В Туркменистане, где официально нет коронавируса, ужесточают меры против COVID-19

12:40 27.07.2022

В Туркменистане усилили меры по предотвращению распространения коронавируса. Власти этого центральноазиатского государства продолжают утверждать, что в стране не зарегистрирован ни один случай заражения.



25 июля корреспонденты Радио Азатлык (туркменской редакции Радио Свобода) сообщили, что бригады рабочих опрыскивают улицы дезинфицирующим средством, людям рекомендовано носить маски на рынках.



"Люди просто привыкли не носить маски. Теперь маски требуют вновь. С [25 июля] дети в детские сады должны приносить антисептические влажные салфетки. Это все вызывает панику среди населения. Люди говорят, что если бы власти признали, что коронавирус в стране был, это бы продемонстрировало, что они не были готовы", – сообщил один из корреспондентов "Азатлыка".



Другой корреспондент отметил, что в Ашхабаде в выходные дни сотрудники санитарно-эпидемиологической станции распыляли раствор хлора на улицах и в общественных местах.



"Внимание властей свидетельствует о серьезности ситуации", – сказал корреспондент.



Корреспонденты сообщили, что Туркменистан рассматривает возможность введения новых ограничений с 1 августа. По информации источников в сфере здравоохранения, в настоящее время правительство работает над планом действий, в случае утверждения которого с начала следующего месяца будет введен еще один пакет ограничений.



Правительство Туркменистана по-прежнему настаивает на том, что в стране нет случаев заражения коронавирусом, хотя этому практически никто не верит.