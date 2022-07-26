КазСайгаки: стрелять нельзя оставить, - Рысбек Жантыкеев

12:44 27.07.2022 Сайгаки: стрелять нельзя оставить



РЫСБЕК ЖАНТЫКЕЕВ



Информация о том, что сайгаков в Казахстане, возможно, придется отстреливать, мгновенно облетела новостные ленты, всколыхнула казахстанское общество, стала предметом бурных споров.



Мера ответственности



Как и следовало ожидать, накал страс­тей в рамках официальных дискуссионных площадок оказался настолько высок, что ситуацию был вынужден прокомментировать Глава государства Касым-Жомарт Токаев, упрекнувший Минэкологии в ходе недавнего расширенного заседания Правительства в излишнем теоретизировании там, где нужны практические и взвешенные шаги по решению проблемы.



И здесь уместно обратиться к истории вопроса. Согласно информации, представленной Институтом зоологии Министерства науки и высшего образования РК, сайгак (ақбөкен, киiк, англ. saiga) – единственный представитель одноименного древнего рода семейства полорогих отряда парнокопытных класса млекопитающих. Кроме Казахстана животное обитает в России и Монголии. Резкое снижение численности степной антилопы в 90-е годы прошлого века заставило наше государство принять меры по ее защите.



Ученые называют казахстанскую сайгу ровесником мамонтов. Еще в XIII веке сплошной ареал ее обитания включал территории современных Украины и Молдавии. Позже, к концу XIX века, он распался на отдельные участки в Калмыкии и Казахстане. Причина – резкое сокращение поголовья сайгаков.



В дальнейшем сильнейшие джуты, пришедшиеся на 1927–1928 годы, и всплеск браконьерства из-за восстановления китайского рынка скупки рогов привели к новому падению численности степной антилопы. Оно было настолько сильным, что полнос­тью исчез специфический паразит сайгаков – овод.



В новейшей истории Казахстана, как уже было сказано выше, в 90-е годы прошлого века мы едва не потеряли этого обитателя степей: его численность из-за нещадного отстрела сократилась до критического уровня – 24 тыс. особей.



В то время вся планета с тревогой наблюдала за положением сайги в Казах­стане: слишком серьезен был риск ее полного исчезновения с лица земли.



К счастью, в стране смогли предотвратить трагедию, не допустить потери одного из своих достояний и добиться восстановления численности популяции до нынешних показателей. С 1999 года в Казахстане запрещен сайгачий промысел и все другие виды его добычи, кроме использования в научных целях. Данный запрет продлевался шесть раз.



Последний масштабный падеж сайги пришелся опять же на новейшую историю Казахстана – 2015 год, когда популяция уменьшилась сразу на 200 тыс. голов.



В связи с этим профильным респуб­ликанским ведомством был издан приказ "О введении ограничений и запретов на пользование объектов животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования".



Этот документ установил запрет на отстрел степной антилопы на всей территории Казахстана до 2023 года. Сайгак как вид, находящийся в угрожаемом состоянии, внесен в The IUCN Red List – Красный список Международного союза охраны природы, традиционно именуемый Международной Красной книгой.



При этом, если в 1996 году состояние популяции оценивалось как "уязвимое", то уже с 2002-го – как "находящееся в критическом состоянии, под угрозой исчезновения", с 2008-го – "находящееся в критически опасном состоянии". Кроме того, сайгак внесен в перечень видов дикой фауны и флоры, подпадающих под действие Конвенции "О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения" от 3 марта 1973 года, ратифицированной постановлением Кабинета министров РК № 569 от 26 мая 1994 года. Как вид, совершающий регулярные трансграничные миграции, сайгак полностью соответствует целям Конвенции "О сохранении мигрирующих видов диких животных", подписанной в Бонне 23 июня 1979 года и к которой Казахстан присоединился в 2005 году. В дополнение к данной конвенции Правительство РК заключило ряд двусторонних соглашений, направленных на охрану сайгаков.



Общая численность обитающих на территории Казахстана популяции этих парнокопытных на весну 2022 года составила 1 млн 380 тыс. особей. Из них уральской популяции – 801 тыс., бетпакдалинской – 489 тыс., устюртской – 28 тыс. Темпы естественного прироста этих животных за год составляют в среднем 40% от имеющегося поголовья.



По большому счету, просторы Казах­стана являются основным местом оби­тания сайгаков. Поэтому на нашей стране лежит особая ответственность за их сохранность и судьбу. Ко всему прочему животное у казахов издревле считается киелі, то есть священным, сакральным, а значит, должно быть оберегаемым.



