Большой передел. Тайные смыслы последних "войн", - Данияр Ашимбаев

11:30 27.07.2022

Большой передел

Коронавирус, как известно, это не "про здоровье", а скорее про фармацевтический корпоративный рынок, социальную инженерию и биологические войны.



Так и война на Украине – это совсем не про "войну сил света и тьмы". Если убрать всю пропагандистскую шелуху, то остаются – глобальный передел рынков, финансовых потоков и логистических маршрутов.



Налицо явные союзы между элитами даже "официальных" противников. Понятия "санкции" и "контрсанкции" давно утратили смысл, поскольку, с одной стороны, их действие слишком уж избирательно, а во-вторых, субъекты санкций страдают от них явно сильнее объектов.



"Страна-жертва" технично развела мировое сообщество "на бабки" и энергично перепродает на черный рынок "гуманитарное" оружие и боеприпасы. Вряд ли это делается без согласия поставщиков, поскольку последние получают двойную, а то и тройную выгоду – сброс неликвида, полевые испытания и гарантированные контракты на будущее перевооружение.



"Страна-агрессор" вследствие, прежде всего, экономической войны получила козыри, которые не могла взять иным способом. Прежде всего – разделение финансовых систем, локализация олигархата и демонстрация преимуществ товарно-сырьевой экономики над сервисной. А если взяться за мозги, то можно и создать предпосылки для технологической модернизации. Но это – в возможной перспективе.



Официальные цели всех сторон настолько расплывчаты, а общество/потребители достаточно запутались и устали от ситуации, что любое решение элит по снижению градуса потенциально станет идеальным консенсусом.



Вопрос в том, что освоенный в первом полугодии инструментарий еще не дал оптимальных результатов во втором.



К примеру – выборы в Конгресс, военное решение проблемы Тайваня или масштабный энергокризис в еврозоне.



Коронавирус наметил определенные точки регионализации глобальной экономики и новые технологии управления. Даже адепты глобализма понимают, что система находится в глубоком кризисе и ее надо если не демонтировать, то основательно притормозить.



И уж тем более очевидно, что от адекватной децентрализации выиграет та же Америка. Ну, то есть это понимал Трамп, а вот Байдены, Клинтоны и прочие Джонсоны выше головы прыгнуть явно не в состоянии. Им вполне комфортно в мире обкуренных розовых пони и прочих либеральных ценностей.



Проблема в том, что у этой "надстройки" конкретно прогнил базис. Вот за его-то "перегрузку" и идет сейчас война, в которой Россия и ее союзники потихоньку побеждают. Просто надо понимать, что вопрос не в Краматорске, а в принципе. И побеждает не "мир", а "государство".



27.07.22