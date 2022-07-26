Протестующие осадили Минобраз в Бишкеке

12:23 27.07.2022

Юрий КОПЫТИН



Митинг у здания Минобразования. К участникам вышел Алмазбек Бейшеналиев



Министр образования Алмазбек Бейшеналиев встретился с родителями учеников, вышедших сегодня на акцию протеста. Об этом сообщила одна из ее участниц - Ирина Хан.



"Когда мы стояли на улице, к нам вышел министр. Поговорив, решили, что общение нужно продолжить. Он нас сам пригласил. Но в зале чиновник пробыл не больше двух минут, ссылаясь на свою занятость, убежал. Были другие представители министерства, в том числе юрист. Разговаривали долго, но наш вопрос так и остался открытым", - сказала она.



Участники акции подписались под открытым обращением и передали его представителям ведомства. Они просят отменить процесс конкурсного отбора директоров и подумать об ответственных специалистах, которые были вынуждены покинуть свои должности из-за постановления.



"Мы согласны, что сфера образования нуждается в изменениях, но почему наряду с плохими директорами из школ должны уходить и те, кто болеет за образование, кто своим трудом доказал свой профессионализм. Почему нас, как родителей учеников, не ставили в известность при приятии этого постановления?" - заключила собеседница редакции.