Аргументы фермеров



Все так. Но что делать с потравами фермерских полей? Длится это уже не первый год, и, похоже, терпение аграриев иссякло, о чем можно было судить по их эмоциональным выступлениям в ходе заседания "круглого стола", организованного Минэкологии. Выступивший в прениях глава крестьянского хозяйства из Западно-Казахстанской области Бауржан Сабанов постарался донести до участников встречи позицию своих коллег, их чаяния и ожидания от властей в связи со сложившейся ситуацией. Аграрии уже не первый год остаются один на один с проблемой потрав посевов стадами сайгаков. Последние исчисляются многими тысячами, и отогнать их от посевов, пастбищ домашнего скота невозможно. Отстреливать запрещено законом. При этом убытки от потрав тянут на сотни миллионов тенге.



По словам Бауржана Сабанова, в сложившейся ситуации земледельцы оказались беззащитны. Поэтому государство обязано принять исчерпывающие меры по решению проблемы. В этом году в регионе прошли дожди, а значит, есть надежда на получение хорошего урожая, чтобы хоть как-то перекрыть свои потери от набегов сайгачих стад. Но следующий год согласно лунному календарю выдастся, скорее всего, сухим, жестким. Как выживать тогда?



Фермер убежден,что пути решения проблемы имеются. Главная роль в этом должна опять же принадлежать государству. Почему бы не ввести для потрадавших хозяйств налоговые преференции, льготное кредитование? В принципе от беспрерывно кочующих стад можно закрыться ограждениями. Вот только тянуть их потребуется на многие километры. Если государство субсидирует затраты хозяйств на приобрететение материалов и установку этих ограждений, то проблема может решиться. Аграрии вовсе не желают, чтобы сайгаков убивали. Почему бы не рассмотреть вариант их переселения на пустующую равнину Бетпак-Дала? Фермеры за сохранение популяции сайгаков в принципе и желают, чтобы они оставались украшением наших степей. Вот только нужно найти оптимальный путь сосуществования с этими животными.



В унисон данному выступлению была и речь главы агроформирования из Аркалыкского района Костанайской области Розы Мурсиной. Она рассказала,что набеги сайгачьих стад стали сущим бедствием для местных полеводов. Не спасают от них и кругло­суточные дежурства охранников полей на двухколесных мотоциклах. В минувшем году из 13 тыс. гектаров посевов хозяйства "Роза" были начис­то вытоптаны стадами 6 тыс. гектаров, то есть налицо огромные потери для хозяйства. В эти дни на полях и близ них находится порядка 2–3 тыс. особей сайгаков. С каж­дым годом их присутствие нарастает...



По словам фермера, в Аркалыкском районе нет промышлености, поэтому население живет только за счет сельского хозяйства. Но понесенные потери способны свести на нет все усилия. Кто-то купил технику в лизинг, сделал другие необходимые приобретения через кредиты, чтобы провести посевную... Но платить по счетам из-за нашествия сайгаков удается все труднее.



Роза Мурсина призвала власти принять неотложные меры по решению проблемы. Фермеры не ратуют за уничтожение степной антилопы путем отстрела. Возможно, решение проблемы кроется в ее перемещении на специальные свободные территории. Как бы то ни было, посевы фермеров должны быть ограждены от набегов сайги.



Об этом сказал в своем выступ­лении заместитель акима Акмолинской облас­ти Галымжан Абдыкаликов. Чиновник отметил, что регион, который он представляет, является главной хлебной житницей республики. В целом акмолинские аграрии возделывают около 5 млн гектаров сельскохозяйственных культур. Из них 4,5 млн – это пшеница, то есть речь идет о продовольственной безопасности страны.



Сайгачьи стада находятся в семи районах области, они подошли близко к Нур-Султану. В минувшем году в области было списано 26 тыс. гектаров посевов. С учетом всех затрат, а также недополученного урожая выходит, что сумма понесенного фермерами ущерба составила около 7 млрд тенге.



Представитель зерносеющей области сказал, что озвучивает настроения всех пострадавших фермеров. Они не против того, чтобы сайгаки оставались в наших степях. Кроме того, поддерживают принятие законов, защищающих не только редких, но и домашних животных, общественное движение в сторону гуманного отношения к братьям нашим меньшим. Эти события и процессы следует расценивать как победу казахстанских зоологов и экологов. Однако на кону стоит казахстанский хлеб, поэтому заместитель акима области попросил общественность поддержать точку зрения аграриев.



О балансе интересов



По инфомации вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Алии Шалабековой, в Казахстане находится 95% всех сайгаков, обитаю­щих на планете. На весну текущего года их численность составила 1 млн 380 тыс. особей, что можно считать большим достижением Казахстана. Оно стало возможным благодаря грамотным, взвешенным подходам к вопросам сохранения и защиты сайгаков. Эти животные чувствуют себя в наших степях вольно. В то же время возникли серьезные проблемы с потравами полей. Ситуация требует принятия решения. Главная задача – найти сбалансированные подходы.



