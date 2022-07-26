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CNN: Россия прекращает поставки газа в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики
15:05 27.07.2022

Как пишет CNN, администрация Байдена яростно ведет закулисную работу, чтобы сохранить единство европейских союзников против России , поскольку Москва продолжает сокращать поставки энергоносителей в Европейский союз, вызывая панику по обе стороны Атлантики из-за потенциально серьезной нехватки газа перед зимой. Таким мнением с изданием поделились американские чиновники.

В понедельник российская государственная газовая компания "Газпром" заявила, что сократит потоки газа по газопроводу "Северный поток-1" в Германию наполовину, до 20% его пропускной способности. Официальный представитель США заявил, что этот шаг стал ответом на западные санкции и поставил Запад на "неизведанную территорию", когда речь заходит о том, хватит ли Европе газа, чтобы пережить зиму.

Белый дом во вторник направил в Европу координатора президента по глобальной энергетике Амоса Хохштейна. Он отправится в Париж и Брюссель, чтобы обсудить планы на случай непредвиденных обстоятельств с целевой группой США и ЕС по энергетике, созданной в марте, через месяц после начала спецоперации на Украине.

"Это был наш самый большой страх", - сказал официальный представитель США. Воздействие на Европу может бумерангом вернуться на США, подняв цены на природный газ и электроэнергию, сказал чиновник. Это также станет серьезной проверкой европейской стойкости и единства против России, поскольку Кремль не проявляет никаких признаков отступления от спецоперации.

США и Брюссель умоляли членов ЕС экономить газ и хранить его на зиму, и во вторник министры энергетики в принципе согласились сократить потребление газа на 15% с августа по март.

По словам официальных лиц, в ближайшие дни также будут обсуждаться вопросы увеличения производства атомной энергии в Европе для компенсации нехватки газа. По словам чиновника, Германия планировала полностью отказаться от использования атомной энергии к концу 2022 года, но официальные лица США надеются убедить Берлин продлить срок службы трех оставшихся атомных электростанций в условиях энергетического кризиса.

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Express спрогнозировала Европе "кошмарный сценарий" после сокращения поставок российского газа

Официальные лица США, которые были в тесном контакте, в частности, с немецкими и французскими официальными лицами по этому вопросу, крайне обеспокоены тем, что Европа может столкнуться с серьезной нехваткой газа в преддверии зимы. Это связано с тем, что страны ЕС будут изо всех сил пытаться восполнить свои резервы в течение следующих нескольких месяцев, поскольку "Северный поток-1" обеспечивает лишь часть своей мощности.

Германия отказалась от планов по строительству еще одного газопровода Россия-Европа, "Северного потока - 2", после того, как Россия начала спецоперацию в феврале. США были и ранее против этого трубопровода, предупреждая, что он только усилит зависимость Европы от российского газа. Но Германия утверждала, что трубопровод был чисто коммерческим проектом и что он может служить энергетическим мостом, поскольку Берлин постепенно отказывается от атомной энергии и угля. В конечном итоге США позволили проекту трубопровода завершиться.

Теперь официальные лица заявили, что 15-процентного сокращения потребления газа в Европе, а также роста глобального экспорта сжиженного природного газа в Европу, в том числе из США, вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит.

"Это открытая газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы", - заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель США сказал, что было ясно, что русские "набрасываются" и пытаются "дестабилизировать Европу", потому что они не достигают своих целей в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности назвал действия России последними попытками "использовать природный газ в качестве политического и экономического оружия".

"Энергетическое принуждение России оказало давление на энергетические рынки, подняло цены для потребителей и поставило под угрозу глобальную энергетическую безопасность. Эти действия только подчеркивают важность работы, которую США и Европейская комиссия проводят, чтобы положить конец нашей зависимости от российской энергетики", - сказал пресс-секретарь. "Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами над снижением зависимости от российских энергоресурсов и поддержим их усилия по подготовке к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков со стороны России".

Александра Ипполитова

Источник - МК
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