rolls-Royce) и еще три менее мощные турбины SGT-A35. В нормальном режиме на "Портовой" в работе должны находиться шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в горячем резерве. Сейчас в рабочем состоянии осталось две машины.



Как отмечает Иван Тимонин из Vygon Consulting, с середины июня, когда объем прокачки по "Северному потоку" сократился до 69 млн кубометров в сутки, европейские ПХГ с учетом отбора ежедневно пополнялись в среднем на 383 млн кубометров газа, а уровень их заполненности увеличивался на 0,35% в день. С учетом новых факторов, по его оценке, динамика пополнения хранилищ в августе, вероятно, сократится до 346 млн кубометров, или 0,32% от мощности ПХГ в сутки, если страны ЕС не примут экстренных мер по ограничению потребления. В таком случае к началу ноября запасы в ПХГ Европы удастся довести до 76,1% против цели в 80%.



Татьяна Дятел

№133 от 26.07.2022, стр. 1