Тайна китайских пирамид: что стоит за бунтами обманутых вкладчиков в провинции Хэнань

12:43 27.07.2022

Рынки КНР обрушило финансовое цунами



Бунт обманутых вкладчиков неожиданно вспыхнул 20 июля в городе Чжэнчжоу, бывшем в древности столицей Поднебесной, а ныне главном городе провинции Хэнань. Вырвалось наружу накапливавшееся с апреля недовольство клиентов местных банков. Они пришли к зданиям этих финансовых институтов и к центральному банку провинции с требованием разморозить счета, которые предназначались преимущественно на строительство жилья. Охрана банков и полиция преградили путь возбужденной толпе, возникли потасовки, были раненые с обеих сторон. Вкладчики и дольщики столкнулись с проблемами после остановки нескольких строительных проектов. Появились сведения и о финансовых махинациях теневых дельцов, которые совместно с банкирами строили пирамиды. Информации о происходящем мало, и она тщательно подвергается цензуре в социальных сетях. Однако в сети утекло достаточно много живописных кадров, включая передвижения танков. Сразу последовали разъяснения, что техника просто проходила через город, возвращаясь с маневров. Но в любом случае бунт вкладчиков и дольщиков местных банков стал тревожным звонком не только для властей одной отдельно взятой провинции.



100-миллионная провинция Хэнань по праву считается колыбелью китайской нации. Археологи нашли там древние городища возраста 7 и 6 тысяч лет. Два десятка империй строили свои столицы на плодородных землях Центральной равнины. Чжэнчжоу издавна был перекрестком главных дорог и речных путей. Рядом течет река Хуанхэ, проходит Великий канал, тысячу лет соединяющий Пекин и Ханчжоу. В наши дни через Чжэнчжоу проходят главные скоростные автомобильные и железные дороги, в том числе трансконтинентальная магистраль Новый шелковый путь" из Китая в Западную Европу и строящаяся автодорога до Санкт-Петербурга. В известной степени ключевая роль Чжэнчжоу в транспортной инфраструктуре Поднебесной схожа с ролью Уханя, где в 2019 году вспыхнула пандемия ковида.



Помимо 4 банков в Хэнани кризис задел еще и банк в соседней провинции Аньхуэй. Спохватившись, власти стараются не только погасить очаги протеста, но и не допустить их распространения на другие части Поднебесной, где также обострились проблемы вкладчиков и дольщиков средних и малых банков. Эти финансовые институты накопили примерно треть активов банковской системы КНР. Стремясь увеличить прибыль, даже в условиях эпидемии ковида и замедления развития экономики, они прибегают к рискованным, в том числе полулегальным, схемам. После вспышки протеста в Чжэнчжоу в ситуацию срочно вступили надзорные службы Пекина. Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности проводит повальные проверки в региональных банках. Оскандалившиеся банки Хэнани и Аньхуэя "изыскали возможности" для возврата замороженных вкладов, объем которых оценивается в 40 миллиардов юаней (5,9 млрд долларов). Начали с вкладов до 50 тысяч юаней, а в течение последней недели июля деньги можно будет получить и со счетов до 100 тысяч юаней.



Кризисы в финансовой системе Китая происходят не в первый раз. В 2015 году, вскоре после развертывания экономической реформы Си Цзиньпина под названием "новая нормальность" и параллельного запуска системной борьбы с коррупцией приключился обвал фондового рынка. Он был расценен некоторыми экспертами как ответный удар финансового блока, выступившего как координатор всех других обиженных новациями Си Цзиньпина. Этот удар был призван стать особенно болезненным для главного реформатора Поднебесной, ибо в своем стремлении быстро расширить китайский средний класс он стал поощрять население приобретать акции, играть на фондовом рынке. Рабочие, крестьяне и служащие, мелкие предприниматели и водители такси, пенсионеры и даже старшеклассники начали открывать кубышки, брать деньги взаймы и на них покупать акции. Среди студентов стало просто неприлично не иметь хотя бы маленького пакета "гупяо" и не поддержать разговор о превратностях фьючерсов на Шанхайской бирже. Ведь именно на этой крупнейшей в КНР площадке до 85% вложенных средств принадлежало частным инвесторам. Десятки миллионов всех этих бедолаг и стали первыми жертвами "финансового цунами", обрушившего рынки КНР и лишившего вкладчиков астрономических средств - свыше 3 триллионов юаней (около 30 триллионов рублей). Предпринятые правительством экстренные меры позволили приостановить развитие кризиса.



