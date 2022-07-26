Зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой

12:48 27.07.2022

Укол в иену: зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой

ЦБ предпринимает новые шаги для преодоления зависимости от экономик недружественных стран



Оксана Белкина



Московская биржа с 8 августа приостанавливает торги японской иеной на валютном рынке. Решение было принято в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов из-за санкций. Трейдеры и аналитики рассказали "Известиям", какой эффект окажут ограничения на торговлю иеной и почему Япония поступила опрометчиво, введя запрет на импорт российского золота.



Поставят на паузу



По сообщению Московской биржи, ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена - российский рубль" (JPY/RUB) и "доллар США - японская иена" (USD/JPY) в биржевом и внебиржевом режимах. Также иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи. Исполнение обязательств по заключенным до 5 августа сделкам будет осуществляться в обычном режиме.



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Японская иена - не самый популярный валютный инструмент у россиян. На бирже работа с ней в большей степени ведется через расчетный фьючерс USD/JPY. По оборотам на Московской бирже эта валюта далека от лидерства.



- В 2021 году ежемесячный объем торгов в паре "иена - рубль" с расчетами "завтра" лишь в июне превысил 160 млн рублей. Для сравнения, минимальный объем в паре "швейцарский франк - рубль" с расчетами "завтра" в 2021 году не опускался ниже 1,3 млрд рублей за месяц, - отмечает аналитик "КСП Капитал" Михаил Беспалов.



Спекулятивный интерес



При этом весной объемы торгов иеной на Мосбирже заметно выросли. Спекулятивный интерес к валюте эксперты связывали с введением комиссий на остатки в долларах США и евро. Однако Россия взяла курс на сокращение количества используемых финансовых инструментов недружественных стран, включая валюты.



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Первым оказался швейцарский франк - с 14 июня Мосбиржа приостановила торги этой валютой. Меру объяснили затруднениями в проведении расчетов во франках, с которыми сталкивались участники торгов и финансовая инфраструктура. Это произошло после того, как Швейцария ввела ограничительные меры против российской экономики. Аналогичное решение было принято и по иене.



- Поскольку увеличение остатков в любой недружественной валюте содержит в себе риск блокировки, Мосбиржа решила оперативно закрыть торги японской валютой - пока клиенты не накупили много на свои счета. В июле оборот иеной превышал 100 млн рублей в день, - объясняет главный аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Тунев.



Мертвый груз



Тем не менее объемы торгов были мизерны. Так, в июне объем дневных сделок в юанях составлял 52 млрд рублей, а иена едва набрала 210 млн. Одной из причин приостановки торгов иеной стало падение товарооборота между РФ и Японией в связи с санкциями.



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- Потребности в обеспечении экспортно-импортных операций в иене было мало, а после появления японских санкций они вовсе отпали. Энергетические контракты Япония проплачивает американским долларом. Соответственно, есть риски того, что иена на счетах граждан или организаций окажется мертвым грузом с неясной оценкой стоимости, - указывает ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.



Действия ЦБ РФ в отношении иены вполне оправданны и резонны. Регулятор хочет защитить частных лиц и организации от непредсказуемой стоимости самой валюты и трансакций с ней, добавляет аналитик.



Не по-дружески



Япония ввела несколько пакетов санкций против России. В санкционных списках оказались 507 человек из РФ, 253 из ЛНР и ДНР. Также ограничения наложены на более чем 200 российских компаний, в том числе банки. Вдобавок Токио ввел запрет на импорт российского золота, который вступит в силу 1 августа. Все это явно не добавляет привлекательности японской валюте на российском рынке.



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- Инициативы Японии по запрету импорта золота или другие санкционные ограничения - это попытка петь в хоре G7 без учета собственных интересов. По факту, иена перестает быть резервной валютой для РФ и может стать кандидатом на полный вылет в состав валют третьего экзотического эшелона. Тогда как золото - анонимная форма денег, которая не требует банковского подтверждения при физическом перемещении. Слитки остаются сами собой и в Африке, Латинской Америке и даже на острове Пасхи, - отмечает Кочетков.



Фокус на юань



Таким образом, приостановка торгов иеной влияет на торговые отношения с Японией: проводить взаиморасчеты с тамошними компаниями становится весьма затруднительно. Эксперты считают, что дополнительным бенефициаром в данном случае станет китайский юань, так как большинство торгов смещает свой фокус именно на эту валюту.



- Поддержание спроса на юань через кросс-курсы должно несколько подтолкнуть доллар к укреплению и тем самым помогать российскому Минфину, который выступает за укрепление доллара и евро для исполнения бюджета. Сегодня РФ находится в стадии сильной переориентации рынка, и это изменит текущий порядок вещей. Отказ от свободного хождения валют недружественных стран, в том числе иены, приведет к дальнейшему уменьшению зависимости экономики РФ от экономик недружественных стран, - заключил финансовый директор КПК "Капитал Регионов" Игорь Бутаков.