Вице-министр акцентировала внимание на необходимости принятия грамотных решений, глубокого понимания стратегии действий, комплексном подходе к проблеме. Представитель Минэколгии ответила на прозвучавший вопрос о включении сайгаков в Красную кнгигу Казахстана. По словам Алии Шалабековой, в советские годы пиковая численность степной антилопы составляла 1 млн 200 тыс. особей. В те годы государством осуществлялся как строгий контроль, так и государственный промысловый отстрел степной антилопы. В магазинах можно было купить недорогое сайгачье мясо. В 90-е годы минувшего века из-за бесконтрольности республика едва не лишилась популяции сайгаков.



К счастью, усилиями государства, экологов, общественности и профессионального сообщества охотников истребление сайгаков удалось предот­вратить и добиться восстановления их поголовья до нынешних показателей. При этом сайга не была включена в Красную книгу. Может быть, благодаря этому и сохранилась. Возможное изъятие по осени минимальной численности животных – 10% от имеющейся популяции – следует рассматривать как пробный шаг к ее регуляции. В дальнейшем предполагается разработать комплекс­ный стратегический план действий на основе исследований ученых.



Мнение экологов



Тема упомянутого выше заседания "круглого стола" была обозначена в виде вопроса "Нужно ли регулировать численность сайги в Казахстане?". Такое звучание дает понять, что окончательное решение о путях развития популяции степной антилопы на уровне Правительства еще не принято. У зоозащитников и экологов есть надежда на то, что острела сайгаков все-таки удастся избежать. Какие же аргументы они выдвигают в споре со своими оппонентами?



По мнению генерального директора республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьих хозяйств "Қансонар", бывшего эколога Каирбека Мусабаева, потравы полей не должны стать поводом выставлять сайгу в образе некоей враждебной силы, даже прямого врага фермеров.



Далее. Для обоснования отстрела сайги не было проведено полномасштабного исследования ее настоящей численнос­ти. То, что предлагается институтом зоологии, основывается на устаревших данных исследований, которые должны соответственно восприниматься. Поэтому фактически мы не располагаем достоверными цифрами, которые могли бы обосновать необходимость изъятия животных.



Отстрел предлагается провести в "разовом" порядке в 2022 году. Однако эта мера не решит существующую проблему. Кроме того, не принят во внимание риск возникновения эпизоотии в сайгачьих стадах, которая может выкосить поголовье животных. Что тогда будем делать?



По словам Каирбека Мусабаева, как бывший работник экологического ведомства он в принципе против отстрела сайгаков. Но если этого не избежать, то потребуется организовать промысловый отстрел с привлечением местного охотничьего сообщества. Что делать с дериватами сайгаков? В общем, много еще нерешенных вопросов.



Против отстрела выступил и экологический активист Сакен Дидахметулы. Он признался, что возлагал большие надежды на нахождение взвешенного решения, но этого не происходит. Стоит разобраться в причинах сложившейся ситуации. При раздаче земли вновь возникающим фермерским хозяйствам госорганы не принимали во внимание места обитания сайги. По имеющимся у эколога данным, только в Западном Казахстане площади, включенные в сельхозоборот, возросли в 15 раз. Строительство железной дороги, автомобильных трасс нарушили пути миграции стад. Куда же деваться бедному сайгаку? Отстрел этого животного – самый простой путь, и он не решает проблему в корне.



Позицию Института зоологии Министерства науки и высшего образования РК озвучил в своем выступлении ученый Константин Плахов. Он обратил внимание участников "круглого стола" на проблему полного истребления волков в степных регионах Казах­стана. Между тем волки являются регуляторами природного баланса. Их место заняли стаи шакалов там, где их никогда не было. Поэтому, как выразился ученый, Казахстан оказался под экспансией шакалов... Задача сегодняшнего дня – возродить популяцию волка в степных регионах. Другая идея заключается в одомашнивании сайги, ее разведении в домашних условиях. Первые шаги в этом направлении уже делаются, возникают сайгачьи фермы.



По словам Константина Плахова, Казахстан несет международную ответственность за сохранение сайгака. Поэтому ученый против отстрела животных. Необходимо провести полномасштабные исследования популяции, установить точную ее численность.



Представляющий общественное движение "Шопан ата" Алмасбек Садыбаев призвал осенью провести подсчет популяции сайги. Поскольку самая большая плотность стад приходится на Западно-Казахстанскую область, то первая помощь должна быть оказана ей. Как считает эксперт, необходимо по осени сделать перегон примерно половины численности сайгаков – это порядка 400 тыс. особей – в просторную равнину Бетпак-Дала. Для этого потребуются немалые людские ресурсы, и помощь в этом государству окажут добровольцы – жители сел.



...Разгоревшаяся дискуссия вышла за рамки "круглого стола". Автор этих строк, как и многие другие его участники, уходил из зала без конкретного ответа на возникшие вопросы. Наверное, это стоит оценивать позитивно: резонансный в обществе вопрос находится в поле общественного обсуждения, и окончательная точка в его решении еще не поставлена. Палитра мнений и голосов продолжает звучать, и она услышана властью. Это дает надежду на принятие выверенного решения столь не простой для всех казахстанцев проблемы. Источник - Казправда

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