Нынешние волнения также можно рассматривать как предостережение Си Цзиньпину накануне намеченного на октябрь ХХ съезда КПК. Со времени предыдущего съезда в 2017 году компартия сделала важные шаги в сторону движения по пути "социализма с китайской спецификой". Из нищеты вывели последние 100 миллионов китайцев. Средний класс составил 440 миллионов человек. Доходы на душу населения удвоились и превысили 10 тысяч долларов, а ВВП державы вырос в 2 раза.



Примерно год назад Си Цзиньпин сделал следующий шаг в направлении провозглашенного "возврата к изначальным целям" компартии и развернул кампанию за "всеобщее благополучие". Крупнейшие компании предупредили о недопустимости монополистических сговоров за счет населения, дискриминации среднего и малого бизнеса. Олигархов, как правило, являющихся членами компартии, пригласили на собеседования в центральную комиссию по расследованию партийной дисциплины. Их "убедили" сделать многомиллиардные взносы в благотворительные и образовательные фонды. Были закрыты тысячи платных школ, недоступных для детей из малообеспеченных семей. Резко сократилось присутствие на национальных телеканалах, транслирующих западные образцы культуры эстрадных звезд, вскрылись их незаконные схемы обогащения. Однако по каким-то причинам эта популярная в народе кампания в нынешнем году заметно ослабла. Возможно, свою роль сыграли вспышка ковида и торможение экономики, последствия западных торговых санкций. Зная последовательность Си Цзиньпина в реализации своих планов, можно ожидать возобновления наступления социалистического сегмента общества на капиталистический после ХХ съезда компартии.



Неизбежно встает вопрос о "халатности" или даже "преступном бездействии" провинциальных властей. С середины апреля у них было достаточно времени для того, чтобы разобраться с причинами финансового кризиса, примерно наказать виновных в создании массового недовольства и разрядить обстановку. Претензии неизбежны также к представляющим Пекин на местах аппаратам партийной власти и органов безопасности. Однако вряд ли стоит рассуждать о полноценном "заговоре" или искать в событиях Чжэнчжоу "руку Запада". Речь может идти скорее об ослаблении внимания центра к внутренним проблемам в условиях обострения "холодной войны" против Китая.



Готовясь к съезду, Си Цзиньпин в последние недели закрыл очень важные для международного положения КНР "досье". Он побывал в Гонконге, тем самым подтвердив эффективность своего подхода к бунтам 2018–2019 годов, которые вполне могли перерасти в локальную "цветную революцию". Точно так же, без применения военной силы, удалось нормализовать ситуацию в Синьцзяне, который посетили генсек КПК, президент КНР и главнокомандующий НОАК. Критически важное "тайваньское досье" остается открытым, но Си Цзиньпин проявляет "стратегическое терпение", прилагает все усилия, чтобы не позволить США спровоцировать власти Тайбэя на сепаратистский бунт. "Специальная военная операция" не исключается, но явно откладывается до лучших времен.



Что касается самого Китая, то удалось вывести из пике экономику, пострадавшую от все новых вспышек ковида. По данным национальной таможни, объем торговли за первое полугодие вырос на 9,4%. При этом экспорт подрос на 13,2%, а импорт на 4,8%. Свою роль сыграли стимулы, примененные правительством, - обнуление налогов особо пострадавшим предприятиям. Успех первого полугодия укрепляет уверенность пекинских экспертов в выполнении задачи увеличить ВВП Китая на 5,5% по итогам текущего года. Еще недавно говорили о возможности нулевого роста или даже рецессии.



В целом Китай, наш главный стратегический партнер, продолжает идти вперед даже с гирями на ногах.



Юрий Тавровский

руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития