В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна

15:14 27.07.2022

В среду, 27 июля, в Стамбуле проходит церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов. Об этом уведомило агентство Anadolu.



Отмечается, что центр действует на территории Университета национальной обороны Турции. Помимо представителей Анкары, Киева и Москвы, в нем работают в том числе и дипломаты от Организации Объединенных Наций (ООН).



Более того, по данным агентства, в церемонии открытия центра принимает участие глава Минобороны Турции министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. В обращении к сотрудникам центра министр подчеркнул значимость обеспечения поставок 25 млн тонн зерна из Украины в государства, нуждающихся в закупках сельскохозяйственной продукции.



Авторы: ФАРИЗА БАЦАЗОВА