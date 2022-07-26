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В Казахстане разом ротировали почти всех областных прокуроров
12:35 27.07.2022

О кадровых назначениях в органах прокуратуры

По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора назначены прокуроры ряда областей.

Прокурором вновь образованной области Ұлытау стал государственный советник юстиции 3-го класса Жаркынбек Кендирбекович Бакашбаев.

Бакашбаев Ж.К. начал трудовую деятельность в 1985 году с должности стажера прокуратуры Ленинского района г.Целиноград.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был межрайонным прокурором города Арысь, прокурором городов Шымкента и Туркестана Южно-Казахстанской области, заместителем прокурора Кызылординской, Акмолинской областей, города Алматы, заместителем начальника Департамента специальных прокуроров и Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

С 2019 года занимал должность начальника 2-Службы Генеральной прокуратуры.

Стаж в органах прокуратуры более 35 лет.

* * *

Прокуратуру области Абай возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Ерлан Масгутович Абаев.

Ерлан Абаев службу начал в 1992 году с должности стажера прокуратуры Ильичевского района г.Павлодар.

Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ г.Астаны.

С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника Департамента, начальника Департамента Генеральной прокуратуры.

С июля 2018 года - прокурор Мангистауской области.

Стаж работы в органах прокуратуры - 30 лет.

* * *

Прокурором области Жетісу назначен старший советник юстиции Мадияр Бекенович Басшыбаев.

Басшыбаев М.Б. трудовую деятельность начал в 2000 году в органах прокуратуры Актюбинской области с должности прокурора управления.

В разные годы возглавлял структурные подразделения в прокуратурах Актюбинской области и г.Алматы. Был прокурором Медеуского, Алмалинского районов, руководителем Аппарата прокуратуры г.Алматы, заместителем начальника Департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры.

До настоящего времени работал заместителем прокурора Западно-Казахстанской области.

Стаж в органах прокуратуры более 20 лет.

* * *

Прокурором Западно-Казахстанской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Серик Рыскалиевич Шалабаев.

Серик Шалабаев в органах прокуратуры работает с 1992 года. Службу начал с должности стажера прокуратуры г.Актау.

Имеет большой опыт следственной работы в органах прокуратуры и ГСК. Занимал ряд руководящих должностей как на региональном уровне, так и в центральном аппарате.

Был заместителем Главного военного прокурора, заместителем, первым заместителем прокурора Западно-Казахстанской области, заместителем прокурора Алматинской области, начальником Управления Аппарата Генерального Прокурора, заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры, проректором Академии правоохранительных органов.

До настоящего назначения возглавлял Службу уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Стаж работы в правоохранительных органах более 30 лет.

* * *

Прокуратуру Актюбинской области возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Халидулла Зиноллаевич Дауешов.

Халидулла Дауешов службу в органах прокуратуры начал в 1991 году стажером прокуратуры г.Гурьев.

В разные годы работал в прокуратуре Атырауской области и центральном аппарате.

С 2002 по 2019 годы последовательно занимал должности прокурора г.Уральска Западно-Казахстанской области, Жылыойского и Макатского районов Атырауской области, г.Атырау, заместителя прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурора Кызылординской области.

До настоящего назначения руководил прокуратурой Атырауской области.

Стаж в органах прокуратуры 31 год.

* * *

Главным транспортным прокурором стал государственный советник юстиции 3-го класса Тимур Каирбекович Сулейменов.

Тимур Сулейменов службу в органах прокуратуры начал в 1997 года с должности помощника прокурора Алмалинского района г.Алматы по правовой статистике и информации.

Занимал различные должности в органах прокуратуры г.Алматы, в т.ч. заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы и столицы.

Руководил прокуратурой Костанайской области и Академией правоохранительных органов.

Стаж службы в органах прокуратуры более 24 лет.

* * *

На должность прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Руфат Бауыржанович Куттуков.

Руфат Куттуков трудовую деятельность начал в 2000 году помощником прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.

В разное время руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой г.Атырау.

С 2018 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Карагандинской области.

С 2020 года возглавлял Департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Стаж службы в органах прокуратуры более 22 лет.

* * *

Прокурором Атырауской области назначен Бауыржан Альбертович Жумаканов.

Жумаканов Б.А. трудовую деятельность начал в 2001 году в органах правовой статистики Актюбинской области.

Занимал должности заместителя прокурора, прокурора Бостандыкского района г.Алматы, помощника Генерального Прокурора Управления по расследованию уголовных дел особой важности Службы специальных прокуроров.

До настоящего назначения был заместителем прокурора Атырауской области.

Классный чин – старший советник юстиции.

В органах прокуратуры более 20 лет.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Источник - Генпрокуратура Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658914500


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