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|Незаконно строящийся гигантский ЖК "Жайсан" снесут в Алматы
12:32 27.07.2022
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс "Жайсан" в Наурызбайском районе. Об этом сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.
По информации Управления градостроительного контроля Алматы, ЖК "Жайсан" в мкр. Акжар Наурызбайского района возводится незаконно.
Пресс-служба акимата Алматы
По данным ведомства, ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по ст. 316 ч. 1, ст. 321, ст. 463 ч. 1 КоАП РК.
Управлением направлен иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы о сносе незаконно возводимого объекта. На сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда.
Пресс-служба акимата Алматы
18 июля аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района сообщил, что в южной столице снесут две многоэтажки.
По словам градоначальника, решение о сносе двух недостроенных заброшенных многоэтажек в мкр. Зердели принято по просьбе жильцов. Снос планируют до конца года.
Динара Халдарова