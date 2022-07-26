Незаконно строящийся гигантский ЖК "Жайсан" снесут в Алматы

12:32 27.07.2022

Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы



В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс "Жайсан" в Наурызбайском районе. Об этом сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.



По информации Управления градостроительного контроля Алматы, ЖК "Жайсан" в мкр. Акжар Наурызбайского района возводится незаконно.

Пресс-служба акимата Алматы



По данным ведомства, ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по ст. 316 ч. 1, ст. 321, ст. 463 ч. 1 КоАП РК.







Управлением направлен иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы о сносе незаконно возводимого объекта. На сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда.

Пресс-служба акимата Алматы



18 июля аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района сообщил, что в южной столице снесут две многоэтажки.



По словам градоначальника, решение о сносе двух недостроенных заброшенных многоэтажек в мкр. Зердели принято по просьбе жильцов. Снос планируют до конца года.



Динара Халдарова