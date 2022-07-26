Определены самые красивые мужчины мира: №1 - Сяо Чжань, №2 - Ким Тхэхен, №3 - Ван Ибо

12:29 27.07.2022

Назван самый красивый мужчина в мире

Китайский актер и певец Сяо Чжань (Xiao Zhan) назван самым красивым мужчиной в мире



Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самом красивом мужчине в мире. На сайте издания сообщается, что им был назван китайский актер и певец Сяо Чжань.







Уточняется, что в голосовании приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран. За Чжаня проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.



В числе номинантов также оказались актеры Генри Кавилл, Том Холланд и Тимоти Шаламе, певец Джастин Бибер, футболист Криштиану Роналду.



В прошлом году журнал People определил самого сексуального мужчину. Им был назван актер Пол Радд, известный по фильмам "Человек-муравей", "Бестолковые", "Хорошо быть тихоней" и "Правила виноделов". Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.